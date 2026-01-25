kézilabda ebmagyar férfikézilabda-válogatottszlovén férfi kézilabda-válogatott

Egy félidőnyi jó játék kevés volt az olimpiai negyedik legyőzéséhez a kézilabda Eb-n

Egy félidőn át remekül játszott a magyar válogatott az olimpiai negyedik Szlovénia ellen, de a második félidőben szétesett a mieink játéka. A kézilabda Eb középdöntőjének második fordulójában a szlovénok 35-32-re legyőzték Magyarországot.

Lantos Gábor
2026. 01. 25. 17:06
Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Mind a szlovén, mind a magyar csapat számára sorsdöntő mérkőzésnek ígérkezett a vasárnap délutáni ütközet a kézilabda Eb-n. A vesztes ugyanis szinte biztosan lemondhatott arról, hogy az Eb utolsó három napján is dolga legyen Herningben. A szlovénok a középdöntő tabelláján a meccs előtt 2 ponttal álltak, a magyaroknak 1 pontjuk volt.

kézilabda Eb
A magyar csapat Malmőben a kézilabda Eb Szlovénia elleni mérkőzése előtt Fotó: Hegedüs Róbert/MTI Fotószerkesztőség

A kézilabda Eb nagyszerű első félideje Szlovénia ellen

Rögtön az első magyar támadásnál a 7 a 6 elleni játékot vettük elő, Zoran Ilic pedig gyors góllal egyenlítette ki a szlovénok egygólos előnyét. Az első percekben Zoran Ilic tartotta a csapatot, majd a 7. percben Rosta góljával először vezetett a magyar együttes. Erre a legjobbkor jött Palasics Kristóf védése, de a következő gól a mi üres kapunkban kötött ki.

Szinte minden magyar támadásnál 7 a 6 ellen játszottunk, de a támadójátékunk ezúttal hatékonyabbnak bizonyult, Ilic pedig szétbombázta a szlovénok kapuját.

A 10. percben 6-4 ide, nem nézett ki rosszul ez a mérkőzés. 

8-5-ös magyar vezetésnél két olyan támadásunk is volt, amely után akár négy góllal is elhúzhattunk volna, de ezek a lehetőségek kimaradtak. A Barcelona játékosa, Blaz Janc nem tudott hibázni, három lövés, három gól, ezzel megint a nyakunkon volt a szlovén együttes. A 17. percre pedig elfogyott a háromgólos előny, újra egyenlő volt az állás. Sajnos, a 7 a 6 elleni játék nem sült, Palasicsnak többször nem volt lehetősége visszaérni a kapuba, amely üresen tátongott, s ezt az ellenfél könyörtelenül kihasználta. Olykor gyermeteg hibák jellemezték a magyar csapat játékát, Szita Zoltán többször kiejtette a labdát. Még szerencse, hogy a 22. percben Palasics hetest fogott, az ellentámadásból pedig Imre Bence beverte a gólt, így a 23. percben 13-11-re vezetett a magyar csapat. 

Jól védekeztünk, Palasics is remekül védett, a 27. percben Imre Bence hetest lőtt, megint hárommal vezetett Magyarország. Hanusz nagyszerű mozdulattal szerzett labdát, 

Imre Bence pedig először növelte négy gólra a magyarok előnyét (16-12).

Sajnos az utolsó két perc nem sikerült jól. Két gólt kaptunk, ezekre nem tudtunk válaszolni, így a szünetben 17-15-re vezetett Magyarország.

Malmö, 2026. január 25. Ilic Zoran (k) és a szlovén Borut Mackovsek (b) a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság középdöntőjének 2. fordulójában, a II. csoportban játszott Szlovénia - Magyarország mérkőzésen a svédországi Malmö Arénában 2026. január 25-én. MTI/Hegedüs Róbert
Ilic Zoran (k) és a szlovén Borut Mackovsek (b) harcol Fotó: Hegedüs Róbert/MTI Fotószerkesztőség

A második félidőt a magyar csapat kezdte, kihagyott helyzetekkel. Bodó a kapusba lőtt, Rosta a kapufát találta el, miközben a szlovénok kiegyenlítettek. Ez azért volt fájó, mert az első félidő végén volt olyan pillanat, amikor felsejlett az ötgólos vezetés lehetősége is. A szlovénok kapujában Joze Baznik mindent védett, mi összezavarodtunk, a 36. percben pedig már ismét az ellenfél vezetett. Nem véletlen, hogy Chema Rodríguez időt kért, mert rettenetesen beragadtunk. 5 perc 47 másodperc alatt egyetlen magyar gól sem született a második félidőben.

Szita Zoltán volt, aki megtörte ezt a rossz sorozatot, ezzel lett 18-18 az állás. Majd 19-19-nél Pergel Andrej labdavezetés közben, ziccerben hibázott, s ebből kaptunk újabb gólt. Ezt nem volt jó nézni. Mint ahogyan azt sem, hogy Szita fölélövése után Mackovsek kettőre növelte a szlovénok előnyét (19-21). Nem nagyon lehetett ráismerni az első félidőben sokkal jobban játszó magyar csapatra, de 20 perc még hátravolt a meccsből. A 42. percben Ligetvárit teljesen jogtalanul állították ki a dán bírók, el is vették tőlünk a labdát, mert már mi támadtunk és videózni kellett. Ligetvári nem érdemelte meg a kétperces büntetést, de mi sem az elvett labda után kapott gólt. 

Malmö, 2026. január 25. Chema Rodríguez, a magyar válogatott szövetségi kapitánya (j2) és Palasics Kristóf kapus (j) a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság középdöntőjének 2. fordulójában, a II. csoportban játszott Szlovénia - Magyarország mérkőzésen a svédországi Malmö Arénában 2026. január 25-én. MTI/Hegedüs Róbert
Gondban volt Chema Rodríguez a második félidőben Fotó: Hegedüs Róbert/MTI Fotószerkesztőség

A 44. percben Bartucz László jött be hetest védeni, ez majdnem össze is jött, fájdalom, hogy nem sikerült. 23-20-as szlovén vezetésnél Pergel Andrej 7 az 5 elleni játékból szerzett gólt. Bartucz bentmaradt a kapuban, védett is egyet, de a másik oldalon kihagytuk a ziccert. Egyre fogyott az idő, s ezzel együtt a magyar remények is.

Tíz perccel a befejezés előtt még egy nagy rohamra indult el a magyar csapat, de a technikai hibák és a labdaeladások megakadályozták a sikeres támadásbefejezéseket. A szlovénok magabiztosan tartották háromgólos előnyüket. A kapuban sem jöttek a jó magyar védések. Az 53. percben Ónodi-Jánoskúti a meccs legszebb gólját szerezte, de az időközben a kapuba visszatért Palasics sem fogott labdát. Mackovseket kiállították a bírók, jöhetett a 7 az 5 elleni játék. Imre Bence ezt gólra váltotta, de ezzel is csak annyit értünk el, hogy az ellenfél kettővel vezessen.

Öt perc volt hátra, innen kellett volna a lehetetlennel megpróbálkozni. Bóka Bendegúz egy gólra csökkentette az ellenfél előnyét, de a védekezés nem állt össze. Gyorsan peregtek a másodpercek, szinte már semmire nem volt idő. 31-29-es szlovén vezetésnél Fazekas eladta a labdát, ez pedig sorsdöntő hibának bizonyult. Az ellentámadásból Jovicic gólt lőtt, 32-29 oda, alig több, mint két perccel a befejezés előtt. Időt kértek a szlovénok, majd beverték a 33. góljukat is. 

1.41-el a vége előtt még kaptunk egy emberelőnyt, Fazekas az üres kapuba lőtt. 33-32 oda, de az egyenlítés nem sikerült, mert a következő támadásnál a szlovén kapus védett, majd kaptunk még két gólt és mindennek vége lett. 

A magyar csapat az első félidőben jól játszott, a másodikban nem. Ez döntött, mert egy félidőnyi jó teljesítmény kevés az amúgy sok hiányzóval küzdő szlovénok legyőzéséhez. A vereség fájó, s ez egyben azt is jelenti, hogy ettől kezdve tényleg csoda kellene a legjobb nyolc közé jutáshoz. 

Férfikézilabda Európa-bajnokság, II-es középdöntőcsoport, 2. forduló: Magyarország–Szlovénia 32-35 (17-15). 

Imre Bence az Origónak nyilatkozott:

