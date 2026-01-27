A felajzott Svédország vár a magyarokra a kézilabda Eb-n

Az utolsó hetére fordult rá a kézilabda Eb, mi most mégis tegyünk egy kis időutazást a múltba. Tizenhét évet kell visszamenni az időben, hogy megtaláljuk azt a mérkőzést, amelyet a magyar férfikézilabda-válogatott megnyert Svédország ellen egy nagy tornán. A 2009-es horvátországi világbajnokságon a középdöntőben 31-30-ra nyertünk úgy, hogy a félidőben még kettővel a svédek vezettek. Akik látták ezt a mérkőzést, aligha felejtik el, mert a kiélezett végjátékban a kapuban álló Fazekas Nándor svéd hetest és ziccert is védett. 30-30-as állásnál pedig Harsányi Gergő úgy dobta be a győztes gólt, hogy a bírók már passzív játékot jeleztek, a magyarok sarokdobást végeztek el, majd a labda Harsányihoz került, aki felkanyarodva vágta be a két pontot érő gólt. Ha ez a győzelem nincs, aligha érjük el azon a világbajnokságon a hatodik helyet, amely akkor kiemelkedőnek számított.

Ez nem kézilabda Eb, hanem a 2012-es olimpia, ahol a svédek ellen játszottunk az elődöntőben Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

Ezen a kézilabda Eb-n csak álom a hatodik hely

Tizenhét évvel később csak álmodunk arról, hogy ezen az Európa-bajnokságon hatodik legyen a magyar csapat.

Bár vannak olyan számítások, amely szerint még az a most tényleg képtelennek tetsző helyzet is előfordulhat, hogy a legjobb négy közé jutunk, de ezek sokkal inkább a komolytalanság határát súrolják,

úgyhogy engedelmükkel erről egy szót sem szólnék többet.

Sokkal inkább azon kell drukkolnunk, hogy az első tízbe beférjünk, ámbátor a végső helyezések szempontjából az, hogy egy csapat a hetedik vagy a tizedik, majdnem mindegy. Itt is csak az számít, kik jutnak be a legjobb négy közé és mely együttesek állnak majd dobogóra vasárnap este Herningben.

Miért kiált bundát a horvát sportsajtó?

Sem a svéd, sem a magyar csapat helyzete nem rózsás, bár szívesen cserélnék a sárga-kékekkel. A svédek vasárnap este irtózatos pofont kaptak Izlandtól, ami miatt a horvátok máris bundát kiáltanak. A horvát sportsajtó szerint ez a meccs megegyezéses mérkőzés lehetett (azért az is nehezen fogható fel, hogy egy hazai pályán Európa-bajnokságon játszó svéd csapat miért adná le a két pontot Izlandnak akkor, amikor egy győzelem esetén gyakorlatilag másfél lábbal a négy között lenne), azt kiabálják, hogy a két skandináv együttes ki akart szúrni a horvátokkal. Ezt nem tudom, de azt igen, hogy a svédek veresége a magyaroknak sokkal rosszabbul jött, mint a horvátoknak. Így ugyanis a házigazda kénytelen lesz ezer százalékon pörögni ellenünk, más esetben talán elég lett volna nekik a nyolcvan is. Még egy szégyent nem viselne el a Malmö Aréna közönsége, és ez nem sok jót sejtet a számunkra.