Varga Barnabás óriási nemzetközi elismerést kapott, egy lapon emlegetik Haalanddal

Úgy tűnik, a magyar labdarúgás mellett a hazai játékosok is egyre elismertebbek lesznek szerte a világon. Az Impecttel való együttműködésnek köszönhetően a CIES Futball Obszervatóriuma nyolc játékterületen százas alapú teljesítményindexeket dolgozott ki, amely alapján rangsorolta a játékosokat, és ebben a Fradi csatára, Varga Barnabás egészen fantasztikus elismerésben részesült. A zöld-fehérek gólvágója ugyanis nemcsak bekerült az első ötvenbe a legjobban fejelő játékosok listáján, de egyenesen a világ egyik legjobbjaként a negyedik helyre tették a svájciak. Maga az értékelés az elmúlt hat hónap hazai bajnoki mérkőzésein mutatott teljesítmény alapján történt, és minden játékos csak annak a területnek a rangsorában szerepel, ahol a legmagasabb pontszámot érte el, azaz benne volt a legjobb ötvenben.

A Fradi csatára, Varga Barnabás a CIES tanulmánya szerint a világ negyedik legveszélyesebb támadója fejjel. Forrás: Fradi.hu

A Fradi támadóját igencsak feldobhatja mindez a derbi előtt

A CIES által vizsgált vizsgált területek között szerepelt a fejjátékos védekezés (air defence), a földi védekezés (ground defence), a védekezésből induló labdakihozatal (defensive biuld-up), a játékszervezés, a cselezés, a helyzetkihasználás, a befejezések és a támadó fejjáték. Nos, ez utóbbiban Varga Barnabás egészen parádésan teljesít, és ezen lista már azt is bizonyítja, mindezt világszinten teszi, ugyanis a világ jelenlegi negyedik legveszélyesebb támadója fejjel.

A CIES rangsora a támadó fejjátékban mutatott teljesítmény alapján:

Erling Haaland (Manchester City) – 100,0 José Manuel López (Palmeiras) – 98,6 Ronaldo Martínez (Platense) – 98,2 Varga Barnabás (Ferencváros) – 97,9 Alexander Sörloth (Atlético Madrid) – 97,4 Ante Budimir (Osasuna) – 96,3 Ludovic Ajorque (Brest) – 95,3 Aurélien Scheidler (Charleroi) – 95,1 Alekszandr Szobolev (Zenit) – 95,1 Everaldo (Fluminense) – 94,4

Tóth Barna későn érő típus, de harminc felett már nemzetközileg is jegyzik a paksiak csatárát. Forrás: Paksifc.hu

Nagy örömünkre ugyanebben a kategóriában a paksiak válogatott támadója, Tóth Barna is megtalálható a 48. helyen, mégpedig 89,5-ös mutatóval. A kupagyőztes csatára ebben a szezonban a kanadai táblázaton eddig hat pontnál jár, miután három-három gólt és gólpasszt jegyez, ami mellé a nemzetközi kupák selejtezőiben hozzátett egy gólt és két gólpasszt. Ám Varga teljesítményét még ezzel sem tudta megközelíteni.