Meglepő fejlemény: megvan az MLSZ válasza az ETO–DVSC-balhéra

Két-két meccsre tiltotta az MLSZ fegyelmi bizottsága az ETO és a DVSC vezetőedzőjét: Borbély Balázs és Sergio Navarro is piros lapot kapott az NB I múlt heti botrányos rangadóján. Azonban nem az ETO és a DVSC szakvezetője járt a legrosszabbul a vezetőedzők közül: Erős Gábor, a másodosztályban a feljutásért küzdő Vasas vezetőedzője csapata következő három bajnokiján sem ülhet le a kispadra.

2026. 02. 05. 15:11
Borbély Balázs, az ETO vezetőedzője kétmeccses eltiltást kapott az MLSZ fegyelmi bizottságától, akárcsak Sergio Navarro, a DVSC szakvezetője Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda
A DVSC két góllal is vezetett az NB I múlt heti fordulójában az ETO FC vendégeként, ám a győri csapat két tizenegyesgóllal kiegyenlített, 2-2 lett a rangadó végeredménye. A debreceniek kifakadtak a játékvezető döntései miatt, vélhetően ez vezetett az két vezetőedző közötti balhéhoz is, amely miatt mind Borbély Balázs, az ETO, mind Sergio Navarro, a DVSC szakvezetője piros lapot kapott. Az öltözőfolyosón sem higgadtak le a felek, sőt, a debreceni klub még a meccs másnapján is a rangadón történtek miatt dohogott, az MLSZ-t és Rúsz Márton játékvezetőt szidalmazó, bár tévedésekkel tarkított bejegyzést tett közzé.

Erõs Gábor, a Vasas vezetőedzője súlyosabb büntetést kapott, mint akár az ETO, akár a DVSC szakvezetője
Erős Gábor, a Vasas vezetőedzője súlyosabb büntetést kapott, mint akár az ETO, akár a DVSC szakvezetője Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba

Az MLSZ a posztra nem, viszont a szövetség fegyelmi bizottsága most a rangadón történtekre reagált: Borbély és Navarro is megkapta az eltiltását, két-két bajnokit kell kihagyniuk. Borbély Balázs a DVTK és a Kisvárda elleni meccsen nem ülhet a kispadra, Navarro a Paks elleni újabb rangadót, valamint az Újpest elleni mérkőzést hagyja ki.

MLSZ: Nem az ETO és a DVSC edzője kapja a legsúlyosabb büntetést

Bár sokak figyelmét felkeltette Borbély és Navarro balhéja, meglepő módon nem ők kapták a héten a legsúlyosabb büntetést a vezetőedzők közül.

Erős Gábor, a másodosztályban a feljutásért küzdő Vasas mestere szintén a múlt heti bajnoki hosszabbításában kapott piros lapot, reklamálásért. Őt hárommeccses eltiltással sújtotta a fegyelmi bizottság.

Az eltiltás a jövő heti Magyar Kupa-meccsekre nem vonatkozik.

 

