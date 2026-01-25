Palasics Kristófkézilabda ebmagyar férfi kézilabda-válogatott

Palasics Kristóf: Nem voltunk vakok, mégis kikaptunk

Nem sikerült a bravúr, a magyar férfi-kézilabdaválogatott 35-32-re kikapott Szlovéniától Malmőben az Európa-bajnokságon. Ezzel a vereséggel szinte biztos, hogy nem jutunk a legjobb hat közé, de a legjobb nyolcba kerülés is veszélyben van.

Lantos Gábor
2026. 01. 25. 17:45
Palasics Kristóf nem tudott sokat hozzátenni a szlovénok elleni meccshez Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Az első félidőben még láttunk a magyar kapustól pár szép védést, sőt, hétméterest is fogott Palasics Kristóf, aki a meccs után így értékelt.

–  Nehéz mit mondani ezek után, mert ebben azért több lehetőség volt – mondta el a kézilabda Eb második középdöntős meccse után a magyar csapat kapusa, Palasics Kristóf. – Nyilván nagyon sokat kivett belőlünk, hogy a második félidőben futni kellett az eredmény után, és a 7 a 6 elleni játék sem úgy sikerült, ahogy azt elterveztük. Lőttünk egy gólt, de gyorsan kaptunk is, ez sok erőt elvisz. 

Az első félidőben még ment a játék, a másodikban nem. De már az első harminc percben is kaptunk üres kapus gólokat. Ez akkor még azért nem volt súlyos gond, mert uralni tudtuk a támadójátékot, s vezettünk. A második félidő elején kimaradtak a helyzetek, a szlovénok ekkor fordították meg a meccset, s kezdtek ellépni. 

Lőttünk egy gólt, azonnal jött a válaszuk. Nyilván így nem lehet felzárkózni. Azt is sajnálom, hogy ezen az összecsapáson mi, azaz a kapusok sem tudtunk sokat hozzátenni a játékhoz. Nehéz mit mondani erre, mert ezzel a vereséggel nagyon nehéz helyzetbe hoztuk magunkat. Ilyenkor az a legbosszantóbb, hogy felkészülsz, ott vagyunk minden labdán, mégsem tudunk védeni. Még csak azt sem tudom mondani, hogy vakok lettünk volna, rajta voltunk a lövéseken, mégsem jött össze a védés. Két meccsünk van hátra, nehéz most mit mondani. Fáj a vereség. Nyilván mindent bele fogunk adni a svédek és a horvátok ellen is, de a szlovénok elleni kudarccal nagyon nagy lehetőséget szalasztottunk el.

A magyar csapat hétfőn nem játszik, kedden 20.30-kor Svédország, szerdán 18 órakor Horvátország ellen lép pályára Malmőben.

 

