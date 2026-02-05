Taktikázik a Fradi? Több érdekesség a magyar bajnok Európa-liga-keretében

AZ FTC az Európa-liga (El) alapszakaszában négy győzelemmel, három döntetlennel és egyetlen vereséggel a 12. helyen végzett. A legjobb nyolc közé ugyan nem sikerült bekerülni, de a tavaszi folytatás már a Nottingham Forest elleni utolsó meccs előtt biztossá vált.

Lisztes Krisztián gratulál a Dibusz Dénest helyettesítő Gróf Dávidnak. A tavasszal az FTC fiatal csatára is élvezi Robbie Keane bizalmát az Európa-ligában Fotó: MW Bulvár/Tumbász Hédi

Január 30-án az UEFA nyoni központjában sorsolták ki a rájátszás párosításait, a Ferencváros a BL-selejtező és az EL alapszakasza után az idény során harmadszor is szembekerült a bolgár Ludogorec Razgraddal. A nyolcaddöntő rájátszásának első mérkőzését február 19-én 21.00-tól Razgradban játsszák, a visszavágóra egy héttel később, február 26-án 18.45-től kerül sor Groupama Arénában. Erre készülve az UEFA-nak le kell adni a tavaszi keretet.

Dibusz Dénes és több új játékos is hiányzik

Az FTC arról számolt be honlapján, hogy frissítette tavaszi nemzetközi keretét az UEFA felé. Ebben vannak érdekességek. Nem szerepel a lajstromban Dibusz Dénes, akinek a felépülése ezek szerint hosszabb időt vehet igénybe, igaz, az úgynevezett kapusszabály miatt ő még visszakerülhet. Nincs a keretben