férfi kézilabda válogatottSvédországférfi kézilabda EbMagyarországRosta Miklós

Még nincs vége, szívvel-lélekkel küzdene a becsületéért a magyar válogatott

A magyar férfi-kézilabdaválogatott a Svájc elleni döntetlennel és a Szlovénia elleni vereséggel nehéz helyzetbe került az Európa-bajnokság középdöntőjében. A magyar válogatott célkitűzésektől távolodva elsősorban a becsületéért kell küzdeni kedden a svédek ellen, Malmőben.

Kibédi Péter
2026. 01. 26. 19:23
Ha a következő két meccsét nem nyeri meg a kézilabda válogatott, biztosan nem teljesíti a kitűzött célt az Európa-bajnokságon
Ha a következő két meccsét nem nyeri meg a kézilabda válogatott, biztosan nem teljesíti a kitűzött célt az Európa-bajnokságon Fotó: Szabó Miklós Forrás: Nemzeti Sport
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar férfi-kézilabdaválogatott a Svájc elleni döntetlennel és a Szlovénia elleni vereséggel kezdte a reális esélyét elveszíteni annak, hogy a kontinenstorna herningi döntő hétvégéjén pályára léphessen. Ehhez a csoport első három helyén kellene végezni, azonban mivel a magyar válogatottnak jelenleg egy pontja van, és előttük négy csapatnak is négy, már az is kevés, ha a hátralévő, svédek és horvátok elleni meccsét megnyerik – a többi eredménynek is kedvezően kell alakulnia. 

A magyar válogatott beállója, Rosta Miklós egyértelműen fogalmazott: hiába nincs esély a jó helyezésnek, a válogatott az utolsó pillanatig küzdeni fog az Eb-n
A magyar válogatott beállója, Rosta Miklós egyértelműen fogalmazott: hiába nincs esély a jó helyezésnek, a válogatott az utolsó pillanatig küzdeni fog az Eb-n Fotó: Nemzeti SPort

A magyar válogatott játéka két félidőben is összeomlott

A szlovének elleni mérkőzés másnapján, a csapat sajtófélóráján az újságírók arra keresték a választ, hogy mi okozta a váratlan visszaesést Svájc ellen az első félidőben és Szlovénia ellen a második játékrészben. A magyarok sem támadásban, sem védekezésben nem tudtak megfelelő szinten kézilabdázni, és bár mindkét alkalommal lett volna lehetőség a hajrában a fordításra, csupán a helvétek ellen tudott pontot menteni a válogatott. 

Nagyon nehéz mit mondani. A szlovének ellen az első félidőben jól játszottunk, úgy éreztem a pályán, hogy jobbak is vagyunk náluk, volt olyan időszak, amikor több góllal is elléphettünk volna. A második félidőt nagyon rosszul kezdtük, és futhattunk az eredmény után a végéig. Azért nehéz most mit mondani, mert éreztük, hogy nyerhető volt a meccs. Az első félidőben jól működött a hét a hat elleni taktikánk, a szünetben valószínűleg ezt alaposan átbeszélték és változtattak a taktikán, a kapusaik is bele tudtak nyúlni több lövésünkbe 

– sorolta a vereség okait lapunk kérdésére Rosta Miklós. 

A válogatott beállója hangsúlyozta, hogy a vereség ellenére nem ért véget az Európa-bajnokság, és ugyan messze kerültek a vágyott elődöntőtől, de még a szövetség által kitűzött nyolc közé kerüléstől is, következő két középdöntős meccsen a szurkolóknak és saját maguknak is bizonyítani szeretnének. 

Küzdeni fogunk szívvel-lélekkel, és a tőlünk telhető lehető legtöbbet mutatni a meccseken. Fejlődnünk és javulnunk kell a játékban, mert két nagyon erős válogatott ellen játszunk. A svédek gyors, futós játékot játszanak és a támadásaikat gyorsan fejezik be, szinten minden poszton klasszisok játszanak náluk. Csapatként kell küzdenünk és a védekezésünkre nagyon oda kell figyelni 

– fogalmazott Rosta. 

Ami az utolsó két forduló előtt már biztosan kijelenthető: ha a magyar válogatott nem tudja megnyerni mind a két hátralévő mérkőzését, és pontot sem szerez, akkor a tizedik helynél előrébb nem végezhet az Európa-bajnokságon. Ha mindkét mérkőzését elveszíti, és Svájc pontot szerez, akkor egy vagy két helyezéssel csúszhat hátrébb, függően a másik csoport eredményeitől. 

A svédek sem hibázhatnak többet

A svédek vasárnap meglepően simán, 35-27-re kikaptak Izlandtól, amivel győzelmi kényszerbe sodorták magukat. Csak akkor van esélyük a négybe jutni, ha a hátralévő meccseiket megnyerik, azonban nekik is kevés lehet ez az üdvösséghez, az izlandi, horvát és szlovén trióból legalább kettőnek pontot kell buknia, hogy a társházigazda éremért játszhasson. A svédek szélsője, Hampus Wanne a magyarok elleni mérkőzés előtt kiemelte, hogy nekik most semmi mással nem kell foglalkozniuk, csak azzal, hogy megnyerjék a következő két meccsüket. 

Fel kell állnunk az izlandiaktól kapott pofonból, és továbbra is hinnünk kell abban, amit felépítettünk. Az, hogy most nagy csapást szenvedtünk el az előző fordulóban, nem jelenti azt, hogy mindent nulláról kell újra elkezdenünk. Az Európa-bajnokságon részt vevő összes nemzetnek volt legalább egy olyan rossz mérkőzése, amit elveszített. Ez az, ami sokat elárul a mai európai kézilabdáról. A magyarok ellen oda kell tennünk magunkat, hogy elérjük céljainkat 

– jelentette ki a svédek szélsője. 

Az Európa-bajnokság középdöntőjének második csoportjában ma először Svájc–Izland mérkőzést rendeznek (15.30), majd a délszláv rangadón Horvátország Szlovéniával csap össze (18.00). A napot a Magyarország–Svédország találkozó zárja (tv: M4, 20.30).

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyarország

Egyszerűen vérlázító!

Bayer Zsolt avatarja

És persze a háttérben ott dörzsölgeti mocskos mancsait a két főgazember: Ursula von den Leyen és Manfred Weber.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.