Varga Barnabás óriási nemzetközi elismerést kapott, egy lapon emlegetik Haalanddal

A svájci székhelyű Sporttudományok Nemzetközi Központjának legfrissebb kutatásában – az Impect adatelemző céggel együttműködve – nyolc területen egy százpontos alapú teljesítményindex alapján választotta ki a világ legjobb játékosait. A Fradi centere, Varga Barnabás ez alapján tényleg berobbant a legszűkebb elitbe, hiszen a fejjátéka a negyedik legjobb a világon. Rajta kívül a paksi Tóth Barna – szintén a fejjátékának köszönhetően –, illetve Sallai Roland – helyzetkialakítás terén – került be az első ötvenbe.

Molnár László
2025. 10. 17. 11:17
Varga Barnabás a vasárnapi derbin is szívesen betalálna fejjel az újpestiek kapujába
Varga Barnabás a vasárnapi derbin is szívesen betalálna fejjel az újpestiek kapujába Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám
Úgy tűnik, a magyar labdarúgás mellett a hazai játékosok is egyre elismertebbek lesznek szerte a világon. Az Impecttel való együttműködésnek köszönhetően a CIES Futball Obszervatóriuma nyolc játékterületen százas alapú teljesítményindexeket dolgozott ki, amely alapján rangsorolta a játékosokat, és ebben a Fradi csatára, Varga Barnabás egészen fantasztikus elismerésben részesült. A zöld-fehérek gólvágója ugyanis nemcsak bekerült az első ötvenbe a legjobban fejelő játékosok listáján, de egyenesen a világ egyik legjobbjaként a negyedik helyre tették a svájciak. Maga az értékelés az elmúlt hat hónap hazai bajnoki mérkőzésein mutatott teljesítmény alapján történt, és minden játékos csak annak a területnek a rangsorában szerepel, ahol a legmagasabb pontszámot érte el, azaz benne volt a legjobb ötvenben.

A Fradi csatára, Varga Barnabás a CIES tanulmánya szerint a világ negyedik legveszélyesebb támadója fejjel
A Fradi csatára, Varga Barnabás a CIES tanulmánya szerint a világ negyedik legveszélyesebb támadója fejjel. Forrás: Fradi.hu

 

A Fradi támadóját igencsak feldobhatja mindez a derbi előtt

A CIES által vizsgált vizsgált területek között szerepelt a fejjátékos védekezés (air defence), a földi védekezés (ground defence), a védekezésből induló labdakihozatal (defensive biuld-up), a játékszervezés, a cselezés, a helyzetkihasználás, a befejezések és a támadó fejjáték. Nos, ez utóbbiban Varga Barnabás egészen parádésan teljesít, és ezen lista már azt is bizonyítja, mindezt világszinten teszi, ugyanis a világ jelenlegi negyedik legveszélyesebb támadója fejjel.

A CIES rangsora a támadó fejjátékban mutatott teljesítmény alapján:

  1. Erling Haaland (Manchester City) – 100,0
  2. José Manuel López (Palmeiras) – 98,6
  3. Ronaldo Martínez (Platense) – 98,2
  4. Varga Barnabás (Ferencváros) – 97,9
  5. Alexander Sörloth (Atlético Madrid) – 97,4
  6. Ante Budimir (Osasuna) – 96,3
  7. Ludovic Ajorque (Brest) – 95,3
  8. Aurélien Scheidler (Charleroi) – 95,1
  9. Alekszandr Szobolev (Zenit) – 95,1
  10. Everaldo (Fluminense) – 94,4
Tóth Barna későn érő típus, de harminc felett már nemzetközileg is jegyzik a paksiak csatárát
Tóth Barna későn érő típus, de harminc felett már nemzetközileg is jegyzik a paksiak csatárát. Forrás: Paksifc.hu

Nagy örömünkre ugyanebben a kategóriában a paksiak válogatott támadója, Tóth Barna is megtalálható a 48. helyen, mégpedig 89,5-ös mutatóval. A kupagyőztes csatára ebben a szezonban a kanadai táblázaton eddig hat pontnál jár, miután három-három gólt és gólpasszt jegyez, ami mellé a nemzetközi kupák selejtezőiben hozzátett egy gólt és két gólpasszt. Ám Varga teljesítményét még ezzel sem tudta megközelíteni.

Varga Barnabás statisztikája a 2025/26-os szezonban:

  • Válogatott: három meccs (vb-selejtező), három gól, kettő fejjel, egy lábbal
  • Klubszinten: NB I: nyolc meccs, hat gól, egy gólpassz; Bajnokok Ligája-selejtező: hat meccs, hat gól, egy gólpassz; Európa-liga alapszakasza: két meccs, egy gól; összesen: 19 meccs, 16 gól, két gólpassz.
Sallai Roland jobbhátvédként is remekel a Galatasaray csapatában
Sallai Roland jobbhátvédként is remekel a Galatasaray csapatában. Fotó: Anadolu via AFP/Abdulhamid Hosbas

Sallai Roland megelőzte a Liverpool százmillió fontért vett középpályását, Florian Wirtzet

Természetesen ha megnézzük a nyolc játékelem győzteseit, azonnal láthatjuk, ők valóban a világ legjobbjai a teljesítményindexek alapján is. Nem véletlenül emeltük ki, hogy ezekbe az ötvenes rangsorokba bekerülni hatalmas érdem.

A CIES nyolc rangsorának győztesei a teljesítményindex alapján:

  • fejjáték a védekezésben: Virgil van Dijk (Liverpool),
  • védekezés a földön: Moisés Caicedo (Chelsea),
  • a védelem irányítása: Rúben Dias (Manchester City),
  • játékszervezés: Pedri González (Barcelona),
  • cselezés: Michael Olise (Bayern München),
  • helyzetkialakítás: Lamine Yamal (Barcelona),
  • támadások befejezése: Kylian Mbappé (Real Madrid),
  • támadók fejjátéka: Erling Haaland Manchester City).

A magyar futballt a fenti két támadón kívül Sallai Roland képviseli még a CIES listáján, ugyanis a Galatasaray idegenlégiósa a helyzetkialakítás tekintetében 88,5-s mutatóval az előkelő 31. helyen található. Hogy ez mekkora elismerés, talán jól bizonyítja az a tény, hogy a török klubjában jelenleg jobbhátvéd, a válogatottban pedig támadó szerepkörben játszó Sallai olyanokat előzött meg, mint Omar Marmush (Manchester City, 32. hely, 88,5 pont), a nyáron százmillió fontért megvásárolt Florian Wirtz (Liverpool, 35. hely, 88), Sergi Cardona (Villarreal, 39. hely, 87,9) vagy éppen Bryan Mbeumo (Manchester United, 45. hely, 87,5).

 

Varga az előző idényben is lőtt gólt Újpesten a derbin, igaz, ezt lábbal:

