kézilabda ebsvéd férfi kézilabda-válogatottmagyar férfikézilabda-válogatott

A felajzott Svédország vár a magyarokra a kézilabda Eb-n

Az eddigi legnehezebb próbatétel vár a magyarokra kedd este Malmőben. A kézilabda Eb II-es középdöntőjének harmadik fordulójában azok a svédek következnek, akik nagy pofont kaptak Izlandtól, s akik most emiatt teljes transzban várják az ellenünk vívandó összecsapást. Számukra az elődöntő elérése a cél, nekünk meg az, hogy ne essünk ki a legjobb tíz csapat közül ezen az Eb-n.

Lantos Gábor
2026. 01. 27. 4:45
Egy fájó olimpiai emlék: 2012-ben Londonban az elődöntőt vesztettük el a svédek ellen
Egy fájó olimpiai emlék: 2012-ben Londonban az elődöntőt vesztettük el a svédek ellen Fotó: JAVIER SORIANO Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az utolsó hetére fordult rá a kézilabda Eb, mi most mégis tegyünk egy kis időutazást a múltba. Tizenhét évet kell visszamenni az időben, hogy megtaláljuk azt a mérkőzést, amelyet a magyar férfikézilabda-válogatott megnyert Svédország ellen egy nagy tornán. A 2009-es horvátországi világbajnokságon a középdöntőben 31-30-ra nyertünk úgy, hogy a félidőben még kettővel a svédek vezettek. Akik látták ezt a mérkőzést, aligha felejtik el, mert a kiélezett végjátékban a kapuban álló Fazekas Nándor svéd hetest és ziccert is védett. 30-30-as állásnál pedig Harsányi Gergő úgy dobta be a győztes gólt, hogy a bírók már passzív játékot jeleztek, a magyarok sarokdobást végeztek el, majd a labda Harsányihoz került, aki felkanyarodva vágta be a két pontot érő gólt. Ha ez a győzelem nincs, aligha érjük el azon a világbajnokságon a hatodik helyet, amely akkor kiemelkedőnek számított.

Ez nem kézilabda Eb, hanem a 2012-es olimpia, ahol a svédek ellen játszottunk az elődöntőben
Ez nem kézilabda Eb, hanem a 2012-es olimpia, ahol a svédek ellen játszottunk az elődöntőben Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

Ezen a kézilabda Eb-n csak álom a hatodik hely

Tizenhét évvel később csak álmodunk arról, hogy ezen az Európa-bajnokságon hatodik legyen a magyar csapat. 

Bár vannak olyan számítások, amely szerint még az a most tényleg képtelennek tetsző helyzet is előfordulhat, hogy a legjobb négy közé jutunk, de ezek sokkal inkább a komolytalanság határát súrolják,

úgyhogy engedelmükkel erről egy szót sem szólnék többet. 

Sokkal inkább azon kell drukkolnunk, hogy az első tízbe beférjünk, ámbátor a végső helyezések szempontjából az, hogy egy csapat a hetedik vagy a tizedik, majdnem mindegy. Itt is csak az számít, kik jutnak be a legjobb négy közé és mely együttesek állnak majd dobogóra vasárnap este Herningben.

Miért kiált bundát a horvát sportsajtó?

Sem a svéd, sem a magyar csapat helyzete nem rózsás, bár szívesen cserélnék a sárga-kékekkel. A svédek vasárnap este irtózatos pofont kaptak Izlandtól, ami miatt a horvátok máris bundát kiáltanak. A horvát sportsajtó szerint ez a meccs megegyezéses mérkőzés lehetett (azért az is nehezen fogható fel, hogy egy hazai pályán Európa-bajnokságon játszó svéd csapat miért adná le a két pontot Izlandnak akkor, amikor egy győzelem esetén gyakorlatilag másfél lábbal a négy között lenne), azt kiabálják, hogy a két skandináv együttes ki akart szúrni a horvátokkal. Ezt nem tudom, de azt igen, hogy a svédek veresége a magyaroknak sokkal rosszabbul jött, mint a horvátoknak. Így ugyanis a házigazda kénytelen lesz ezer százalékon pörögni ellenünk, más esetben talán elég lett volna nekik a nyolcvan is. Még egy szégyent nem viselne el a Malmö Aréna közönsége, és ez nem sok jót sejtet a számunkra.

Mire jó a hét a hat (hét az öt) elleni játék?

Már csak azért sem, mert a magyar csapat játéka – sajnos – eddig nem emlékeztet a 2024-es Eb-n vagy a tavalyi vb-n mutatott teljesítményre. Igaz, Bánhidi Bence nagyon hiányzik, de ettől még az Izland, Svájc, Szlovénia hármasból és az ellenük összesen megszerezhető hat pontból nem egynek kellene állnia a nevünk mellett. A mérkőzéseket látva több dolog szúr szemet.

Miközben egy-egy összecsapáson belül vannak jó periódusaink (ilyen volt a szlovénok elleni első félidő), a teljes kép sötétebb a kelleténél.

A hét a hat vagy a hét az öt elleni játék még mindig nem az erőssége a csapatnak – ezt bizonyította a szlovénok elleni összecsapáson kapott hat (!) üres kapus gól, amely minden csapatot megtör és demoralizál. 

Chema Rodríguez, a magyar férfikézilabda-válogatott szövetségi kapitánya
Chema Rodríguez, a magyar férfikézilabda-válogatott szövetségi kapitánya Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

Miközben ez – úgy tűnik – nem a mi játékunk, a magyar szövetségi kapitány ragaszkodik hozzá. Egyszer majd arról is érdemes lenne eszmecserét folytatni, hogy miért teszi ezt. Ez a játékelem ugyanis csak azoknak az együtteseknek jelent előnyt, amelyek tökéletesen be tudják gyakorolni az erre épülő figurákat, és amelyek játéksebességben is képesek ehhez alkalmazkodni. Ezt Magyarországtól sem az idei Eb-n, sem a tavalyi világbajnokságon nem láttuk – emlékezzünk csak a horvátok ellen elvesztett vb-negyeddöntőre.

Hogy csinálja ezt Szlovénia?

Ami ennél még szomorúbb – de ez már régi nóta és messzire is vezet –, amikor egy magyar nemzeti sportválogatott Szlovénia ellen játszik és veszít. A labdasportokban sokszor ürítettük fenékig a keserű poharat. A női kosárlabdázók éppen Szlovéniával voltak egy csoportban a legutóbbi Eb-selejtezőben, nem mi jutottunk ki az Eb-re, hanem ők. Férfi kosárlabdáról nem érdemes beszélni, mert ha a szlovén csapat minden sztárja – az NBA-szupersztár Luka Doncicot is beleértve – ott van a parketten, akkor sajnos nem sok esélyünk van. A férfi kézilabdát láttuk, bár két éve még meg tudtuk őket verni Kölnben az Eb-n (épp azzal a győzelemmel lettünk ötödikek), röplabdában is sokkal erősebbek, s a férfi jégkorong-válogatottnak is sokszor gyűlt meg a baja velük. Talán épp a labdarúgás most az, amiben közel kerültünk hozzájuk – ha mást nem nézünk, csak azt, hogy sem a szlovénok, sem a magyarok nem jutottak ki a világbajnokságra. 

Egyszer majd arról is szívesen olvasnék, hogyan tud egy kétmilliós nemzet olyan sportolókat adni a világnak, mint a már említett Luka Doncic, vagy a négyszeres Tour de France-győztes Tadej Pogacar.

Szlovénia erre a kézilabda Eb-re nagyon tartalékos csapattal jött el, rengeteg volt a sérültje, most mégis ők vannak versenyben az elődöntőért, s nem mi.

A magyarokban megvan az elszántság

Tudom, hogy kissé elkanyarodtam a kézilabda Eb-től , de máris visszatérünk Malmőbe. A magyar játékosok elszántsága és akarata nem lehet kérdés, a fiúk tényleg komolyan gondolják, hogy megnehezíthetik a svédek dolgát. Az előzetes nyilatkozatok legalábbis erre utalnak. – Nagyon nehéz mit mondani – kezdte lapunk kérdésére Rosta Miklós. – A szlovének ellen az első félidőben jól játszottunk, úgy éreztem a pályán, hogy jobbak is vagyunk náluk, volt olyan időszak, amikor több góllal is elléphettünk volna. A második félidőt nagyon rosszul kezdtük, és futhattunk az eredmény után a végéig. Azért nehéz most mit mondani, mert éreztük, hogy nyerhető volt a meccs. Az első félidőben jól működött a hét a hat elleni taktikánk, a szünetben valószínűleg ezt alaposan átbeszélték és változtattak a taktikán, a kapusaik is bele tudtak nyúlni több lövésünkbe – sorolta a vereség okait a játékos, majd így folytatta: – Küzdeni fogunk szívvel-lélekkel, és a tőlünk telhető lehető legtöbbet mutatni a meccseken. Fejlődnünk és javulnunk kell a játékban, mert két nagyon erős válogatott ellen játszunk. 

A svédek gyors, futós játékot játszanak és a támadásaikat gyorsan fejezik be, szinten minden poszton klasszisok játszanak náluk.

Csapatként kell küzdenünk és a védekezésünkre nagyon oda kell figyelni – fogalmazott Rosta. 

A keddi napon tehát 20.30-kor játszunk a svédek ellen, előtte két mérkőzést rendeznek, Svájc Izland ellen lép pályára, majd jön az egykori Jugoszláviából kiváló két ország, Szlovénia és Horvátország (18.00) csatája. Ennek a meccsnek a győztese továbbra is álmodozhat az elődöntőbe jutásról, a vesztes azonban alighanem lemarad erről.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gajdics Ottó
idezojelekmszp

Vidám nekrológ – a Magyar Szocialista Pártnak vége

Gajdics Ottó avatarja

A kommunista nem vész el, csak átalakul. Most éppen tiszássá.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.