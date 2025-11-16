Marco Rossi szövetségi kapitányRedzic Damirkezdőcsapatok

Redzic felkészül? Megvan Marco Rossi megálmodott kezdőcsapata az írek ellen

Marco Rossi az általa legerősebbnek vélt kezdőtizenegyet küldheti pályára az Írország elleni világbajnoki selejtezőn. A magyar labdarúgó-válogatott alapembereit nem sújtja sérülés, betegség és eltiltás, így a szövetségi kapitány vélhetően az utóbbi időben bevált játékosainak szavaz majd bizalmat a sorsdöntő mérkőzésen a Puskás Arénában. Kérdés, hogy mennyit vett ki Szoboszlai Dominikékből a végig nyílt, végül 1-0-ra megnyert örményországi összecsapás, illetve készül-e meglepetéssel, ahogy Lukács Dániel esetében tette októberben. Nem lennénk meglepve, ha Redzic Damir szerepet kapna Marco Rossitól.

P.Fülöp Gábor
2025. 11. 16. 10:50
Marco Rossi Jereván, 2025. november 13. Magyar válogatott az Örményország - Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a jereváni Szargszján Köztársasági Stadionban 2025. november 13-án. MTI/Czeglédi Zsolt
Így állt fel Marco Rossi csapata Örményországban (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)
Marco Rossi szövetségi kapitányi pályafutása talán legnehezebb, legkiélezettebb mérkőzése előtt áll, s bár megvan az alapcsapata, fajsúlyos döntéseket kell meghoznia. Az Írország elleni (15.00, Puskás Aréna, tv.: M4 Sport) világbajnoki selejtezőn nem lehet hibázni, a vereség a vb-álmok végét jelentené. Győzelem esetén pedig a portugálok esetleges botlása új helyzetet teremthetne.

Marco Rossi minden lépését alaposan meg kell fontolnia
Marco Rossinak minden lépését alaposan meg kell fontolnia (Fotó: AFP/Attila Kisbenedek)

Az előző két világbajnoki selejtezőn gyakorlatilag ugyanazt a csapatot küldte a pályára az olasz–magyar szakvezető, aki csupán kényszerből változtatott egy helyen: a sérült Tóth Balázs helyett Dibusz Dénest tette a kapuba. 

A csütörtöki meccsen Örményországban a Dibusz – Nego, Orbán, Szalai, Kerkez – Schäfer, Styles – Bolla, Szoboszlai, Sallai – Varga tizenegynek szavazott bizalmat, s mivel különösebb oka nincs a változtatásra, talán az írek ellen ezt a csapatot küldi harcba.

A magyar válogatott alapembereit nem sújtja sérülés, betegség és eltiltás, legalábbis ilyenről nincs információnk. Azt csak nagyon halkan jegyezzük meg, hogy Varga Barnabás lágyéksérülés miatt múlt csütörtökön óvatosságból kimaradt a Ferencváros kezdőcsapatából, ám a Kazincbarcika ellen a 90. percig és Jerevánban végig játszott – mindkét találkozón be is talált a kapuba. A 31 éves támadó, aki az újonc Bárány Donát kimaradása miatt az egyetlen vérbeli csatár eddig a vb-selejtezőkön négy gólt szerzett.

Marco Rossi
Tóth Alex és Redzic Damir is kopogtat Marco Rossi ajtaján (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Marco Rossi meghúzza a váratlant?

Vékony mezsgyén mozog tehát csatárkérdésben a szövetségi kapitány, ugyanakkor akár már a kezdőcsapat kihirdetésénél is meglepetést okozhat. A védelemben összeállt az Orbán, Szalai, Nego hármas, a középpálya tengelyében Schäfer és Styles egyike helyére pályázik jó eséllyel Tóth Alex vagy Vitális Milán. 

Az erőt és a cseréket patikamérlegen kell beosztania Rossinak, mert Parrotték ellen nem csupán a futás és a futball, hanem a birkózás is kemény meló lesz.

Elöl a Szoboszlai, Sallai, Varga trió helye nem lehet kérdéses. A szélen Bolla és Kerkez harciasságára nagy szükség lesz, ám ha úgy adódik, támadásban az októberi meglepetésemberre, az örmények ellen gólt szerző, Portugáliában gólpasszt adó Lukács Dánielre és az örmények ellen csereként betaláló Gruber Zsomborra is lehet számítani. 

Bevetésre kész az újonc Redzic Damir is. A Dunaszerdahely ballábas támadója hétgólos a szlovák bajnokságban, ám – mivel Jerevánban nem tesztelhette – kevésbé valószínű, hogy most dobná a mély vízbe Marco Rossi. 

Nagy taktikus a kapitány, s nyilván ő is látta a 22 éves játékos legutóbbi kapáslövését, s ő is tudja, hogy portugál botlás esetén jól jönne egy gólerős ember, ha a gólkülönbség javítására kell ráhajtani…

Vb-lázban ég a világ!

Ország-világ láthatta: egy 18 éves mutatta meg Szoboszlaiéknak, hogyan kell ezt csinálni + videó

Google News
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

