Hiába nyert a Fradi, Robbie Keane belerúgott a paksiakba, ez Bognár Györgynek is fájhat

Az ír vezetőedző a lefújást követően elismerően beszélt a játékosairól, ami az első 2026-os győzelem után érthető is. Keane azonban a paksi pályával finoman szólva sem volt elégedett, de Bogár Gergő játékvezető is szóba került.

– A játékosoknak azt mondtam a meccs után, hogy a mai nap egy új időszak kezdete volt. A srácok igazi karaktert, küzdeni tudást, szívet mutattak a pályán.

Tudtuk, hogy nagyon nehéz meccs lesz, sok küzdelemmel és a pálya sem segített nekünk, ahogy a bíró sem

– kezdte Robbie Keane, majd a télen érkező horvát támadóról, Franko Kovacevicről kérdezték. – Ez még csak a második tétmeccse volt, de az összhang már megvan a társakkal. Gondoljunk csak arra, hogy milyen labdát adott Grubernek. Ő egy igazi gólvágó, jönni fognak a gólok.

Gruber Zsombor hatalmas elismerése Keane-től

Az FTC edzője kiemelte Grubert is, az ír szerint még mindig nagyon fiatal játékosról beszélünk, ezért folyamatosan fejlődik, tanul. Gruberre Keane úgy hivatkozott, mint az egyik legjobb befejező játékos a tizenhatoson belül, ennél nagyobb dicséret pedig nem nagyon van Keane-től, aki korábban csatárként játszott a Premier League-ben.