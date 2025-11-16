Redzic felkészül? Megvan Marco Rossi megálmodott kezdőcsapata az írek ellen

Marco Rossi szövetségi kapitányi pályafutása talán legnehezebb, legkiélezettebb mérkőzése előtt áll, s bár megvan az alapcsapata, fajsúlyos döntéseket kell meghoznia. Az Írország elleni (15.00, Puskás Aréna, tv.: M4 Sport) világbajnoki selejtezőn nem lehet hibázni, a vereség a vb-álmok végét jelentené. Győzelem esetén pedig a portugálok esetleges botlása új helyzetet teremthetne.

Marco Rossinak minden lépését alaposan meg kell fontolnia (Fotó: AFP/Attila Kisbenedek)

Az előző két világbajnoki selejtezőn gyakorlatilag ugyanazt a csapatot küldte a pályára az olasz–magyar szakvezető, aki csupán kényszerből változtatott egy helyen: a sérült Tóth Balázs helyett Dibusz Dénest tette a kapuba.

A csütörtöki meccsen Örményországban a Dibusz – Nego, Orbán, Szalai, Kerkez – Schäfer, Styles – Bolla, Szoboszlai, Sallai – Varga tizenegynek szavazott bizalmat, s mivel különösebb oka nincs a változtatásra, talán az írek ellen ezt a csapatot küldi harcba.

A magyar válogatott alapembereit nem sújtja sérülés, betegség és eltiltás, legalábbis ilyenről nincs információnk. Azt csak nagyon halkan jegyezzük meg, hogy Varga Barnabás lágyéksérülés miatt múlt csütörtökön óvatosságból kimaradt a Ferencváros kezdőcsapatából, ám a Kazincbarcika ellen a 90. percig és Jerevánban végig játszott – mindkét találkozón be is talált a kapuba. A 31 éves támadó, aki az újonc Bárány Donát kimaradása miatt az egyetlen vérbeli csatár eddig a vb-selejtezőkön négy gólt szerzett.