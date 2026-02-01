MLSZbírózásDVSC

Csúnya öngólt lőtt a DVSC, hibás adatokkal ment neki az MLSZ-nek és a játékvezetőnek

Rúsz Márton játékvezetőt okolja a DVSC az ETO FC elleni pontvesztésért. A debreceni klub a rangadó másnapján hosszú Facebook-bejegyzésben ment neki Rúsznak és az MLSZ-nek. Csakhogy a DVSC posztja tele van hibás számokkal.

Koczó Dávid
2026. 02. 01. 20:58
Sergio Navarro, a Debrecen vezetőedzője balhéba keveredett az ETO FC ellen Rúsz Márton ítéletei miatt, a DVSC hibás közleménnyel szította tovább a feszültséget Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
Sergio Navarro reakciója még érthető volt. A DVSC két góllal vezetett a listavezető ETO FC otthonában, a győriek két tizenegyesnek köszönhetően egyenlítettek. Ahogy Borbély Balázs, az ETO vezetőedzője, a szombati balhé másik főszereplője mondta: „picit elszabadultak az indulatok, de ez benne van az ilyen meccseken”. Az azonban nehezen érthető, hogy a DVSC mit remélt attól, hogy a rangadó másnapján, elvileg már higgadtan nekiment Rúsz Márton játékvezetőnek és az MLSZ-nek. Ráadásul a debreceniek súlyos bakit is elkövettek a Facebookon közzétett közleményben.

Rúsz Márton játékvezető két tizenegyest ítélt az ETO FC javára, ezt a DVSC-nél nem tudják megemészteni
Rúsz Márton játékvezető két tizenegyest ítélt az ETO FC javára, ezt a DVSC-nél nem tudják megemészteni Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A klub hivatalos fiókjának bejegyzésében az MLSZ és a magyar bírói kar is megkapja a magáét, a fő támadott azonban, bár nincs megnevezve, egyértelműen Rúsz Márton. Vagy mégsem?

A DVSC téves statisztikával támadja Rúsz Márton játékvezetőt

A Loki hangulatkeltő bejegyzésében többek között a következőt írja:

„…az MLSZ JB által leginkább menedzselt fiatal játékvezető immáron 12-ik mérkőzését vezette nekünk a 44 általa vezetett NBI-es meccsből (minden 4. mérkőzését DVSC mérkőzésen töltötte) és ebből a 12 mérkőzésből csak egyet nyertünk meg és a tegnapival 3 döntetlenünk van…”

A „tegnapi” utalással nyilvánvaló név nélkül is, hogy Rúsz Mártont próbálja körülírni a klub, csak éppen egyik szám sem stimmel.

A 31 éves Rúsz Márton 2022-es debütálása óta 45 NB I-es bajnokit vezetett. Ezek közül 13 alkalommal kapott feladatot a Debrecen meccsén, a Loki kettőt nyert meg ezek közül (2023-ban a Paks, valamint 2024-ben a ZTE ellen), s négy alkalommal végzett döntetlenre.

Kellemetlen. De legalább híven megmutatja, mennyire vehető komolyan a panaszáradat.

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

