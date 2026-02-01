Bognár György ünnepét tönkretette a Ferencváros

A Paks a Puskás Akadémia elleni győzelemmel, a Ferencváros viszont az ETO FC elleni vereséggel kezdte az NB I tavaszi idényét, s ezeknek az eredményeknek köszönhetően a két csapat helyet cserélt az egymás elleni rangadójuk előtt, a Paks két ponttal többet gyűjtött tizenkilenc forduló alatt, mint az FTC. A két csapat őszi meccsén, az FTC otthonában drámai végjáték után 2-2-es döntetlen született. Bognár György 200. alkalommal dirigálta a Paksot, Robbie Keane igyekezett elrontani kollégája ünnepi meccsét.

Gruber Zsombor, az FTC támadója a Paks elleni győztes góljával már kilenc találatnál jár az NB I aktuális idényében Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A Paks ugyanazzal a kezdővel állt fel, mint egy hete Felcsúton, az exfradista Böde Dániel pedig sérülése miatt a kispadra sem ülhetett le. A Fradinál továbbra is hiányzott Dibusz Dénes, a kezdőcsapat tagjaként viszont bemutatkozott a télen érkezett argentin védő, Mariano Gómez.

Kevés helyzet a Paks–FTC első félidejében

Akár góllal is debütálhatott volna a hórihorgas játékos, pontrúgás után került helyzetbe, de nem érte el rendesen a labdát. A Fradi az első percekben többször megzavarta a hazai védelmet, de miután ezt az időszakot átvészelte a Paks, kiegyenlített mezőnyjáték zajlott a pályán.