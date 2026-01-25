kézilabdaizlandsvédország

Szenzáció a kézilabda Eb-n a csoportunkban: nagyon megverték az eddig hibátlan svédeket!

Izland meglepetésre 35-27-re legyőzte az eddig százszázalékos Svédországot vasárnap a férfikézilabda Európa-bajnokság magyar érdekeltségű középdöntőcsoportjának második fordulójában Malmőben. Ez az első férfikézilabda Eb, amelynek a mezőnyében öt forduló után nincs veretlen csapat.

Magyar Nemzet
2026. 01. 25. 20:30
Malmőben a svéd válogatott van otthon, de Izlandnak is nagy a szurkolótábora Fotó: JOHAN NILSSON/TT Forrás: TT NEWS AGENCY
A kézilabda Európa-bajnokságon vasárnap a II. középdöntős csoport mérkőzéseit játsszák Malmőben. Az első meccsen Magyarország hiába vezetett négy góllal is, végül 35-32-re veszített Szlovénia ellen. A találkozó után Chema Rodríguez, a magyar válogatott szövetségi kapitánya arról beszélt, hogy a második félidőben nem lőttük be a lehetőségeinket és túl sok könnyű gólt kaptunk, és ennyi hibával, harmincöt kapott góllal nem lehet meccset nyerni. Az összecsapás után Borut Mackovsek, a Szeged szlovén légiósa még megforgatta kést a magyar szívekben a nyilatkozatával... A nap második meccse az Izland–Svédország találkozó volt.

Hallgrimsson kapus és csapattársai ünnepelnek, Izland nagy győzelmet aratott Svédország ellen a kézilabda Eb-n
Hallgrímsson kapus és csapattársai ünnepelnek, Izland nagy győzelmet aratott Svédország ellen a kézilabda Eb-n Fotó: JOHAN NILSSON/TT/News Agency

Nincs már veretlen csapat a kézilabda Eb-n

A társrendező és az eddig százszázalékos svédek egyszer sem vezettek a mérkőzésen, s Izland nagyon megverte őket Malmőben. Már a félidőben is 18-12-re vezetett, végül pedig 35-27-re győzött. A Veszprém kapusa, Mikael Appelgren három védéssel zárt. A túloldalon Viggó Kristjánsson mind a 11 lövését gólra váltotta. A veszprémi Bjarki Már Elísson hat, a szegedi Janus Dadi Smárason két találattal vette ki részét a sikerből. Ez az első férfi Európa-bajnokság, amelynek mezőnyében öt forduló után nincs veretlen csapat. Az Eb-n korábban a magyar válogatott az F csoportban csak 24-23-ra kapott ki Izlandtól, amely a középdöntőben Horvátország ellen veszített 30-29-re.

Izland mai győzelme azt jelenti, hogy Izland, Svédország és Szlovénia holtversenyben négy ponttal állnak a II. csoport első három helyén, és az izlandiaknak a legjobb a gólkülönbségük. De az egymás elleni eredmények döntenek majd. S ha a horvátok ma este legyőzik a svájciakat, akkor nekik is négy pontjuk lesz.

Eredmények, középdöntő, 2. forduló, II. csoport:

Izland–Svédország 35-27 (18-12)

korábban: Szlovénia–Magyarország 35-32 (15-17)

később: Horvátország–Svájc 20.30

