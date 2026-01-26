Még nincs vége, szívvel-lélekkel küzdene a becsületéért a magyar válogatott

A magyar férfi-kézilabdaválogatott a Svájc elleni döntetlennel és a Szlovénia elleni vereséggel kezdte a reális esélyét elveszíteni annak, hogy a kontinenstorna herningi döntő hétvégéjén pályára léphessen. Ehhez a csoport első három helyén kellene végezni, azonban mivel a magyar válogatottnak jelenleg egy pontja van, és előttük négy csapatnak is négy, már az is kevés, ha a hátralévő, svédek és horvátok elleni meccsét megnyerik – a többi eredménynek is kedvezően kell alakulnia.

A magyar válogatott beállója, Rosta Miklós egyértelműen fogalmazott: hiába nincs esély a jó helyezésnek, a válogatott az utolsó pillanatig küzdeni fog az Eb-n Fotó: Nemzeti SPort

A magyar válogatott játéka két félidőben is összeomlott

A szlovének elleni mérkőzés másnapján, a csapat sajtófélóráján az újságírók arra keresték a választ, hogy mi okozta a váratlan visszaesést Svájc ellen az első félidőben és Szlovénia ellen a második játékrészben. A magyarok sem támadásban, sem védekezésben nem tudtak megfelelő szinten kézilabdázni, és bár mindkét alkalommal lett volna lehetőség a hajrában a fordításra, csupán a helvétek ellen tudott pontot menteni a válogatott.

Nagyon nehéz mit mondani. A szlovének ellen az első félidőben jól játszottunk, úgy éreztem a pályán, hogy jobbak is vagyunk náluk, volt olyan időszak, amikor több góllal is elléphettünk volna. A második félidőt nagyon rosszul kezdtük, és futhattunk az eredmény után a végéig. Azért nehéz most mit mondani, mert éreztük, hogy nyerhető volt a meccs. Az első félidőben jól működött a hét a hat elleni taktikánk, a szünetben valószínűleg ezt alaposan átbeszélték és változtattak a taktikán, a kapusaik is bele tudtak nyúlni több lövésünkbe

– sorolta a vereség okait lapunk kérdésére Rosta Miklós.

A válogatott beállója hangsúlyozta, hogy a vereség ellenére nem ért véget az Európa-bajnokság, és ugyan messze kerültek a vágyott elődöntőtől, de még a szövetség által kitűzött nyolc közé kerüléstől is, következő két középdöntős meccsen a szurkolóknak és saját maguknak is bizonyítani szeretnének.

Küzdeni fogunk szívvel-lélekkel, és a tőlünk telhető lehető legtöbbet mutatni a meccseken. Fejlődnünk és javulnunk kell a játékban, mert két nagyon erős válogatott ellen játszunk. A svédek gyors, futós játékot játszanak és a támadásaikat gyorsan fejezik be, szinten minden poszton klasszisok játszanak náluk. Csapatként kell küzdenünk és a védekezésünkre nagyon oda kell figyelni

– fogalmazott Rosta.