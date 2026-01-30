Ma ellenfelet kap a Ferencváros – „lehet, hogy ez meg van írva a csillagokban“

Az Európa-liga alapszakaszának 8. fordulójában csütörtökön mind a 18 mérkőzés 21 órakor kezdődött. Hét forduló után a 36 csapatból 19 továbbjutása dőlt el, s az is, hogy a Lyon és az Aston Villa a második számú kupasorozat legjobb 16 együttese között kiemeltként lesz ott. A 18 pontjukkal akkor sem eshetnek ki a tabellán legjobb nyolc közül, ha a zárókörben kikapnak. Az Európa-ligában tegnapig parádés szerepléssel kirukkolt Ferencváros 15 pontjával (négy győzelem, három vereség) a hetedik helyen állt, s biztos volt, hogy ha rájátszásra kényszerül a 16 közé jutásért, akkor annyi előnye mindenképpen lesz, hogy a visszavágót hazai pályán játssza. Az álom azonban az volt, hogy maradjon bent a legjobb nyolcban, mert akik itt végeznek, azok automatikusan nyolcaddöntősök.

Az utolsó forduló előtt a Ferencváros a hetedik helyen állt az Európa-liga alapszakaszának tabelláján. Forrás: X/UEFA Europe League

A 9-24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó tizenkét együttes pedig kiesik. Ám az sem mindegy, hogy kik végeznek a 9-16. és a 17-24. helyeken, az előbbiek a rájátszás kiemeltjei, akik a visszavágókat otthon játszhatják. A rájátszásban a csapatok korábbi ellenfeleket és azonos országból érkezett csapatokat is kaphatnak, ugyanakkor rögzítve van, hogy a klubok mely két-két együttes közül kaphatnak ellenfelet. A 9-10. helyen végzettek a 23-24. helyezettek valamelyikét kapják, a 11-12. a 21-22. ellen, a 13-14. a 19-20. ellen, a 15-16. pedig a 17-18. ellen lép pályára. A nyolcaddöntőkre vonatkozóan szintén kötött, hogy ki melyik párharcokból kap ellenfelet. Az első két helyen záró csapat a 15., a 16., a 17. és a 18. helyen zárt együttesek valamelyikével játszik. Ugyanígy a 3. és a 4. helyezett a 13., a 14., a 19. és a 20. közül kap ellenfelet, az 5. és 6. helyezett a 11., 12., a 21. és 22., a 7. és 8. pedig a 9., a 10., a 23. és 24. közül.