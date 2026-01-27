lukas sandellkézilabdahorvátországmagyar válogatottveszprém

Fazekas Gergő levadászása a kulcs – a Veszprém korábbi svéd légiósa nem titkolózik

A férfikézilabda Európa-bajnokságon válogatottunk a II. középdöntős csoportban ma a svédek ellen lép pályára. A házigazdáktól a jobbátlövő Lukas Sandell, a Veszprém korábbi és a Szeged leendő játékosa nyilatkozott, s szerinte kulcskérdés lesz számukra Fazekas Gergő kikapcsolása. A kézilabda Eb-n a meccs 20.30-kor kezdődik (tv: M4 Sport) Malmőben.

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 10:09
Daniel Pettersson és Lukas Sandell csalódottak voltak a Svédország–Izland találkozó után Fotó: JOHAN NILSSON Forrás: TT NEWS AGENCY
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kézilabda Európa-bajnokságon a II. középdöntős csoportunkban nem állunk jól, mindössze egy pontunk van. Ma Svédország, holnap Horvátország ellen játszunk. Mindkét ellenfelünk négypontos, miként Izland és Szlovénia is, s ez a négyes harcol az első két helyért, ami elődöntőt ér. A svédek az előző fordulóban 35-27-re kikaptak Izlandtól, s tudják, ellenünk nem hibázhatnak. A csapatukból Lukas Sandell nyilatkozott, aki még bosszús a vasárnapi vereségük miatt. Mint mondta, nem hozták a várt teljesítményt, ugyanakkor hangsúlyozta: nincs idő a múlton rágódni.

A svéd vert sereg az Izland elleni meccs után a kézilabda Eb-n
A svéd vert sereg az Izland elleni meccs után a kézilabda Eb-n Fotó: JOHAN NILSSON / TT NEWS AGENCY

– Nem voltunk olyan agresszívek a védekezésben, mint szerettünk volna. Amikor az elején az ellenfél játékosait »leütközzük«, igyekszünk tudatosítani velük, hogy nem lesz egyszerű dolguk velünk, de Gisli Kristjansson ellen most tehetetlenek voltunk. Őt nem tudtuk elkapni, és egy kicsit egyszemélyes show-t csinált a meccsből – dicsérte az izlandi irányítót Sandell.

Szerinte ma kulcskérdés lesz, hogy a magyar válogatott irányítója, Fazekas Gergő ne ficánkoljon a pályán.

– Ezt egyszerűen nem engedhetjük meg neki. Ő egy technikailag kiváló, kreatív irányító, nagyon fontos, hogy meg tudjuk fogni. Nem engedhetjük meg, hogy ő irányítsa a mérkőzést – szögezte le Lukas Sandell.

A 2025 nyara óta a Rhein-Neckar Löwen csapatában szereplő Sandell jól ismeri a magyar kézilabdát, hiszen korábban két évig a Veszprém játékosa volt – írja a svéd Handbollslandslaget. A portál megjegyzi, hogy a játékos véleménye szerint a magyar válogatott lövőereje kiemelkedő, és  a mai összecsapás fizikailag rendkívül megterhelő lesz.

Sandell ma nem vár szép mérkőzést a magyar csapat ellen a kézilabda Eb-n

– Magyarország lövésorientált csapat. Nem hiszem, hogy szép mérkőzés lesz, inkább kemény és harcos. Ha sikerül javítanunk a védekezésünkön és működnek majd a gyors indításaink, elkerülhetjük, hogy végig felállt fal ellen kelljen küzdenünk – mondta Lukas Sandell, aki július 1-től Szegeden folytatja a pályafutását.

A Handbollslandslaget azt is idézi tőle, Svédország számára nagyon kedvező, hogy a magyar válogatott nélkülözi tapasztalt beállóját, Bánhidi Bencét. Sandell szerint az ő hiánya komoly érvágás a magyar csapatnak, hiszen támadásban az egyik legfontosabb láncszeme.

A Svédország–Magyarország mérkőzés 20.30-kor kezdődik Malmőben.

Rosta Miklós nyilatkozata:

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekmagyar kultúra

Kultúra és tolerancia

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A politika is kultúra. Már amennyiben jól, ugyanakkor a közjó érdekében művelik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu