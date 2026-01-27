Bombameglepetés a kézilabda Eb-n, ami a magyar válogatott sorsára is kihat + videó

A kézilabda Európa-bajnokságon a II. középdöntős csoportban két fordulóval a vége előtt ezt rögzíthettük: Izland, Svédország, Szlovénia és Horvátország négy-négy, Magyarország és Svájc egy-egy ponttal áll. Az első kettő bejut az elődöntőbe, a harmadik helyezett a másik csoport harmadik helyezettjével az ötödik helyért játszik az Eb-n. A svédek ma velünk, holnap a svájciakkal találkoznak, úgy számolnak, hogy mindkét meccsüket behúzzák, és akkor elődöntősök. Az I. csoportból hétfőn Dánia már biztosította a helyét a négy között.

Svájc elszántan rohamozta Viktor Hallgrímsson kapuját a kézilabda Eb-n. Fotó: TT News

Svájc és Izland őrült meccset játszott

Izland „természetesen” úgy kalkulált, hogy ma nyer Svájc ellen. A svájciak azonban kemény ellenállást fejtettek ki. Az első félidőben 13-10-re vezettek, s ugyan a szünetben 19-19 állt az eredményjelzőn, majd az izlandiak át is vették a vezetést, a svájciak újabb csavart tettek a forgatókönyvbe: 26-23-nál újra három góllal vezettek, ahogy az 50. percben is, akkor 33-30-ra. Az 58. percben 37-36 volt az állás, majd 38-36, 38-37, egy perccel a vége előtt pedig 38-38! S a végeredmény is ez maradt, ami hatalmas szenzáció! Izlandnak végzetes lehet ez a pontvesztés.

Svájc pedig így immár két ponttal rendelkezik, és megelőzte az egypontos magyar válogatottat, a hatodik helyre kerültünk. A másik középdöntős csoportban a hatodik helyen álló spanyoloknak is két pontja van. Mindez azt jelenti, hogy ha válogatottunk ma a svédek és holnap a horvátok ellen is veszít, akkor csak a 12. helyen zárja az Európa-bajnokságot – de erre egyelőre ne is gondoljunk.

Középdöntő, 3. forduló, II. csoport: