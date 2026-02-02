Hiába nyert a Fradi, Robbie Keane belerúgott a paksiakba, ez Bognár Györgynek is fájhat

Nem túlzás azt mondani, hogy a labdarúgó NB I 20. fordulójának nyertese a címvédő Ferencváros volt. Azután, hogy az ETO és a Debrecen szombaton egy botrányos mérkőzésen 2-2-es döntetlent játszott – ennek utóélete is volt: a Debrecen vasárnap közleményben szidta a játékvezetőt és az MLSZ-t, azonban a Loki téves információkat közölt ebben –, a Fradi Gruber Zsombor góljával 1-0-ra nyert a Bognár György vezette Paks otthonában. Robbie Keane csapatának ez volt az első győzelme Tóth Alex és Varga Barnabás távozása után, s az FTC hátránya már csak két pont az éllovas győriekkel szemben.
Robbie Keane imádta csapata küzdését, de két dolog nem tetszett neki
A lefújás után a meccs egyetlen gólszerzője, a 21 éves Gruber elmondta, nagyon bosszantotta az első félidőben elpuskázott helyzete, ezért a szünet után különösen jót tett neki a gól. A Fradi játékosának ez már a kilencedik találata volt a mostani idényben, amellyel a görög AEK Athénhoz távozó – és vasárnap gólt szerző – Varga után a csapat legeredményesebb játékosának számít.
