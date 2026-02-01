Ferencváros FTCGruber ZsomborLabdarúgó NB IPaksi FCBognár György

Bognár György ünnepét tönkretette a Ferencváros

A labdarúgó NB I 20. fordulójában a Paks vendége volt az FTC, amely a Debrecen szombati, győri pontszerzésével átmenetileg lecsúszott a dobogóról. Bognár György 200. paksi meccsén vereséget szenvedett, Gruber Zsombor találatával 1-0-ra nyert az FTC, s visszaelőzte a Paksot, második helyen áll az ETO FC mögött.

Magyar Nemzet
2026. 02. 01. 17:11
Bognár György 200. paksi meccse végén nem örülhetett, az FTC elvitte riválisa otthonából a három pontot Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Paks a Puskás Akadémia elleni győzelemmel, a Ferencváros viszont az ETO FC elleni vereséggel kezdte az NB I tavaszi idényét, s ezeknek az eredményeknek köszönhetően a két csapat helyet cserélt az egymás elleni rangadójuk előtt, a Paks két ponttal többet gyűjtött tizenkilenc forduló alatt, mint az FTC. A két csapat őszi meccsén, az FTC otthonában drámai végjáték után 2-2-es döntetlen született. Bognár György 200. alkalommal dirigálta a Paksot, Robbie Keane igyekezett elrontani kollégája ünnepi meccsét.

Gruber Zsombor, az FTC támadója a Paks elleni góljával már kilenc találatnál jár az NB I aktuális idényében
Gruber Zsombor, az FTC támadója a Paks elleni győztes góljával már kilenc találatnál jár az NB I aktuális idényében Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A Paks ugyanazzal a kezdővel állt fel, mint egy hete Felcsúton, az exfradista Böde Dániel pedig sérülése miatt a kispadra sem ülhetett le. A Fradinál továbbra is hiányzott Dibusz Dénes, a kezdőcsapat tagjaként viszont bemutatkozott a télen érkezett argentin védő, Mariano Gómez.

Kevés helyzet a Paks–FTC első félidejében

Akár góllal is debütálhatott volna a hórihorgas játékos, pontrúgás után került helyzetbe, de nem érte el rendesen a labdát. A Fradi az első percekben többször megzavarta a hazai védelmet, de miután ezt az időszakot átvészelte a Paks, kiegyenlített mezőnyjáték zajlott a pályán.

Az első félidő hajrájában egyre több volt a kemény belépő, Bogár zsebéből a játékrész utolsó perceiben négyszer is előkerült a sárga lap.

Az első félidő legnagyobb helyzete az utolsó percre maradt: Osváth lőtt pattanás után, Gróf reflexvédése után a keresztléc is segített a Fradin. A túloldalon Gruber Zsomboré lehetett volna a legnagyobb gólszerzési esély, de Kovacevic indításával kilépve hosszan tolta meg a labdát.

Ádám Martin beállt, hamar veszélyeztetett, de Gruber lőtt gólt

Gruber a második félidőben újabb kiugrás után már védésre késztette Kovácsik Ádámot. Néhány perccel később Gróf bravúrja következett Ádám Martin fejesénél. Alig néhány perce volt ekkor pályán a korábbi gólkirály.

A jeget végül a 71. percben Gruber Zsombor törte meg: a tizenhatoson kívüli lövése már utat talált a paksi kapuba.

Ez volt Gruber kilencedik bajnoki gólja az idényben.

A 93. percben Gyurkits Gergő lövése volt a Paks legnagyobb egyenlítési esélye, de Gróf védője segítségével védett. A Fradi elrontotta Bognár György ünnepét, s a Paksot visszaelőzve feljött a második helyre a tabellán. 

NB I, 20. forduló

Szombat

  • MTK–Kazincbarcika 1-3 (1-2), Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1850 néző, jv.: Bognár T. Gólszerzők: Polievka (45.), illetve Rácz L. (3.), Radkowski (44.), Major M. (75.)
  • ETO FC–Debrecen 2-2 (0-1), Győr, ETO Stadion, 5059 néző, jv.: Rúsz M. Gólszerzők: Vitális (65., 95., mindkettőt 11-esből), illetve Szuhodovszki (38.), Komáromi (50.)
  • Újpest–Puskás Akadémia 0-1 (0-0), Szusza Ferenc Stadion, 4078 néző, jv.: Káprály. Gólszerző: Fameyeh (81.)

Vasárnap

  • DVTK–Kisvárda 1-1, Miskolc, DVTK Stadion, 925 néző, jv.: Berke. Gólszerzők: Bényei (39.), illetve Jordanov (69., 11-esből)
  • Paks–Ferencváros 0-1 (0-0), Paks, jv.: Bogár. Gólszerző: Gruber (71.)
  • ZTE FC–Nyíregyháza 19.45

A bajnokság állását itt nézheti meg.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekAntifa

Lenin-fiúk terrorja

Bayer Zsolt avatarja

Nézzék meg többször, és mutassák meg a Z generációs gyerekeiknek vagy unokáiknak is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu