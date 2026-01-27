Fazekas Gergő levadászása a kulcs – a Veszprém korábbi svéd légiósa nem titkolózik

A kézilabda Európa-bajnokságon a II. középdöntős csoportunkban nem állunk jól, mindössze egy pontunk van. Ma Svédország, holnap Horvátország ellen játszunk. Mindkét ellenfelünk négypontos, miként Izland és Szlovénia is, s ez a négyes harcol az első két helyért, ami elődöntőt ér. A svédek az előző fordulóban 35-27-re kikaptak Izlandtól, s tudják, ellenünk nem hibázhatnak. A csapatukból Lukas Sandell nyilatkozott, aki még bosszús a vasárnapi vereségük miatt. Mint mondta, nem hozták a várt teljesítményt, ugyanakkor hangsúlyozta: nincs idő a múlton rágódni.

A svéd vert sereg az Izland elleni meccs után a kézilabda Eb-n Fotó: JOHAN NILSSON / TT NEWS AGENCY

– Nem voltunk olyan agresszívek a védekezésben, mint szerettünk volna. Amikor az elején az ellenfél játékosait »leütközzük«, igyekszünk tudatosítani velük, hogy nem lesz egyszerű dolguk velünk, de Gisli Kristjansson ellen most tehetetlenek voltunk. Őt nem tudtuk elkapni, és egy kicsit egyszemélyes show-t csinált a meccsből – dicsérte az izlandi irányítót Sandell.

Szerinte ma kulcskérdés lesz, hogy a magyar válogatott irányítója, Fazekas Gergő ne ficánkoljon a pályán.

– Ezt egyszerűen nem engedhetjük meg neki. Ő egy technikailag kiváló, kreatív irányító, nagyon fontos, hogy meg tudjuk fogni. Nem engedhetjük meg, hogy ő irányítsa a mérkőzést – szögezte le Lukas Sandell.

A 2025 nyara óta a Rhein-Neckar Löwen csapatában szereplő Sandell jól ismeri a magyar kézilabdát, hiszen korábban két évig a Veszprém játékosa volt – írja a svéd Handbollslandslaget. A portál megjegyzi, hogy a játékos véleménye szerint a magyar válogatott lövőereje kiemelkedő, és a mai összecsapás fizikailag rendkívül megterhelő lesz.