Egy félidőnyi jó játék kevés volt az olimpiai negyedik legyőzéséhez a kézilabda Eb-n

Mind a szlovén, mind a magyar csapat számára sorsdöntő mérkőzésnek ígérkezett a vasárnap délutáni ütközet a kézilabda Eb-n. A vesztes ugyanis szinte biztosan lemondhatott arról, hogy az Eb utolsó három napján is dolga legyen Herningben. A szlovénok a középdöntő tabelláján a meccs előtt 2 ponttal álltak, a magyaroknak 1 pontjuk volt.

A magyar csapat Malmőben a kézilabda Eb Szlovénia elleni mérkőzése előtt Fotó: Hegedüs Róbert/MTI Fotószerkesztőség

A kézilabda Eb nagyszerű első félideje Szlovénia ellen

Rögtön az első magyar támadásnál a 7 a 6 elleni játékot vettük elő, Zoran Ilic pedig gyors góllal egyenlítette ki a szlovénok egygólos előnyét. Az első percekben Zoran Ilic tartotta a csapatot, majd a 7. percben Rosta góljával először vezetett a magyar együttes. Erre a legjobbkor jött Palasics Kristóf védése, de a következő gól a mi üres kapunkban kötött ki.

Szinte minden magyar támadásnál 7 a 6 ellen játszottunk, de a támadójátékunk ezúttal hatékonyabbnak bizonyult, Ilic pedig szétbombázta a szlovénok kapuját.

A 10. percben 6-4 ide, nem nézett ki rosszul ez a mérkőzés.

8-5-ös magyar vezetésnél két olyan támadásunk is volt, amely után akár négy góllal is elhúzhattunk volna, de ezek a lehetőségek kimaradtak. A Barcelona játékosa, Blaz Janc nem tudott hibázni, három lövés, három gól, ezzel megint a nyakunkon volt a szlovén együttes. A 17. percre pedig elfogyott a háromgólos előny, újra egyenlő volt az állás. Sajnos, a 7 a 6 elleni játék nem sült, Palasicsnak többször nem volt lehetősége visszaérni a kapuba, amely üresen tátongott, s ezt az ellenfél könyörtelenül kihasználta. Olykor gyermeteg hibák jellemezték a magyar csapat játékát, Szita Zoltán többször kiejtette a labdát. Még szerencse, hogy a 22. percben Palasics hetest fogott, az ellentámadásból pedig Imre Bence beverte a gólt, így a 23. percben 13-11-re vezetett a magyar csapat.

Jól védekeztünk, Palasics is remekül védett, a 27. percben Imre Bence hetest lőtt, megint hárommal vezetett Magyarország. Hanusz nagyszerű mozdulattal szerzett labdát,

Imre Bence pedig először növelte négy gólra a magyarok előnyét (16-12).

Sajnos az utolsó két perc nem sikerült jól. Két gólt kaptunk, ezekre nem tudtunk válaszolni, így a szünetben 17-15-re vezetett Magyarország.