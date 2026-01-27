Sokkoló fotók és videók, a PAOK hét fiatal szurkolója életét veszítette Romániában

Egy görög, PAOK-szurkolókat szállító kisbusz tragikus közlekedési balesetet szenvedett Romániában. A balesetben hét szurkoló meghalt, hárman pedig megsérültek, egyikük súlyosan – közölte a görög és a román média. A PAOK-szurkolók Franciaországba tartottak, ahol klubjuk csütörtökön este 21 órakor játszik a Lyonnal. A tragédia megrázta egész Görögországot.
A román rendőrség jelentése szerint a baleset Temesvár közelében történt, mintegy nyolcvan kilométerre a szerb határtól. Egy kisbusz sofőrje figyelmetlenül megelőzött egy tartálykocsit, majd nekiütközött a szemből érkező másik teherautónak. A kisbusz teljesen megsemmisült. A benne ülők közül hatan a helyszínen meghaltak. Egy hetedik személy is elhunyt, miközben az orvosok próbálták megmenteni. Két másik sérült állapota súlyos, a tizedik pedig csodával határos módon könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet.
