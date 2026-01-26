kézilabdaNémetországkézilabda ebtv2Európa-bajnokságdániafranciaországelődöntő

Megvan az első elődöntős a kézilabda Eb-n, a címvédő reménye pedig életben maradt

A férfikézilabda Európa-bajnokságon hétfőn az első két középdöntős meccs úgy alakult az I. csoportban, hogy az esti Dánia–Németország rangadón – az utolsó forduló eredményeitől függetlenül – az egyik csapat biztosan kiharcolja az elődöntős részvételt. S ez Dánia lett, miután 31-26-ra győzött. A II. csoportban a magyar válogatott kedden 20.30-kor a svédek ellen lép pályára a kézilabda Eb-n.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 22:10
A dánok klasszisa, Mathias Gidsel a német védők szorításában Fotó: BO AMSTRUP Forrás: Ritzau Scanpix
A kézilabda Európa-bajnokságon hétfőn az I. középdöntős csoport 3. fordulójának mérkőzéseit játszották. Amint arról beszámoltunk, a dániai Herningben a Norvégia–Portugália mérkőzés 35-35-re végződött, ezzel mindkét csapatnak három pontja lett a tabellán, és nagyon kevés esélye maradt arra, hogy csoportban legalább a második helyen végezzen, azaz az Eb-n az elődöntőbe jusson. Időrendben a második összecsapáson nagy meglepetés született: a pont nélkül álló spanyolok 36-32-győztek a címvédő, négy ponttal álló franciákat, akik ezzel nehéz helyzetbe kerültek. Guillaume Gille alakulata úgy jött le a pályáról, hogy már nem a saját kezében van a sorsa. A nap zárómeccsén a hatpontos németek és a négypontos dánok meccseltek egymással, és a franciáknak dán győzelemért kellett szorítaniuk. Az utolsó fordulóban ugyanis a németekkel játszanak, és ha nyernek ellenük, akkor mindkét együttesnek hat pontja lesz, és az egymás elleni eredmény dönt, vagyis Franciaország bejut az elődöntőbe.

A kézilabda Eb-n hétfőn Németország és Dánia számára is nagy volt a tét
A kézilabda Eb-n hétfőn Németország és Dánia számára is nagy volt a tét Fotó: SINA SCHULDT / DPA

A kézilabda Eb hétfői napja a számolgatásé is volt

Ám ha németek legalább egy pontot szereznek a dánok ellen, akkor ők biztosan elődöntősök, a franciák már nem előzhetik meg őket. Az pedig már korábban eldőlt, hogy a francia–dán összevetésben azonos pontszámnál a dánok a jobbak, mert 32-29-re legyőzték riválisukat. (Az utolsó fordulóban még dán–norvég és spanyol–portugál meccsek lesznek.) A német–dán meccs előtt még az is benne volt a kalapban, hogy a csoport zárásakor három hatpontos csapat lesz, és az egymás elleni meccseikből mini tabellát kell készíteni. De ebből a dánok nem jöhetnek ki rosszul, így a németek ellen úgy léptek pályára, hogy a győzelem esetén mindenképpen elődöntősök. Az utolsó fordulóan akár ki is kaphatnak a norvégoktól.

Dánia magabiztosan nyert Németország ellen

Mindkét korábbi hétfői meccs a regnáló olimpiai és világbajnok dánok malmára hajtotta a vizet. „Dánia olyan ajándékot kapott, amiben nem mertünk reménykedni” – írta este a dán Tv2 honlapja.  Ám az ellenfél mégiscsak az olimpiai ezüstérmes németek voltak. A párizsi döntőt 39-26-ra nyerték meg a németek. Most Herningben a meccs elején 3-1-re még a németek vezettek, de a dánok gyorsan fordítottak 6-4-re, elhúztak 13-10-re, igaz, félidőben 13-12 volt az állás. Fordulás után azonban beindultak a dánok, 17-14-nél újra három gól volt az előnyük, a 43. percben pedig már négy (19-15). Nem volt megállás, a 47. percben 23-16 állt az eredményjelzőn. Tíz perccel a vége előtt pedig 26-19.  

Dánia végül 31-26-ra győzött, és elsőként jutott be a négy közé az Eb-n. Így a címvédő franciák reménye életben maradt, de az utolsó fordulóban nyerniük kell a németek ellen.

Mathias Gidsel és Simon Pytlick nyolc-nyolc góllal, Emil Nielsen 14 védéssel vette ki részét a sikerből.

A csoport állása: 1. Dánia 6 pont (128-117), 2. Németország 6 (122-121), 3. Franciaország 4, 4. Norvégia 3 (132-137), 5. Portugália 3 (134-142), 6. Spanyolország 2.

Pontegyenlőség esetén a gólkülönbség rangsorol, amíg tart a középdöntő, utána viszont elsősorban az egymás elleni eredmények lesznek mérvadóak. A csoportok első két helyezettje jut az elődöntőbe, a harmadikok pedig az ötödik helyért játszhatnak.

Rosta Miklós nyilatkozata a keddi Magyarország–Svédország találkozó előtt (II. középdöntős csoport):

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekmagyarország

Egyszerűen vérlázító!

Bayer Zsolt avatarja

És persze a háttérben ott dörzsölgeti mocskos mancsait a két főgazember: Ursula von den Leyen és Manfred Weber.

