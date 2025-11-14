magyar válogatottVarga BarnabásCristiano Ronaldo

Varga Barnabás új nevet kapott, ebben veri Cristiano Ronaldót + videó

Varga Barnabás az egyetlen játékos a labdarúgó világbajnoki selejtező F csoportjában, aki mindhárom ellenfél ellen eredményes tudott lenni. A három mérkőzésen négy gólt elért 31 éves támadó győztes gólt fejelt csütörtökön az Örményországban 1-0-ra megnyert találkozón. A Ferencváros csatáránál csak az ötgólos Cristiano Ronaldo szerzett többet, ám a portugál világsztár az írek kapujába nem tudott betalálni. Varga Barnabás a klubjában és a nemzeti együttesben összesen 13 fejesgólnál tart az idényben, emiatt új nevet is kapott a Fraditól.

P.Fülöp Gábor
2025. 11. 14. 19:21
Varga Barnabás fejesgólja győzelmet ért Jerevánban
Varga Barnabás (középen) a levegő és a helyzet ura volt Jerevánban is Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Lassan kezdenek elfogyni a dicsérő jelzők Varga Barnabás teljesítménye kapcsán. Miközben a kiváló csatár amondó, ő csupán a dolgát teszi azzal, hogy ontja a gólokat, a helyzet az, egyáltalán nem mindennapi, amit produkál. Nem csoda, ha a Ferencváros „át is nevezte” gólvágóját.

Varga Barnabás
Varga Barnabás a portugáloknak két gólt fejelt a Puskás Arénában (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség)

Az őszi négyből hármat fejjel szerzett a válogatott vb-selejtezőin, a Ferencvárosban is szórja a fejes gólokat a későn érő támadó. Varga Barnabás fejjátéka nemzetközi szintű, nemrég a világon a 4. legjobb lett a svájci székhelyű Sporttudományok Nemzetközi Központjának (CIES) legfrissebb teljesítményindex-kutatása alapján. Varga Barnabás többek között a Noah, a Ludogorec, a Genk, a Debrecen kapuját is bevette fejjel a Fradi mezében, ezekről a találatokról itt láthatnak felvételt. A mostani szezonban klubjában 10, a nemzeti együttesben 3 fejes gólt jegyzett!

A zöld-fehér klub játékosa újabb címeres mezben fejelt gólja után „VAIRga BAIRnabás”-ra nevezte át a levegőben (angolul: air) otthonosan mozgó csatárát.

Varga Barnabás Ronaldo előtt

Az immár 31 esztendős magyar csatár 2023 márciusában mutatkozott be a magyar labdarúgó-válogatottban, azóta 28 mérkőzésen 12 gólt szerzett. A 2024-es Európa-bajnokságon Svájc kapuját is fejjel vette be, utána volt egy 10 mérkőzéses gólcsendje. Júniusban Azerbajdzsánban megtörte a rossz szériát, a legutóbbi öt fellépésén 5 gólt ért el. 

A világbajnoki selejtezőkön 3 meccsen 4 gól a mérlege, aminél az ötgólos Cristiano Ronaldo jobban termelt, ugyanakkor Varga az egyetlen játékos az F csoportban, aki mindhárom ellenfél ellen eredményes tudott lenni. 

A portugál világklasszis az írek elleni két találkozón sem tudott betalálni, otthon büntetőt hibázott, idegenben kiállították, csapata 2-0-s vereséget szenvedett. 

Varga Barnabás a meccsek és a gólok számában vasárnap utolérheti az eltiltás előtt álló Ronaldót, s az Írország elleni (15.00, Puskás aréna, tv.: M4 sport) háromgólos magyar siker esetén – ha Portugália otthon nem verné meg Örményországot – egyenes ági világbajnoki kijutást ünnepelhetne. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

