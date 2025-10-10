Varga Barnabást siratja a Fradi-ikon

A magyar labdarúgó-válogatott szombat este 18 órától Örményországot fogadja a Puskás Arénában vb-selejtezőn. Noha kezdetben mindenki országos egyesre vette ezt a meccset, Lipcsei Péter úgy látja, itthon annak ellenére meg kell vernünk az örményeket, hogy a szombati ellenfél Jerevánban 2-1-re legyőzte az íreket, és jelenleg éppen a magyar válogatott előtt két pont előnnyel, a pótselejtezőt érő 2. helyen várja a folytatást. A Fradi-ikon ugyanakkor azt elismeri, nagyon nehéz lesz pótolni a rendkívül gólveszélyes csatárt, Varga Barnabást.

Lipcsei Péter is tudja, Varga Barnabás mosolya nem őszinte, hiszen nélküle kell a magyar válogatottnak legyőznie az örményeket Fotó: Csudai Sándor

Lipcsei Péter szerint Marco Rossinak főhet a feje a Fradi csatára miatt

Egy ország szisszent fel akkor, amikor a portugálok ellen a vendégek javára megítélt büntetőt követően Varga Barnabás ordítozni kezdett a bíróval, aki mindezt rövid ideig tűrte, majd felmutatott egy sárga lapot a reklamáló játékosnak. Abban a pillanatban mindenkinek leesett, hogy az eddigi két világbajnoki selejtezőn három gólt szerző támadó csak a lelátóról nézheti október 11-én az örmények elleni, létfontosságúvá vált mérkőzést.

Varga Barnabás jelenlegi idényének statisztikája

NB I: 8 meccs, 6 gól, 1 gólpassz – 543 játékperc

Bajnokok Ligája-selejtező: 6 meccs, 6 gól, 1 gólpassz – 407 játékperc

Európa-liga alapszakasz: 2 meccs, 1 gól – 175 játékperc

vb-selejtező: 2 meccs, 3 gól – 170 játékperc

Összesen: 18 meccs, 16 gól, 2 gólpassz – 1295 játékperc

Nem lesz könnyű a válogatottnak ez a meccs, hiszen Varga Barnabás nem játszhat. Láttuk, hogy Varga életveszélyes csatár, jó formában van, nehéz lesz pótolni, nem tudom, kit talál a kapitány előre. Főjön a feje és válasszon egy olyan játékost, aki célratörő. Nyerni kell, cél a három pont, ez a legfontosabb

– jelentette ki az M4Sport kérdésére Lipcsei Péter.