Labdarúgó NB IPaksi FCÁdám MartinMarco RossiPuskás Akadémia

Ádám Martin visszatért, különös módon járult hozzá a Paks sikeréhez + videó

Az NB I tavaszi szezonjának első rangadóját Felcsúton a Puskás Akadémia és a Paks vívta egymás ellen. Az első félidőben Horváth Kevin és Nagy Zsolt is büntetőből volt eredményes, a Paks győztes gólját végül Osváth Attila szerezte meg, a hosszú kihagyás után visszatérő Ádám Martin közreműködésével.

Magyar Nemzet
2026. 01. 24. 22:08
Ásványi Domonkos (Puskás Akadémia) szabálytalansága után rúghatott büntető a Paks, de nem abból született a győztes gól Fotó: MTI/Vasvári Tamás
Ádám Martin térdműtétje miatt mindössze egy NB I-es meccsel zárta a 2025 őszi szezont. A korábbi magyar válogatott támadó a második lehetőséget Marco Rossi figyelő szemei előtt, a Paks felcsúti évnyitóján kapta Bognár Györgytől, aki a 78. percben küldte be Ádám Martint. Öt perccel később jött a Paks győztes gólja a Puskás Akadémia ellen.

Ádám Martin mellett Tóth Barna is lemaradt Osváth Attila középre adott labdájáról, de így járt jól a Paks a Puskás Akadémia ellen
Ádám Martin mellett Tóth Barna is lemaradt Osváth Attila középre adott labdájáról, de így járt jól a Paks a Puskás Akadémia ellen Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Igaz, a győztes találatot nem Ádám szerezte, különös szerepet játszott benne.

Paks: Ádám visszatérése, Osváth győztes gólja

Osváth Attila – aki szintén bemutatkozott már Rossinál a nemzeti csapatban – tekert középre, s Ádám Martin nagyon birkózott, hogy a labdához férjen. Bár ez nem sikerült, Szappanos Pétert így is megzavarta, s a labda a kapuban kötött ki.

Szappanos korábban több nagy bravúrt bemutatott, Osváth pedig a kapufát is eltalálta néhány perccel a győztes gólja előtt.

Dárdai megsérült, kikapott a Puskás Akadémia

Az első félidőben két gól is született, mindkettő büntetőből: paksi részről Horváth Kevin, a Puskás Akadémiából Nagy Zsolt értékesített tizenegyest.

A két büntető közötti percekben Dárdai Palkót sérülés miatt le kellett cserélni.

NB I: Élen a Paks, de nem maradhat ott

Győzelmével a Paks átvette a vezetést a tabellán, de biztosan nem az első helyen fejezi be a fordulót. Az viszont, hogy az ETO vagy a Ferencváros áll majd az élre, utóbbi két csapat vasárnapi rangadóján dől el.

Labdarúgó NB I, 19. forduló

Szombat

  • Nyíregyháza–Újpest FC 1-1 (1-1), Nyíregyháza, 3750 néző, jv.: Csonka, gólszerzők: Kvasina (45.), illetve Beridze (19.), kiállítva: Katona B. (Nyírgyháza, 52.)
  • Kisvárda–MTK Budapest 2-3 (1-1), Várkerti Stadion, 1259 néző, jv.: Rúsz, gólszerzők: Bíró (28.), Szőr (79.), illetve Molnár Á. (10., 74., a második 11-esből), Lippai (82., öngól)
  • Puskás Akadémia–Paksi FC 1-2 (1-1), Pancho Aréna, jv.: Karakó, gólszerzők: Nagy Zs. (23., 11-esből), illetve Horváth K. (17., 11-esből), Osváth (83.)

Vasárnap

  • Debrecen–Diósgyőr 13.00 (M4 Sport)
  • Kazincbarcika–ZTE 15.00 (M4 Sport+)
  • Ferencváros–ETO FC 18.15 (M4 Sport)
    A bajnokság aktuális állása ITT látható!

 

