Ma ellenfelet kap a Ferencváros – „lehet, hogy ez meg van írva a csillagokban“

Amint arról beszámoltunk, csütörtök éjjel lezárult a labdarúgó Európa-liga alapszakasza. A záró, 8. fordulóban a Ferencváros 4-0-ra kikapott a Nottinhgam Forest otthonában, és a tabella hetedik helyéről a tizenkettedikre esett vissza. Robbie Keane alakulata így közvetlenül nem jutott be az Európa-liga nyolcaddöntőjébe. A Ferencváros csapatára a rájátszásban a 16 közé jutásért a Celtic (21.) vagy a Ludogorec (22.) vár. Ha a Fradi továbbjut, a nyolcaddöntőben a Porto (5.) vagy a Braga (6.) következhet. Az UEFA ma 13.00-kor készíti el a nyolcaddöntőbe jutásért rendezendő párharcok sorsolását, a BL-sorsolás után.

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 5:07
Ötvös Bence (b), Szalai Gábor (b2), a Ferencváros és Igor Jesus (k), a Notthingam játékosa a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 8. fordulójában játszott Notthingam Forest–Ferencváros mérkőzésen. Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Az Európa-liga alapszakaszának 8. fordulójában csütörtökön mind a 18 mérkőzés 21 órakor kezdődött. Hét forduló után a 36 csapatból 19 továbbjutása dőlt el, s az is, hogy a Lyon és az Aston Villa a második számú kupasorozat legjobb 16 együttese között kiemeltként lesz ott. A 18 pontjukkal akkor sem eshetnek ki a tabellán legjobb nyolc közül, ha a zárókörben kikapnak. Az Európa-ligában tegnapig parádés szerepléssel kirukkolt Ferencváros 15 pontjával (négy győzelem, három vereség) a hetedik helyen állt, s biztos volt, hogy ha rájátszásra kényszerül a 16 közé jutásért, akkor annyi előnye mindenképpen lesz, hogy a visszavágót hazai pályán játssza. Az álom azonban az volt, hogy maradjon bent a legjobb nyolcban, mert akik itt végeznek, azok automatikusan nyolcaddöntősök. 

Az utolsó forduló előtt a Ferencváros a hetedik helyen állt az Európa-liga alapszakaszának tabellán
Az utolsó forduló előtt a Ferencváros a hetedik helyen állt az Európa-liga alapszakaszának tabelláján. Forrás: X/UEFA Europe League

A 9-24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó tizenkét együttes pedig kiesik. Ám az sem mindegy, hogy kik végeznek a 9-16. és a 17-24. helyeken, az előbbiek a rájátszás kiemeltjei, akik a visszavágókat otthon játszhatják. A rájátszásban a csapatok korábbi ellenfeleket és azonos országból érkezett csapatokat is kaphatnak, ugyanakkor rögzítve van, hogy a klubok mely két-két együttes közül kaphatnak ellenfelet. A 9-10. helyen végzettek a 23-24. helyezettek valamelyikét kapják, a 11-12. a 21-22. ellen, a 13-14. a 19-20. ellen, a 15-16. pedig a 17-18. ellen lép pályára. A nyolcaddöntőkre vonatkozóan szintén kötött, hogy ki melyik párharcokból kap ellenfelet. Az első két helyen záró csapat a 15., a 16., a 17. és a 18. helyen zárt együttesek valamelyikével játszik. Ugyanígy a 3. és a 4. helyezett a 13., a 14., a 19. és a 20. közül kap ellenfelet, az 5. és 6. helyezett a 11., 12., a 21. és 22., a 7. és 8. pedig a 9., a 10., a 23. és 24. közül.

Az UEFA a tavalyi lebonyolításhoz képes annyit változtatott, hogy az alapszakasz során legelőrébb végző csapatok nemcsak a nyolcaddöntőben, hanem továbbjutásuk esetén a negyed- és elődöntőben is élvezhetik a hazai pálya előnyét, irányított sorsolással minden esetben otthon játszhatták a kieséses párharc második meccsét. Mindez azonban borul, ha például az első kiemelt kiesik: ilyenkor a legyőzője veszi át a kiemelését.

A Ferencváros veszített, így az Európa-liga rájátszásába került

Csütörtök éjjel tehát a 8. forduló 18 meccse után végleges lett a 2025/26-os Európa-lgában az alapszakasz tabellája. Amint arról tudósításunkban beszámoltunk, a Ferencváros a Nottingham Forest otthonában félidőben 2-0-s hátrányban volt, és az „élő tabellán” a 11. helyre esett vissza. Ez azt vetítette előre, hogy Robbie Keane együttese nem ússza meg a rájátszást, a 16 közé jutásért meg kell majd nyernie egy párharcot. Az egy időben zajló többi mérkőzés állását is figyelve, 45 perc után a Dinamo Zagreb vagy a Lille nézett ki az ellenfelének, s az, hogy ha a Fradi megnyerné a párhacát, akkor a 16 között a Betis vagy a Porto várna rá, és ekkor a Fradi már itthon kezdene. De a félidőben ez nem volt több játéknál. Az FTC végül 4-0-s vereségbe szaladt bele Angliában, az Európa-liga alapszakaszát pedig a 12. helyen zárta. Az El-ben a 16 közé jutásért a Celtic (21.) vagy a Ludogorec (22.) csapatával kell meccselnie, s a skót és a bolgár gárda is jó ismerőse. A Ludogorec különösen az. A Fradi ebben az idényben a BL-selejtezőben (0-0, 3-0) és az Európa-liga főtábláján (3-1) is összefutott vele. Ha a Fradi továbbjut, a nyolcaddöntőben a Porto (5.) vagy a Braga (6.) következhet.

A Ludogorec (és a Celtic) szemszögéből úgy néz ki a sorsolás, hogy a Fradit vagy a Stuttgartot kapja. „Egy híres német klub és egy régi ismerős leselkedik a Ludogorecre az Európa-liga rájátszásában” – írja a bolgár Topsport. A Celtic azért lenne „érdekes” ellenfele a Fradinak, mert Robbie Keane 2010-ben a Tottenhamből kölcsönben játszott a Celticnél, s 19 meccsen 16 gólt szerzett! A skót gárda jelenlegi trénere, a 73 éves Martin O’Neill pedig ír szövetségi kapitányként a játékosai között tudhatta Keane-t. A Fradi trénere tegnap azt mondta: lehet, a csillagokban az van megírva, hogy most újra találkozzanak, ő pedig visszatérjen a Celtic stadionjába.

Az Olympique Lyon végzett az alapszakasz élén

 Az Európa-liga alapszakaszát az Olympique Lyon nyerte. A francia együttes mellett a csak rosszabb gólkülönbségével a második helyre szoruló Aston Villa, valamint a Midtjylland, a Real Betis, a Porto, a Braga, a Freiburg, valamint az AS Roma végzett még a legjobb nyolcban.

Európa-liga, alapszakasz, 8. (utolsó) forduló:

  • Nottingham Forest (angol)–Ferencváros 4-0 (2-0)
  • Porto (portugál)–Glasgow Rangers (skót) 3-1 (3-1)
  • Lille (francia)–Freiburg (német) 1-0 (0-0)
  • Real Betis (spanyol)–Feyenoord (holland) 2-1 (2-0)
  • Aston Villa (angol)–Red Bull Salzburg (osztrák) 3-2 (0-1)
  • Crvena zvezda (szerb)–Celta Vigo (spanyol) 1-1 (0-0)
  • Olympique Lyon (francia)–PAOK (görög) 4-2 (1-1)
  • Celtic Glasgow (skót)–Utrecht (holland) 4-2 (3-1)
  • Makkabi Tel-Aviv (izraeli)–Bologna (olasz) 0-3 (0-1)
  • Basel (svájci)–Viktoria Plzen (cseh) 0-1 (0-1)
  • Midtjylland (dán)–Dinamo Zagreb (horvát) 2-0 (0-0)
  • Ludogorec (bolgár)–Nice (francia) 1-0 (1-0)
  • Sturm Graz (osztrák)–Brann Bergen (norvég) 1-0 (0-0)
  • FCSB (román)–Fenerbahce (török) 1-1 (0-1)
  • Stuttgart (német)–Young Boys (svájci) 3-2 (2-1)
  • Panathinaikosz (görög)–AS Roma (olasz) 1-1 (0-0)
  • Go Ahead Eagles (holland)–Braga (portugál) 0-0
  • Genk (belga)–Malmö FF (svéd) 2-1 (1-1)

Az alapszakasz végeredménye:

 

Robbie Keane tudta, hogy nagyon nehéz mérkőzés vár a Ferencvárosra:


 

