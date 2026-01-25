Így áll a magyar csoport a kézilabda Eb-n, őrült számolgatás kezdődött a horvát siker után

Amint arról beszámolunk a kézilabda Európa-bajnokságon a II. középdöntős csoportban vasárnap az első meccsen Magyarország hiába vezetett négy góllal is, végül 35-32-re veszített Szlovénia ellen. A nap második meccse az Izland–Svédország találkozó volt, amelyen a társrendező és az eddig százszázalékos svédek egyszer sem vezettek a mérkőzésen, s Izland nagyon megverte őket Malmőben. Már a félidőben is 18-12-re vezetett, végül pedig 35-27-re győzött. Az Eb-n korábban a magyar válogatott az F csoportban csak 24-23-ra kapott ki Izlandtól, amely a középdöntőben Horvátország ellen veszített 30-29-re. Izland mai győzelme azt jelentette, hogy Izland, Svédország és Szlovénia holtversenyben négy ponttal állt a II. csoport első három helyén, és az izlandiaknak a legjobb a gólkülönbségük. Most a gólkülönbség rangsorol, de a végelszámolásnál azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmények döntenek. A nap harmadik meccsén Horvátország–Svájc találkozón a horvátok számára az volt a tét, hogy ha nyernek, akkor nekik is négy pontjuk lesz.

Akcióban a horvát Luka Klarica a kézilabda Eb középdöntőjében a Horvátország–Svájc mérkőzésen Fotó: JOHAN NILSSON/TT / TT NEWS AGENCY

Az izlandiak, a svédek, a szlovének és a horvátok is négypontosok a kézilabda Eb-n a középdöntőben

Így is lett. Bár a találkozó elején Svájc 5-1-re elhúzott, a horvátok gyorsan eszméltek, és a felek 13-11-es horvát vezetésnél mentek szünetre. Horvátország végül 28-24-re győzött, s őrült számolgatás kezdődött az utolsó két forduló előtt. A bajnoki címvédő Veszprém játékosai közül Ivan Martinovic öt, Luka Cindric egy, a Magyar Kupa-győztes Szeged légiósai közül Mario Sostaric kettő, Marin Jelinic egy góllal járult hozzá a sikerhez.