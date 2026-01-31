Dárdai sem bírta ülve, s még csak ezek után jött a sportszerűtlen gólöröm

Dárdai PálÚjpest FCPuskás Akadémia

Izgalmas fordulót rendeznek a hétvégén a labdarúgó NB I 20. fordulójában. A szombati zárómeccsen mind az Újpest, mind a Puskás Akadémia számára kizárólag a három pont megszerzése hozhatott volna jelentős változást, és a vendégek vágya teljesült, hiszen 1-0-ra legyőzték a hazaiakat, ezzel folytatták jó sorozatukat az Újpest ellen. A találkozónak már voltak olyan pillanatai, amelyeket a lila-fehérek nemrég kinevezett sportigazgatója, Dárdai Pál sem bírt ülve a kispadon.

Molnár László
2026. 01. 31. 20:42
Szappanos Péter hatalmas bravúrjainak köszönheti elsősorban a Puskás az újpesti győzelmét
Szappanos Péter hatalmas bravúrjainak köszönheti elsősorban a Puskás az újpesti győzelmét Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda
Az NB I 20. fordulójának szombati zárómérkőzésén két, a formáját keresgélő csapat játszott egymással a Megyeri úti Szusza Ferenc Stadionban. Az Újpest két győzelemmel zárta tavaly decemberben az őszi szezont, majd az elmúlt hétvégén 1-1-es döntetlenre volt képes a kiesés elől menekülő Nyíregyháza ellen, míg a Puskás Akadémia két elveszített rangadó – az ETO 2-0-ra, míg a Paks 2-1-re verte a felcsútiakat – érkezett a lila-fehérek elleni találkozóra. A két csapat közül a héten az újpestiek erősödtek, ugyanis kis huzavona után csak sikerült megszerezniük kölcsönbe a szlovén válogatott csatárt, Gradisart.

Hiába támadott többet az Újpest, ám a mindent eldöntő gólt a vendég Puskás szerezte meg
Hiába támadott többet az Újpest, a mindent eldöntő gólt a vendég Puskás Akadémia szerezte meg     Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda

Az Újpest mumusa a Puskás Akadémia

Egy biztos, amikor a lila-fehérek a felcsútiak ellen lépnek pályára, a múlt számadatai alapján nem sok sót esznek meg, hiszen szinte minden statisztikában gyengébben állnak az egymás elleni összevetésben, mint a Puskás Akadémia.

  • 32 NB I-es találkozó: 15 felcsúti győzelem, 10 döntetlen, 7 lila-fehér siker, a gólátlag 3.3 mérkőzésenként,
  • az Újpest házigazdaként bajnokikon mindössze 2-szer tudta megverni a Puskás Akadémiát, öt döntetlen és kilenc vendéggyőzelem,
  • a párharc gólkirálya: Lamin Colley 8 találatával (azóta a DVTK-nál van kölcsönben),
  • utolsó Újpest-siker: 2024 márciusában a Pancho Arénában (2-0). 
20260131 Budapest Labdarúgás NB1 bajnoki mérkőzés UTE- Puskás Akadémia Foto: Czinege Melinda Nemzeti Sport
Lukács Dániel ezúttal nem talált be, ám a Puskás így is nyert Újpesten     Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda

Az előző 3 egymás elleni összecsapásuk döntetlen lett, az októberi felcsúti volt a párharc során az egyetlen, amelyiken nem esett gól. Mint ahogy most sem. Pedig helyzetből nem volt hiány, ám az újpestiek a legjobb lehetőségeiket is elpuskázták – a lila-fehérek sportigazgatója, Dárdai Pál néha nem is bírta ülve a kispadon –, vagy éppenséggel Szappanos védett bravúrral. Persze a túloldalon Banai is igazolta, hogy a formájával semmi gond. Az Újpest a második félidőben pályára küldte a héten érkezett Gradisart is, ám a korábban Fehérváron igencsak gólerős szlovén csatár sem tudott csodát tenni.

Megtette viszont a másik oldalon Fameyeh, aki gyönyörű mozdulattal vágta a hálóba Soisalo beadását. 

Aztán a gólját egy másik mozdulat is követte, amivel nem túl sportszerűen kiintett a kapu mögötti szektorokban szurkoló újpesti tábornak. 

Most nem idéznénk, mit kapott a fejéhez a lila-fehér hívektől, de a játékvezető sem hagyta mindezt szó nélkül, sárga lappal honorálta a felcsúti csatár mutogatását. Fameyeh még ebből sem tanult, ugyanis amikor sérülés miatt lecserélték, hosszasan megtapsolta az újpesti tábort...

A Puskás Akadémia ezzel a győzelmével közelebb lopózott az élmezőnyhöz, jelenleg három pont a hátránya a Ferencváros mögött, míg az Újpest két tavaszi forduló alatt szerzett egy pontjával hangolt a jövő hétvégi, Fradi elleni derbire.

Szappanos Péter talán legnagyobb bravúrja:

Az NBI eddigi eredményei, 20. forduló

január 31., szombat:

  • MTK–Kazincbarcika SC 1-3 (1-2), Új Hidegkuti Nándor Stadion. 1850 néző, Jv.: Bognár T. Gólszerzők: Polievka (45.), illetve Rácz L. (3.), Radkowski (44.), Major M. (75.)
  • ETO FC–Debreceni VSC 2-2 (0-1), Győr, 5059 néző. Jv.: Rúsz M. Gólszerzők: Vitális (65., 95., mindkettőt 11-esből) illetve Szuhodovszki (38.), Komáromi (50.)
  • Újpest FC–Puskás Akadémia FC 0-1 (0-0), Szusza Ferenc Stadion, 4078 néző. Jv.: Káprály M. Gólszerző: Fameyeh (81.)

február 1., vasárnap:

  • Diósgyőr VTK–Kisvárda 12.45, Miskolc
  • Paksi FC–Ferencváros 15.15, Paks
  • ZTE FC–Nyíregyháza 19.45, Zalaegerszeg

A bajnokság állását itt nézheti meg.

 

