A Fradi rémálma lehet a feltámadt Celtic az El-rájátszásban

Orbán Viktor: Brüsszel ki akarja nyírni a rezsicsökkentést + videó

Amikor beugróként Martin O’Neill átvette a glasgow-i zöld-fehérek irányítását, sokan azt mondták, csoda kell ahhoz, hogy a csapat eredményes szezont fusson be. Aztán a 73 éves szakember helyes irányba állította a Celtic már-már elsüllyedni látszó hajóját, és ma már ott tart a gárda, hogy ismét versenyben van a bajnoki címért, ráadásul az Európa-ligában túlélte az alapszakaszt, és a Fradi egyik lehetséges rájátszásbeli ellenfeleként várja a pénteki sorsolást. Robbie Keane csapata nem biztos, hogy jól járna azzal, ha a Rangers után Skócia másik büszkeségével is összekerülne az El-ben.

Molnár László
2026. 01. 30. 9:17
A Celtic csapatánál jogosan mosolyognak a játékosok, hiszen továbbjutottak az El-alapszakaszából és újra harcolnak a bajnoki címért
A Celtic csapatánál jogosan mosolyognak a játékosok, hiszen továbbjutottak az El-alapszakaszából és újra harcolnak a bajnoki címért Fotó: MARCEL VAN DORST Forrás: NurPhoto
Nem sokan gondolták volna az ősz folyamán, hogy Martin O’Neill újra talpra tudja ugrasztani Glasgow zöld-fehér részét. A Celtic nagyon mély gödörbe került akkor, amikor 2025. augusztus 26-án késő este egy bizonyos Kajrat Almati a Bajnokok Ligája selejtezőjének negyedik körében büntetőkkel kiverte a skótok büszkeségét, amely így átkerült az Európa-ligába. Nos, a mélyrepülést a 73 éves szakember állította meg, akinek irányításával a zöld-fehérek visszakapaszkodtak a skót Premiership bajnoki címéért folyó küzdelembe – jelenleg a harmadikok a Hearts és a Rangers mögött, hat ponttal lemaradva az elsőtől –, a csütörtöki, Utrecht elleni 4-2-es győzelem pedig azt jelentette, hogy sikerült az Európa-liga alapszakaszában elérniük a 21. helyet, ezzel továbbjutottak a rájátszásba. A pénteki sorsoláson két csapat esélyes arra, hogy a Celtic ellen folytathatja a tavaszi kupamenetelést, ám vélhetően sem a német Stuttgart, sem pedig a Ferencváros nem szívesen csapna össze az igencsak formába lendült skótokkal.

A 73 éves Martin O'Neill csodát tett Glasgow-ban, a Celtic továbbjutott az Európa-ligában
A 73 éves Martin O’Neill csodát tett Glasgow-ban, a Celtic továbbjutott az Európa-ligában. Fotó: AFP

A Celtic folytatná a jó sorozatát, és nagy bevásárlásra készül

A BBC összeállítása szerint az 55-szörös skót bajnok legutóbb 2004-ben nyert meg egy kétfordulós európai kupamérkőzést a tavaszi szezonban. Igen, akkor is Martin O’Neill vezetésével, amikor 1-0-s összesítéssel kiverték a Barcelonát az UEFA-kupából. Ahhoz, hogy a szakember vezetésével a kelták 22 év után újfent átéljék mindezt, a vezetőedző szerint a téli átigazolási piac hátralévő napjaiban még erősíteniük kell a Transfermarkt adatai szerint 136,2 millió eurós keretüket.

A Celtic legértékesebb labdarúgói:

  • Daizen Maeda: japán, balszélső, 14 millió euró.
  • Cameron Carter-Vickers: amerikai–angol, belső védő, 13 millió euró.
  • Reo Hatate: japán, középpályás, 12 millió euró.
  • Arne Engels: belga, középpályás, tízmillió euró.
  • Julián Araujo: mexikói–amerikai, jobbhátvéd, tízmillió euról.

Az Utrecht elleni mérkőzés után Martin O’Neill elárulta, elsősorban két szélsőt – az olasz másodosztályban szereplő Frosinone támadóját, a másfél millió euróra taksált Fares Ghedjemist, valamint a magyar válogatottban már debütált, jelenleg a DAC-ban játszó, szintén másfél millió eurót érő Redzic Damirt szeretnék leigazolni, így erősítenék meg a keretüket.

Redzic Damir, akinek nem lenne ismeretlen a zöld-fehér mez, a DAC egyik legjobbjának bizonyult az őszi szezonban
Redzic Damir, akinek nem lenne ismeretlen a zöld-fehér mez, a DAC egyik legjobbjának bizonyult az őszi szezonban. Forrás: DAC1904.sk

– Természetesen mindkét játékos nagy segítséget jelentene a támadósorunknak, de jelenleg nem tudom, sikerül-e megszerezni akár egyiküket vagy esetleg mindkét játékost. De szerintem jelenleg csak az egyiküket tudnánk megvenni, vannak is előrelépések a tárgyalásokban – árulta el a szakember, akinek 

első számú célpontja a szlovák bajnokságban 14 meccsen hét gólt és egy gólpasszt szerző, 22 éves Redzic, aki korábban a Fradi játékosa volt.

Jelenleg a 24 éves svéd középpályás, a szezonbeli 14. gólját az Utrecht ellen szerző Benjamin Nygren foglalta össze talán a legjobban, mi áll a Celtic hihetetlen javulása mögött. – Martin O’Neill nagy változást hozott, hiszen jól ismeri a klubot, és itt mindenki, a játékosok, a csapat minden dolgozója és a szurkolók is szeretik. Elképesztő mennyiségű önbizalmat adott nekünk, és ennek köszönhető, hogy sokkal jobbak vagyunk, amióta visszatért – mondta a svéd válogatott játékos.

 

