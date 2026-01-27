Sokkoló fotók és videók, a PAOK hét fiatal szurkolója életét veszítette Romániában

Gyászban egész Görögország a tragédia után

Röviddel a Temes megyei katasztrófa után a bukaresti görög nagykövetség küldöttsége a fővárostól körülbelül hétórányi autóútra levő helyszínre indult, hogy elvégezzék az ilyen esetekben szükséges összes eljárást, és figyelemmel kísérjék a sérültek helyzetét.

„Mély gyász öntötte el egész Görögországot és természetesen a PAOK-családot a Romániában történt tragédia után. Az események sokkolók” – írta a közleményében a PAOK, amelynek képviselői azonnal Romániába utaznak.

A PAOK elnöke, Ivan Szavvidisz a következőket írta a klub X-oldalán:

Η δήλωση του Προέδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, για την τραγωδία με τους φίλους της ομάδας στη Ρουμανίαhttps://t.co/3C7m5Lzmch pic.twitter.com/r81kHtnJuo — PAOK FC (@PAOK_FC) January 27, 2026

„Kimondhatatlan tragédia kopogott ma az ajtónkon. Meg vagyok döbbenve a fiatalok, szeretett csapatunk szurkolóinak ilyen igazságtalan elvesztése miatt, akik azért utaztak, hogy a PAOK mellett álljanak. Gyászolok a PAOK családjával és több millió honfitársunkkal együtt. Isten nyugosztalja a lelküket. Ezek a gyerekek, a PAOK gyermekei a mi gyermekeink, egy nagy család tagjai. Mindent megteszünk a családunkért, és senkit sem hagyunk egyedül. A gondolataim velük vannak. Imádkozom azokért, akik megsérültek, és kritikus csatát vívnak ezekben az órákban.”