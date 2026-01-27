svédországkézilabdamagyarország

Óvintézkedést tettek a svédek a válogatottunk elleni meccs előtt, a sajtófőnök nem válaszolt

A kézilabda Európa-bajnokságon a II. középdöntős csoportban a svédek úgy számolnak, hogy Malmőben ma a magyar, szerdán pedig a svájci válogatott ellen is győznek, és így bejutnak az elődöntőbe. Tegnap este új játékosként a Rhein-Neckar Löwen csapatában játszó Edwin Aspenbäck is csatlakozott a házigazda keretéhez. A svédek ezt úgy kommunikálják, hogy „óvintézkedés”, sérülésről nem beszélnek a kézilabda Eb-n.

2026. 01. 27. 11:59
Michael Apelgren, a svéd válogatott szövetségi kapitánya Fotó: JOHAN NILSSON Forrás: TT NEWS AGENCY
A kézilabda Európa-bajnokságon a II. középdöntős csoportban két fordulóval a vége előtt Izland, Svédország, Szlovénia és Horvátország 4-4, Magyarország és Svájc 1-1 ponttal áll. Az első kettő bejut az elődöntőbe, a harmadik helyezett a másik csoport harmadik helyezettjével az ötödik helyért játszik az Eb-n. A svédek ma velünk, holnap a svájciakkal találkoznak, úgy számolnak, hogy mindkét meccsüket behúzzák, és akkor elődöntősök. Az I. csoportból hétfőn Dánia már biztosította a helyét a négy között.

Csalódott svéd játékosok az Izland elleni vereség után a kézilabda Eb-n
Csalódott svéd játékosok az Izland elleni vereség után a kézilabda Eb-n. Fotó: TT News Agency/Johan Nilsson

A kézilabda Eb-n már 19 játékos áll a svéd kapitány rendelkezésére

A svéd válogatottban a jobbátlövő posztján Albin Lagergren és Lukas Sandell is jól teljesít, Michael Apelgren szövetségi kapitány mégis úgy döntött, hogy behív egy harmadik jobbátlövőt is. Hétfő este a Rhein-Neckar Löwen csapatában játszó Edwin Aspenbäck is csatlakozott a házigazda keretéhez. Aspenbäck érkezésével Svédországnak immár minden poszton három játékosa van az Európa-bajnokságon, kivéve a szélsőposztokat.

– Aspenbäck behívása egy óvintézkedés, mivel most már két egymást követő napon is vannak mérkőzéseink – közölte Daniel Vandor sajtófőnök.

Az Aftonbladet azt írja, a sajtófőnök nem válaszolt arra a konkrét kérdésre, hogy Lagergren vagy Sandell sérüléssel bajlódik-e. Megismételte, hogy óvintézkedésről van szó, mert a folytatásban még intenzívebb meccsekre számítanak. Bíznak abban, hogy elődöntőbe jutnak, és akkor ezen a héten hat nap alatt négy mérkőzést játszanak.

A csapat vezetőségének 19.30-ig van ideje kiválasztani, hogy a 19 regisztrált játékos közül ki kerüljön be a 16 fős meccskeretbe.

Rosta Miklós nyilatkozata:


 

