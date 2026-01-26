Rendkívüli

Orbán Viktor: Bekéretjük az ukrán nagykövetet

Norvég blama és súlyos vád: a portugálok lehallgatták, mit beszéltek az időkéréseknél! + videó

A társházigazda Norvégia 35-35-ös döntetlent játszott Portugália ellen a férfikézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének harmadik fordulójában. A dániai Herningben rendezett találkozó után a norvégok nagyon dühösek, mert a pontvesztésük miatt csak matematikai esélyük maradt az elődöntőbe jutásra. Pedig Norvégia az utolsó másodpercekben megnyerhette volna a meccset. A kézilabda Eb-n este Dánia–Németország rangadót játszanak.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 19:01
Az utolsó időkérésnél már eltolták a mikrofont a norvégok Fotó: THOMAS TRAASDAHL Forrás: Ritzau Scanpix
A kézilabda Eb középdöntőjében a II. csoportban a 3. forduló előtt így nézett ki az állás: 1. Németország 6 pont, 2. Franciaország 4, 3. Dánia 4, 4. Norvégia 2, 5. Portugália 2, 6. Spanyolország 0. A társházigazda norvégok tehát nem álltak jól, de úgy számoltak, hogy Portugália ellen nyernek, majd a záró körben Dánia ellen is, és hat ponttal odaérhetnek a második helyre, ami elődöntőt ér, ha a többi meccs szerencsésen alakul számukra. Ám a portugálokat nem tudták legyőzni. Bár Jonas Wille szövetségi kapitány alakulata az első félidőben három góllal is vezetett, a szünetben 18-17 volt az állás, a második félidőben pedig a portugálok is megléptek három góllal. A végeredmény 35-35 lett. A krónikához tartozik, hogy 17 másodperccel a vége előtt Norvégia a győzelemért támadott, és Wille időt kért.

A kézilabda Eb-n hétfőn Simen Lyse, Thomas Solstad és Sander Sagosen sem lett boldog, Norvégia nem tudott nyerni
A kézilabda Eb-n hétfőn Simen Lyse, Thomas Solstad és Sander Sagosen sem lett boldog, Norvégia nem tudott nyerni. Fotó: Ritzau Scanpix

A kifundált haditerv azonban nem működött, Simen Lyse elkapkodta a lövést, Diogo Valério pedig hárította a próbálkozását. Utólag Lyse és Sander Sagosen is elmondta, hogy nem értették meg egymást.

 

A kézilabda Eb-n Norvégia pontvesztése miatt Sagosen magára vállalta a felelősséget

S utólag az is kiderült, hogy annál a bizonyos utolsó időkérésnél sem volt minden rendben a norvég válogatottnál. 

A portugál csapat egyik játékosa, Miguel Neves, a norvég Bergen korábbi játékosa, aki beszél norvégul, az időkérések alatt végig egy iPadhez szorította a fülét, hogy a televíziós közvetítésből – ahova bejátsszák az időkéréseket – kihallgassa, mit beszélnek! Legalábbis a norvégok ezt állítják.

Így az északiak, amikor ezt kiszúrták, végül eltolták a mikrofont, de a közjátéktól függetlenül nyugodtan megbeszélték, hogy mit kellene csinálniuk. Más kérdés, hogy ez mégsem úgy sikerült, ahogyan tervezték. 

Az utolsó másodpercek:

– Frusztráló, hogy nem tudtuk megcsinálni, amit megbeszéltünk. Nagy keserűség, hogy nem tudtuk megnyerni ezt a meccset, amikor lehetőségünk volt rá – nyilatkozta Sander Sagosen a TV3-nak. Jonas Wille amúgy az ominózus időkérésnél Sagosenre bízta a nyerő taktika bemondását.

– Te vagy a hibás vagy Jonas Wille, amiért nem működött? – kérdezte a riporter.

– Az én felelősségem, én voltam az, aki előkészítette a támadást – válaszolta tömören Sander Sagosen, aki maga is megerősítette a portugálok kémkedését.

A portugáloknál Luis Frade 11 gólt lőtt, Diogo Valério 12 lövést védett. A norvégoknál August Baskar Pedersen tíz, Patrick Helland Anderson kilenc alkalommal talált be, Torbjorn Bergerud 12, Robin Paulsen Haug hat védéssel járult hozzá a pontszerzéshez.

Középdöntő, 3. forduló, I. csoport:

  • Portugália–Norvégia 35-35 (17-18)
  • Spanyolország–Franciaország 18.00
  • Dánia–Németország 20.30

 

Rosta Miklós friss nyilatkozata a keddi Magyarország–Svédország találkozó előtt (II. középdöntős csoport):

 


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

