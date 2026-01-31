Dárdai sem bírta ülve, s még csak ezek után jött a sportszerűtlen gólöröm

Az NB I 20. fordulójának szombati zárómérkőzésén két, a formáját keresgélő csapat játszott egymással a Megyeri úti Szusza Ferenc Stadionban. Az Újpest két győzelemmel zárta tavaly decemberben az őszi szezont, majd az elmúlt hétvégén 1-1-es döntetlenre volt képes a kiesés elől menekülő Nyíregyháza ellen, míg a Puskás Akadémia két elveszített rangadó – az ETO 2-0-ra, míg a Paks 2-1-re verte a felcsútiakat – érkezett a lila-fehérek elleni találkozóra. A két csapat közül a héten az újpestiek erősödtek, ugyanis kis huzavona után csak sikerült megszerezniük kölcsönbe a szlovén válogatott csatárt, Gradisart.

Hiába támadott többet az Újpest, a mindent eldöntő gólt a vendég Puskás Akadémia szerezte meg Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda

Az Újpest mumusa a Puskás Akadémia

Egy biztos, amikor a lila-fehérek a felcsútiak ellen lépnek pályára, a múlt számadatai alapján nem sok sót esznek meg, hiszen szinte minden statisztikában gyengébben állnak az egymás elleni összevetésben, mint a Puskás Akadémia.

32 NB I-es találkozó: 15 felcsúti győzelem, 10 döntetlen, 7 lila-fehér siker, a gólátlag 3.3 mérkőzésenként,

az Újpest házigazdaként bajnokikon mindössze 2-szer tudta megverni a Puskás Akadémiát, öt döntetlen és kilenc vendéggyőzelem,

a párharc gólkirálya: Lamin Colley 8 találatával (azóta a DVTK-nál van kölcsönben),

utolsó Újpest-siker: 2024 márciusában a Pancho Arénában (2-0).

Lukács Dániel ezúttal nem talált be, ám a Puskás így is nyert Újpesten Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda

Az előző 3 egymás elleni összecsapásuk döntetlen lett, az októberi felcsúti volt a párharc során az egyetlen, amelyiken nem esett gól. Mint ahogy most sem. Pedig helyzetből nem volt hiány, ám az újpestiek a legjobb lehetőségeiket is elpuskázták – a lila-fehérek sportigazgatója, Dárdai Pál néha nem is bírta ülve a kispadon –, vagy éppenséggel Szappanos védett bravúrral. Persze a túloldalon Banai is igazolta, hogy a formájával semmi gond. Az Újpest a második félidőben pályára küldte a héten érkezett Gradisart is, ám a korábban Fehérváron igencsak gólerős szlovén csatár sem tudott csodát tenni.

Megtette viszont a másik oldalon Fameyeh, aki gyönyörű mozdulattal vágta a hálóba Soisalo beadását.

Aztán a gólját egy másik mozdulat is követte, amivel nem túl sportszerűen kiintett a kapu mögötti szektorokban szurkoló újpesti tábornak.

Most nem idéznénk, mit kapott a fejéhez a lila-fehér hívektől, de a játékvezető sem hagyta mindezt szó nélkül, sárga lappal honorálta a felcsúti csatár mutogatását. Fameyeh még ebből sem tanult, ugyanis amikor sérülés miatt lecserélték, hosszasan megtapsolta az újpesti tábort...