Taktikázik a Fradi? Több érdekesség a magyar bajnok Európa-liga-keretében

AZ FTC az Európa-liga (El) alapszakaszában négy győzelemmel, három döntetlennel és egyetlen vereséggel a 12. helyen végzett. A legjobb nyolc közé ugyan nem sikerült bekerülni, de a tavaszi folytatás már a Nottingham Forest elleni utolsó meccs előtt biztossá vált.
Január 30-án az UEFA nyoni központjában sorsolták ki a rájátszás párosításait, a Ferencváros a BL-selejtező és az EL alapszakasza után az idény során harmadszor is szembekerült a bolgár Ludogorec Razgraddal. A nyolcaddöntő rájátszásának első mérkőzését február 19-én 21.00-tól Razgradban játsszák, a visszavágóra egy héttel később, február 26-án 18.45-től kerül sor Groupama Arénában. Erre készülve az UEFA-nak le kell adni a tavaszi keretet.
Dibusz Dénes és több új játékos is hiányzik
Az FTC arról számolt be honlapján, hogy frissítette tavaszi nemzetközi keretét az UEFA felé. Ebben vannak érdekességek. Nem szerepel a lajstromban Dibusz Dénes, akinek a felépülése ezek szerint hosszabb időt vehet igénybe, igaz, az úgynevezett kapusszabály miatt ő még visszakerülhet. Nincs a keretben
- Stefan Gartenmann, akire Robbie Keane nem számít,
- Alekszandar Pesics, aki távozófélben van,
- továbbá a téli igazolások közül Elton Acelatse és Corbu Máriusz, miként természetesen Osváth Attila sem, akinek a leigazolása ugyan már kény tényként kezelhető, de a Fradi hivatalosan még nem jelentette be.
