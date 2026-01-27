romániabalesetPAOKtemesvárlyonlugosPAOK Szalonikifranciaország

Sokkoló fotók és videók, a PAOK hét fiatal szurkolója életét veszítette Romániában

A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának záró, 8. fordulójában a PAOK a Lyon vendége lesz, és több görög drukker már útra kelt Franciaországba. Ám a szurkolók egy csoportja ma délután Romániában tragikus balesetet szenvedett, amelyben heten elhunytak. A tragédia után megszólalt a PAOK elnöke, Ivan Szavvidisz.

2026. 01. 27. 16:40
A tragédia színhelye Forrás: X
Egy görög, PAOK-szurkolókat szállító kisbusz tragikus közlekedési balesetet szenvedett Romániában. A balesetben hét szurkoló meghalt, hárman pedig megsérültek, egyikük súlyosan – közölte a görög és a román média. A PAOK-szurkolók Franciaországba tartottak, ahol klubjuk csütörtökön este 21 órakor játszik a Lyonnal. A tragédia megrázta egész Görögországot.

Sokkoló képek a tragédia után
Sokkoló képek a tragédia után. Forrás: X/Hooligans.cz Official
 

A román rendőrség jelentése szerint a baleset Temesvár közelében történt, mintegy nyolcvan kilométerre a szerb határtól. Egy kisbusz sofőrje figyelmetlenül megelőzött egy tartálykocsit, majd nekiütközött a szemből érkező másik teherautónak. A kisbusz teljesen megsemmisült. A benne ülők közül hatan a helyszínen meghaltak. Egy hetedik személy is elhunyt, miközben az orvosok próbálták megmenteni. Két másik sérült állapota súlyos, a tizedik pedig csodával határos módon könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet.

 

Gyászban egész Görögország a tragédia után

Röviddel a Temes megyei katasztrófa után a bukaresti görög nagykövetség küldöttsége a fővárostól körülbelül hétórányi autóútra levő helyszínre indult, hogy elvégezzék az ilyen esetekben szükséges összes eljárást, és figyelemmel kísérjék a sérültek helyzetét.

„Mély gyász öntötte el egész Görögországot és természetesen a PAOK-családot a Romániában történt tragédia után. Az események sokkolók” – írta a közleményében a PAOK, amelynek képviselői azonnal Romániába utaznak.

A PAOK elnöke, Ivan Szavvidisz a következőket írta a klub X-oldalán:

„Kimondhatatlan tragédia kopogott ma az ajtónkon. Meg vagyok döbbenve a fiatalok, szeretett csapatunk szurkolóinak ilyen igazságtalan elvesztése miatt, akik azért utaztak, hogy a PAOK mellett álljanak. Gyászolok a PAOK családjával és több millió honfitársunkkal együtt. Isten nyugosztalja a lelküket. Ezek a gyerekek, a PAOK gyermekei a mi gyermekeink, egy nagy család tagjai. Mindent megteszünk a családunkért, és senkit sem hagyunk egyedül. A gondolataim velük vannak. Imádkozom azokért, akik megsérültek, és kritikus csatát vívnak ezekben az órákban.”

 

