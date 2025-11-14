Varga Barnabás új nevet kapott, ebben veri Cristiano Ronaldót + videó

Lassan kezdenek elfogyni a dicsérő jelzők Varga Barnabás teljesítménye kapcsán. Miközben a kiváló csatár amondó, ő csupán a dolgát teszi azzal, hogy ontja a gólokat, a helyzet az, egyáltalán nem mindennapi, amit produkál. Nem csoda, ha a Ferencváros „át is nevezte” gólvágóját.

Varga Barnabás a portugáloknak két gólt fejelt a Puskás Arénában (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség)

Az őszi négyből hármat fejjel szerzett a válogatott vb-selejtezőin, a Ferencvárosban is szórja a fejes gólokat a későn érő támadó. Varga Barnabás fejjátéka nemzetközi szintű, nemrég a világon a 4. legjobb lett a svájci székhelyű Sporttudományok Nemzetközi Központjának (CIES) legfrissebb teljesítményindex-kutatása alapján. Varga Barnabás többek között a Noah, a Ludogorec, a Genk, a Debrecen kapuját is bevette fejjel a Fradi mezében, ezekről a találatokról itt láthatnak felvételt. A mostani szezonban klubjában 10, a nemzeti együttesben 3 fejes gólt jegyzett!