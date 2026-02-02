FTCNB IFradiRobbie KeanePaks

Hiába nyert a Fradi, Robbie Keane belerúgott a paksiakba, ez Bognár Györgynek is fájhat

Az FTC 1-0-ra nyert a Bognár György vezette Paks otthonában a labdarúgó NB I 20. fordulójában, így a címvédő hátránya már csak két pont az éllovas ETO FC-vel szemben. Robbie Keane vezetőedző a játékosait dicsérte a lefújást követően, a körülményeket azonban nem. Az FTC ír trénere a gólszerző Gruber Zsomborra is kitért.

2026. 02. 02. 6:37
Robbie Keane (jobbra) a körülményekkel nem volt elégedett a vasárnapi Paks–FTC meccsen
Robbie Keane (jobbra) a körülményekkel nem volt elégedett a vasárnapi Paks–FTC meccsen Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
Nem túlzás azt mondani, hogy a labdarúgó NB I 20. fordulójának nyertese a címvédő Ferencváros volt. Azután, hogy az ETO és a Debrecen szombaton egy botrányos mérkőzésen 2-2-es döntetlent játszott – ennek utóélete is volt: a Debrecen vasárnap közleményben szidta a játékvezetőt és az MLSZ-t, azonban a Loki téves információkat közölt ebben –, a Fradi Gruber Zsombor góljával 1-0-ra nyert a Bognár György vezette Paks otthonában. Robbie Keane csapatának ez volt az első győzelme Tóth Alex és Varga Barnabás távozása után, s az FTC hátránya már csak két pont az éllovas győriekkel szemben.

Robbie Keane külön dicsérte az FTC gólszerzőjét, Gruber Zsombort
Robbie Keane külön dicsérte az FTC gólszerzőjét, Gruber Zsombort. Fotó: Tolnai Népújság/Makovics Kornél

Robbie Keane imádta csapata küzdését, de két dolog nem tetszett neki

A lefújás után a meccs egyetlen gólszerzője, a 21 éves Gruber elmondta, nagyon bosszantotta az első félidőben elpuskázott helyzete, ezért a szünet után különösen jót tett neki a gól. A Fradi játékosának ez már a kilencedik találata volt a mostani idényben, amellyel a görög AEK Athénhoz távozó – és vasárnap gólt szerző – Varga után a csapat legeredményesebb játékosának számít. 

Az ír vezetőedző a lefújást követően elismerően beszélt a játékosairól, ami az első 2026-os győzelem után érthető is. Keane azonban a paksi pályával finoman szólva sem volt elégedett, de Bogár Gergő játékvezető is szóba került

– A játékosoknak azt mondtam a meccs után, hogy a mai nap egy új időszak kezdete volt. A srácok igazi karaktert, küzdeni tudást, szívet mutattak a pályán. 

Tudtuk, hogy nagyon nehéz meccs lesz, sok küzdelemmel és a pálya sem segített nekünk, ahogy a bíró sem

– kezdte Robbie Keane, majd a télen érkező horvát támadóról, Franko Kovacevicről kérdezték. – Ez még csak a második tétmeccse volt, de az összhang már megvan a társakkal. Gondoljunk csak arra, hogy milyen labdát adott Grubernek. Ő egy igazi gólvágó, jönni fognak a gólok. 

Gruber Zsombor hatalmas elismerése Keane-től

Az FTC edzője kiemelte Grubert is, az ír szerint még mindig nagyon fiatal játékosról beszélünk, ezért folyamatosan fejlődik, tanul. Gruberre Keane úgy hivatkozott, mint az egyik legjobb befejező játékos a tizenhatoson belül, ennél nagyobb dicséret pedig nem nagyon van Keane-től, aki korábban csatárként játszott a Premier League-ben.

Robbie Keane reméli, hogy ez a győzelem lendületet fog adni a csapatnak, amely most nem fog hétköznap játszani, így majdnem egy hetet készülhet a szombaton 17 órakor kezdődő derbire az Újpest ellen.

NB I, 20. forduló

Szombat

  • MTK–Kazincbarcika 1-3 (1-2), Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1850 néző, jv.: Bognár T. Gólszerzők: Polievka (45.), illetve Rácz L. (3.), Radkowski (44.), Major M. (75.)
  • ETO FC–Debrecen 2-2 (0-1), Győr, ETO Stadion, 5059 néző, jv.: Rúsz M. Gólszerzők: Vitális (65., 95., mindkettőt 11-esből), illetve Szuhodovszki (38.), Komáromi (50.)
  • Újpest–Puskás Akadémia 0-1 (0-0), Szusza Ferenc Stadion, 4078 néző, jv.: Káprály. Gólszerző: Fameyeh (81.)

Vasárnap

  • DVTK–Kisvárda 1-1, Miskolc, DVTK Stadion, 925 néző, jv.: Berke. Gólszerzők: Bényei (39.), illetve Jordanov (69., 11-esből)
  • Paks–Ferencváros 0-1 (0-0), Paks, 4691 néző, jv.: Bogár. Gólszerző: Gruber (71.)
  • ZTE FC–Nyíregyháza 0-1 (0-0), Zalaegerszeg, ZTE Aréna. jv.: Kovács I. Gólszerző: Tijani (58.)

A bajnokság állását itt nézheti meg.

A Paks–FTC mérkőzés összefoglalója:

