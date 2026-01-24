Ádám Martin visszatért, különös módon járult hozzá a Paks sikeréhez + videó

Ádám Martin térdműtétje miatt mindössze egy NB I-es meccsel zárta a 2025 őszi szezont. A korábbi magyar válogatott támadó a második lehetőséget Marco Rossi figyelő szemei előtt, a Paks felcsúti évnyitóján kapta Bognár Györgytől, aki a 78. percben küldte be Ádám Martint. Öt perccel később jött a Paks győztes gólja a Puskás Akadémia ellen.

Ádám Martin mellett Tóth Barna is lemaradt Osváth Attila középre adott labdájáról, de így járt jól a Paks a Puskás Akadémia ellen Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Igaz, a győztes találatot nem Ádám szerezte, különös szerepet játszott benne.

Paks: Ádám visszatérése, Osváth győztes gólja

Osváth Attila – aki szintén bemutatkozott már Rossinál a nemzeti csapatban – tekert középre, s Ádám Martin nagyon birkózott, hogy a labdához férjen. Bár ez nem sikerült, Szappanos Pétert így is megzavarta, s a labda a kapuban kötött ki.

Szappanos korábban több nagy bravúrt bemutatott, Osváth pedig a kapufát is eltalálta néhány perccel a győztes gólja előtt.

Dárdai megsérült, kikapott a Puskás Akadémia

Az első félidőben két gól is született, mindkettő büntetőből: paksi részről Horváth Kevin, a Puskás Akadémiából Nagy Zsolt értékesített tizenegyest.

A két büntető közötti percekben Dárdai Palkót sérülés miatt le kellett cserélni.

NB I: Élen a Paks, de nem maradhat ott

Győzelmével a Paks átvette a vezetést a tabellán, de biztosan nem az első helyen fejezi be a fordulót. Az viszont, hogy az ETO vagy a Ferencváros áll majd az élre, utóbbi két csapat vasárnapi rangadóján dől el.