kézilabdasvédországmagyarországsvájcizland

Bombameglepetés a kézilabda Eb-n, ami a magyar válogatott sorsára is kihat + videó

A kézilabda Európa-bajnokságon a II. középdöntős csoportban ma este Malmőben 20.30-kor játsszák a Magyarország–Svédország meccset, a programot pedig délután az Izland–Svájc találkozó nyitotta. S ez bombameglepetést hozott, Izland nem tudott nyerni, 38-38 lett a végeredmény, ami a magyar válogatott sorsára is kihat a kézilabda Eb-n.

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 17:28
Svájc és Izland öldöklő küzdelmet vívott a kézilabda Eb-n Fotó: JOHAN NILSSON/TT Forrás: TT NEWS AGENCY
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kézilabda Európa-bajnokságon a II. középdöntős csoportban két fordulóval a vége előtt ezt rögzíthettük: Izland, Svédország, Szlovénia és Horvátország négy-négy, Magyarország és Svájc egy-egy ponttal áll. Az első kettő bejut az elődöntőbe, a harmadik helyezett a másik csoport harmadik helyezettjével az ötödik helyért játszik az Eb-n. A svédek ma velünk, holnap a svájciakkal találkoznak, úgy számolnak, hogy mindkét meccsüket behúzzák, és akkor elődöntősök. Az I. csoportból hétfőn Dánia már biztosította a helyét a négy között.

Svájc elszántan rohamozta Viktor Hallgrímsson kapuját a kézilabda Eb-n
Svájc elszántan rohamozta Viktor Hallgrímsson kapuját a kézilabda Eb-n. Fotó: TT News

 

Svájc és Izland őrült meccset játszott

Izland „természetesen” úgy kalkulált, hogy ma nyer Svájc ellen. A svájciak azonban kemény ellenállást fejtettek ki. Az első félidőben 13-10-re vezettek, s ugyan a szünetben 19-19 állt az eredményjelzőn, majd az izlandiak át is vették a vezetést, a svájciak újabb csavart tettek a forgatókönyvbe: 26-23-nál újra három góllal vezettek,  ahogy az 50. percben is, akkor 33-30-ra. Az 58. percben 37-36 volt az állás, majd 38-36, 38-37, egy perccel a vége előtt pedig 38-38!  S a végeredmény is ez maradt, ami hatalmas szenzáció! Izlandnak végzetes lehet ez a pontvesztés. 

Svájc pedig így immár két ponttal rendelkezik, és megelőzte az egypontos magyar válogatottat, a hatodik helyre kerültünk. A másik középdöntős csoportban a hatodik helyen álló spanyoloknak is két pontja van. Mindez azt jelenti, hogy ha válogatottunk ma a svédek és holnap a horvátok ellen is veszít, akkor csak a 12. helyen zárja az Európa-bajnokságot – de erre egyelőre ne is gondoljunk.

Középdöntő, 3. forduló, II. csoport:

  • Izland–Svájc 38-38 (19-19)
  • Horvátország–Szlovénia 18.00
  • Svédország–MAGYARORSZÁG 20.30

Rosta Miklós nyilatkozata:

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekjakab péter

Klára, Péter és az átváltozás

Kárpáti András avatarja

A bukott Jobbik-vezér legszebb álmai is megvalósíthatók!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu