Lipcsei PéterVarga Barnabásvb-selejtezőMarco Rossieltiltás

Varga Barnabást siratja a Fradi-ikon

Amióta az íreket 2-1-re legyőzték az örmények, és bejelentkeztek a vb-selejtezőcsoport második helyére, a magyarok számára létfontosságúvá vált a három pont megszerzése ellenük. Október 11-én késő délután a válogatott gólzsákja, Varga Barnabás nem léphet pályára. Lipcsei Péter szerint az ő pótlása okozza a legnagyobb fejtörést Marco Rossinak. A Fradi-legenda úgy véli, mindegy milyen játékkal, de szerezze meg a nemzeti csapat a létfontosságú 3 pontot.

Magyar Nemzet
2025. 10. 10. 13:40
Ha valaki, akkor Lipcsei Péter egy igazi zöld sas
Ha valaki, akkor Lipcsei Péter egy igazi zöld sas Fotó: Teknős Miklós
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar labdarúgó-válogatott szombat este 18 órától Örményországot fogadja a Puskás Arénában vb-selejtezőn. Noha kezdetben mindenki országos egyesre vette ezt a meccset, Lipcsei Péter úgy látja, itthon annak ellenére meg kell vernünk az örményeket, hogy a szombati ellenfél Jerevánban 2-1-re legyőzte az íreket, és jelenleg éppen a magyar válogatott előtt két pont előnnyel, a pótselejtezőt érő 2. helyen várja a folytatást. A Fradi-ikon ugyanakkor azt elismeri, nagyon nehéz lesz pótolni a rendkívül gólveszélyes csatárt, Varga Barnabást.

Lipcsei Péter is tudja, Varga Barnabás mosolya nem őszinte, hiszen nélküle kell a magyar válogatottnak legyőznie az örményeket
Lipcsei Péter is tudja, Varga Barnabás mosolya nem őszinte, hiszen nélküle kell a magyar válogatottnak legyőznie az örményeket    Fotó: Csudai Sándor

Lipcsei Péter szerint Marco Rossinak főhet a feje a Fradi csatára miatt

Egy ország szisszent fel akkor, amikor a portugálok ellen a vendégek javára megítélt büntetőt követően Varga Barnabás ordítozni kezdett a bíróval, aki mindezt rövid ideig tűrte, majd felmutatott egy sárga lapot a reklamáló játékosnak. Abban a pillanatban mindenkinek leesett, hogy az eddigi két világbajnoki selejtezőn három gólt szerző támadó csak a lelátóról nézheti október 11-én az örmények elleni, létfontosságúvá vált mérkőzést.

Varga Barnabás jelenlegi idényének statisztikája

  • NB I: 8 meccs, 6 gól, 1 gólpassz – 543 játékperc
  • Bajnokok Ligája-selejtező: 6 meccs, 6 gól, 1 gólpassz – 407 játékperc
  • Európa-liga alapszakasz: 2 meccs, 1 gól – 175 játékperc
  • vb-selejtező: 2 meccs, 3 gól – 170 játékperc
  • Összesen: 18 meccs, 16 gól, 2 gólpassz – 1295 játékperc

Nem lesz könnyű a válogatottnak ez a meccs, hiszen Varga Barnabás nem játszhat. Láttuk, hogy Varga életveszélyes csatár, jó formában van, nehéz lesz pótolni, nem tudom, kit talál a kapitány előre. Főjön a feje és válasszon egy olyan játékost, aki célratörő. Nyerni kell, cél a három pont, ez a legfontosabb 

– jelentette ki az M4Sport kérdésére Lipcsei Péter.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekcsalád

Újra kiderült, hogy a magyaroknak igazuk lesz

Sümeghi Lóránt avatarja

A családok alkotmányos védelmének ügyében is végzetes politikai hibát követett el a honi, illetve a külföldi ellenzéki tábor.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.