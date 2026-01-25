kézilabdaférfi kézilabda válogatottChema RodríguezszlovénSzlovénia

Chema Rodríguez rögtön megmondta, miért kaptunk ki a szlovénektől a kézilabda Eb-n

A férfikézilabda Európa-bajnokságon a II. középdöntős csoportban a magyar válogatott vasárnap délután Malmőben Szlovénia ellen játszott, és 35-32-re kikapott. Chema Rodríguez szövetségi kapitány rögtön megmondta, miért veszítettünk. A magyar válogatott legközelebb kedden játszik a kézilabda Eb-n, Svédország ellen.

2026. 01. 25. 17:39
Fazekas Gergő (j) és a szlovén Borut Mackovsek a férfikézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének 2. fordulójában, a II. csoportban játszott Szlovénia–Magyarország mérkőzésen a svédországi Malmö Arénában 2026. január 25-én Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A kézilabda Eb-n a magyar válogatott nulla ponttal érkezett a II. középöntős csoportba, Chema Rodríguez szövetségi kapitány együttese az F csoportban a vele együtt továbbjutott Izland nemzeti csapatától 24-23-ra kikapott, pénteken aztán Svájc ellen 29-29-et játszott, így csak egy pontja volt a mai találkozója előtt. Szlovénia két ponttal állt, mert a csoportjában 38-35-re legyőzte a svájciakat, a folytatásban azonban 35-31-re kikapott a svédektől. A szlovén csapat a 2024-es párizsi olimpián nagy meglepetésre a negyedik helyen végzett, nekünk itt a tizedik hely jutott. A legutóbbi, 2024-es  kézilabda Eb-n Kölnben azonban éppen a szlovének elleni helyosztón szereztük meg az ötödik helyet, 23-22-es győzelemmel. Ami a jelent illeti, amint arról beszámoltunk, vasárnap Malmőben válogatottunk az első félidőben 16-12-nél négy góllal is vezetett Uros Zorman alakulata ellen, a szünetben 17-15 volt az állás, de Szlovénia fordított, és 35-32-re győzött.

Palasics Kristóf próbál hárítani a kézilabda Eb-n a Magyarosrszág–Szlovénia összecsapáson
Palasics Kristóf próbál hárítani a kézilabda Eb-n a Magyarosrszág–Szlovénia összecsapáson Fotó: Hegedüs Róbert/MTI Fotószerkesztőség

 

A szlovén válogatottban Blaz Janc tíz gólt szerzett, őt választották a mérkőzés legjobb játékosának.

Végzetes volt a kézilabda Eb-n Szlovénia ellen, hogy könnyű gólokat kaptunk

Ilic Zoran az M4 Sport kamerája előtt:  – A második félidőben nem úgy mentünk bele a meccsbe, mint az első félidőben. A szlovének így fordítani tudtak, és már mi futottunk az eredmény után. Könnyű gólokat is kaptunk…, most nem tudok mit mondani... Nagyon sajnálom, hogy így alakult, mert küzdöttünk a végsőkig. Még van két meccsünk a csoportban, ezeken próbálunk minél jobban játszani, és tanulni a hibáinkból.

Ónodi-Jánoskúti Máté: – Nem tudom, hogy mi történt a második félidőben azután, hogy az első félidőben jók voltunk. Akkor is voltak hibáink, de ezeket akkor tudtuk ellensúlyozni. Korai még most ezt a meccset elemezni...

Chema Rodríguez: – A második félidőben nem lőttük be a lehetőségeinket, azért sem, mert az ellenfél kapusa feljavult. Sajnos túl sok könnyű gólt kapunk, és ennyi hibával, harmincöt kapott góllal nem lehet meccset nyerni.

A II. középdöntős csoportban vasárnap 18 órakor Izland–Svédország, 20.30-kor Svájc–Horvátország találkozókat játszanak. A magyar válogatott legközelebb kedden 20.30-kor lép pályára, mégpedig a svédek ellen.

Imre Bence az Origónak nyilatkozott:

