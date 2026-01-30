A Fradi rémálma lehet a feltámadt Celtic az El-rájátszásban

Nem sokan gondolták volna az ősz folyamán, hogy Martin O’Neill újra talpra tudja ugrasztani Glasgow zöld-fehér részét. A Celtic nagyon mély gödörbe került akkor, amikor 2025. augusztus 26-án késő este egy bizonyos Kajrat Almati a Bajnokok Ligája selejtezőjének negyedik körében büntetőkkel kiverte a skótok büszkeségét, amely így átkerült az Európa-ligába. Nos, a mélyrepülést a 73 éves szakember állította meg, akinek irányításával a zöld-fehérek visszakapaszkodtak a skót Premiership bajnoki címéért folyó küzdelembe – jelenleg a harmadikok a Hearts és a Rangers mögött, hat ponttal lemaradva az elsőtől –, a csütörtöki, Utrecht elleni 4-2-es győzelem pedig azt jelentette, hogy sikerült az Európa-liga alapszakaszában elérniük a 21. helyet, ezzel továbbjutottak a rájátszásba. A pénteki sorsoláson két csapat esélyes arra, hogy a Celtic ellen folytathatja a tavaszi kupamenetelést, ám vélhetően sem a német Stuttgart, sem pedig a Ferencváros nem szívesen csapna össze az igencsak formába lendült skótokkal.

A 73 éves Martin O’Neill csodát tett Glasgow-ban, a Celtic továbbjutott az Európa-ligában. Fotó: AFP

A Celtic folytatná a jó sorozatát, és nagy bevásárlásra készül

A BBC összeállítása szerint az 55-szörös skót bajnok legutóbb 2004-ben nyert meg egy kétfordulós európai kupamérkőzést a tavaszi szezonban. Igen, akkor is Martin O’Neill vezetésével, amikor 1-0-s összesítéssel kiverték a Barcelonát az UEFA-kupából. Ahhoz, hogy a szakember vezetésével a kelták 22 év után újfent átéljék mindezt, a vezetőedző szerint a téli átigazolási piac hátralévő napjaiban még erősíteniük kell a Transfermarkt adatai szerint 136,2 millió eurós keretüket.

A Celtic legértékesebb labdarúgói:

Daizen Maeda: japán, balszélső, 14 millió euró.

Cameron Carter-Vickers: amerikai–angol, belső védő, 13 millió euró.

Reo Hatate: japán, középpályás, 12 millió euró.

Arne Engels: belga, középpályás, tízmillió euró.

Julián Araujo: mexikói–amerikai, jobbhátvéd, tízmillió euról.

Az Utrecht elleni mérkőzés után Martin O’Neill elárulta, elsősorban két szélsőt – az olasz másodosztályban szereplő Frosinone támadóját, a másfél millió euróra taksált Fares Ghedjemist, valamint a magyar válogatottban már debütált, jelenleg a DAC-ban játszó, szintén másfél millió eurót érő Redzic Damirt szeretnék leigazolni, így erősítenék meg a keretüket.