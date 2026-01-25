A Szeged szlovén kézilabdázója a nyilatkozatával megforgatta a kést a magyar szívekben

Amint arról beszámoltunk, a kézilabda Eb-n a magyar válogatott az első félidőben hiába vezetett négy góllal, 35-32-re kikapott Szlovéniától a középdöntős csoportjában. Imre Bence nyolc, Rosta Miklós öt góllal, míg Palasics Kristóf öt védéssel zárt, s a nemzeti csapat a 34. percben, 17-16-nál vezetett utoljára a meccsen. A mieink – akiknek a legjobb nyolc közé jutás a céljuk – pont nélkül jutottak tovább a csoportkörből a középdöntőben pénteken 29-29-es döntetlent játszottunk Svájccal, így csak egy pontunk van. Kedden 20.30-tól a társrendező Svédországgal, szerdán 18 órától pedig a világbajnoki ezüstérmes Horvátországgal találkozunk. Az elődöntőbe a csoportok első két helyezettje jut, a harmadikok pedig az ötödik helyért játszhatnak.

A kézilabda Eb középdöntőjében nem bírtunk a szlovén válogatottal Fotó: Hegedüs Róbert/MTI Fotószerkesztőség

A szlovéneknek négy pontjuk van, és nagyon bíznak abban, hogy az Eb-n bejutnak a legjobb négy közé. S már a következő, a Horvátország elleni meccsükre gondolnak. De persze ünneplik az ellenünk aratott győzelmüket.

Ez lett volna Szlovénia legrosszabb meccse a kézilabda Eb-n?

„Egy nagyon gyenge első félidő után, amelyben már négygólos hátrányban voltak, Uros Zorman csapata a második félidőben helyre tette a dolgokat. Blaz Janc csapatkapitány tíz gólt szerzett, és őt választották a meccs emberének. Janc 29 évesen átlépte az 500 gólos határt a válogatottban!” – írja a szlovén Delo portál, amely elsüti, hogy minden jó, ha a vége jó, most már jöhet a Horvátország és az Izland elleni meccs. A lap ezt is írja: „A szlovén válogatott bosszút állt a magyarokon a 2024-es németországi Európa-bajnokság történtekért, az ötödik helyért játszott meccsen elszenvedett vereségért is – és ezzel a felvetéssel Borut Mackovsek is egyetértett.” A Szeged légiósa a következőket is mondta:

– Az egész meccsen küzdöttünk védekezésben és támadásban is. A lényeg az, hogy nem adtuk fel, a második félidőt teljesen másképp kezdtük, mint Svédország ellen, azonnal megfordítottuk az állást, és a végéig kitartottunk. Büszke vagyok a csapatra, annak ellenére, hogy ez volt az egyik legrosszabb meccsünk ezen az Eb-n. Horvátország? Ez mindig egy különleges meccs, egy helyi derbi. Meg akarjuk mutatni, hogy mi vagyunk a legjobb csapat a régiónkban – szögezte le Borut Mackovsek.