Taktikázik a Fradi? Több érdekesség a magyar bajnok Európa-liga-keretében

Az FTC nyilvánosságra hozta a keretét az Európa-liga tavaszi mérkőzéseire. A névsor több érdekességet tartalmaz, Dibusz Dénes kimaradása még nem végleges, Abu Fani és Lisztes Krisztián ismét élvezi Robbie Keane bizalmát.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 16:18
Dibusz Dénes egyelőre nincs benne az FTC Európa-liga keretében Fotó: Csudai Sándor
AZ FTC az Európa-liga (El) alapszakaszában négy győzelemmel, három döntetlennel és egyetlen vereséggel a 12. helyen végzett. A legjobb nyolc közé ugyan nem sikerült bekerülni, de a tavaszi folytatás már a Nottingham Forest elleni utolsó meccs előtt biztossá vált.

Lisztes Krisztián gratulál a Dibusz Dénest helyettesítő Gróf Dávidnak. A tavasszal az FTC fiatal csatára is élvezi Robbie Keane bizalmát az Európa-ligában
Lisztes Krisztián gratulál a Dibusz Dénest helyettesítő Gróf Dávidnak. A tavasszal az FTC fiatal csatára is élvezi Robbie Keane bizalmát az Európa-ligában Fotó: MW Bulvár/Tumbász Hédi

Január 30-án az UEFA nyoni központjában sorsolták ki a rájátszás párosításait, a Ferencváros a BL-selejtező és az EL alapszakasza után az idény során harmadszor is szembekerült a bolgár Ludogorec Razgraddal. A nyolcaddöntő rájátszásának első mérkőzését február 19-én 21.00-tól Razgradban játsszák, a visszavágóra egy héttel később, február 26-án 18.45-től kerül sor Groupama Arénában. Erre készülve az UEFA-nak le kell adni a tavaszi keretet.

Dibusz Dénes és több új játékos is hiányzik

Az FTC arról számolt be honlapján, hogy frissítette tavaszi nemzetközi keretét az UEFA felé. Ebben vannak érdekességek. Nem szerepel a lajstromban Dibusz Dénes, akinek a felépülése ezek szerint hosszabb időt vehet igénybe, igaz, az úgynevezett kapusszabály miatt ő még visszakerülhet. Nincs a keretben

  • Stefan Gartenmann, akire Robbie Keane nem számít,
  • Alekszandar Pesics, aki távozófélben van,
  • továbbá a téli igazolások közül Elton Acelatse és Corbu Máriusz, miként természetesen Osváth Attila sem, akinek a leigazolása ugyan már kény tényként kezelhető, de a Fradi hivatalosan még nem jelentette be.

 

Lisztes Krisztián és Abu Fani esélyt kap Robbie Keane-től

Ott van a névsorban a télen Debrecenből visszarendelt Varga Ádám, az ősszel a nemzetközi porondon mellőzött Abu Fani, valamint Lisztes Krisztián is. 

A saját nevelésű fiatalok nélkül a listán 22 név szerepel, az UEFA maximálisan 25 fős keretet fogad el, tehát elvileg három hely még kiadó, talán a Fradi még kivár a véglegesítés előtt.

Az FTC El-kerete:

  • Kapusok: Gróf Dávid, Varga Ádám, Radnóti Dániel*, Tóth Zalán*
  • Védők: Ibrahim Cissé, Mariano Gómez, Cadu, Nagy Barnabás, Toon Raemaekers, Szalai Gábor
  • Középpályások: Naby Keita, Jonathan Levi, Mohammad Abu Fani, Cebrail Makreckis, Gavriel Kanikovszki, Callum O’Dowda, Ötvös Bence, Júlio Roamo, Kristoffer Zachariassen, Lakatos Csongor*, Madarász Ádám*
  • Támadók: Gruber Zsombor, Lenny Joseph, Franko Kovacevic, Lisztes Krisztián, Bamidele Yusuf, Gólik Benjámin*

A *-gal jelölt saját nevelésű, fiatal játékosok az úgynevezett B listán szerepelnek.

 



 

