Révész Attila élő adásban alázta meg csapata húszéves kapusát + videó

A hazai szurkolói csoportok a csapat gyenge szereplése és az általuk elégtelennek vélt szakmai munka miatt bojkottálták a mérkőzést, ezért csak néhány százan ültek a DVTK Aréna lelátóján. Az első félidő derekán Ivan Saponjic megsérült, a támadó helyett pályára lépő Bényei Ágoston pedig bő negyedórával később vezetést szerzett a Diósgyőrnek. Csapattársa, Pető Milán tört előre a jobb oldalról, majd a labdával Bényei fordult kapura, és 17 méterről ballal lőtt a bal alsó sarokba. A középpályás 2024 novembere után szerzett újra gólt az NB I-ben. A második félidőben a lecserélése előtt álló Szakos Bence szabálytalansága és a hosszabb VAR-ellenőrzés után a Kisvárda büntetőhöz jutott, az ugyancsak csereként beállt Toniszlav Jordanov pedig a 69. percben egyenlített. A hosszabbításban a vendégek kis híján újra betaláltak. Előbb Novothny Soma fejesénél a léc és a kapufa találkozásától pattant vissza a labda, majd Bíró Bence is fejelhetett öt méterről, de a labda éppen csak elkerülte a kapu bal oldalát. Révész Attila, a Kisvárda vezetőedzője és sportigazgatója szerint már mindenki bent látta Bíró Bence utolsó perces fejesét, de úgy érzi, nem ezen múlt csapata győzelme Viszont a kapusa, a húszéves Illya Popovics kemény kritikát kapott tőle a DVTK gólja miatt.

A Diósgyőr és a Kisvárda 1-1-re végzett egymással, de Révész Attila szerint két pontot Diósgyőrben hagytak Forrás: Facebook/Kisvárda FC

– Az első félidő olyan volt, amilyenre számítottunk. Mindkét csapat elsősorban a biztonságra figyelt, és a hosszú labdák, illetve a párharcok kerültek előtérbe. Egy elvesztett párharc után – mondhatni – egy újabb potyagólt kaptunk, amire nagyon nehezen tudtunk reagálni. Bántja a játékosokat, nagyon sok könnyű gólt kapunk, amit nem lenne szabad az NB I-ben. A kapusunk azt mondta, elcsúszott, de valószínű, ha én utcai cipőben odaszaladok, megfogom a labdát; neki nem sikerült, és ez már piszok bosszantó – mondta Révész Attila az M4 Sport kamerája előtt. A tréner már idén sem először kritizálta játékosait, egy hete az MTK elleni 3-2-es hazai vereség után is keményen fogalmazott.

Vladimir Radenkovics, a Diósgyőr vezetőedzője elmondta, indokolt lett volna a kisvárdai büntető előtt szabálytalankodó Szakos Bence lecserélése hamarabb, mert látszódott rajta, hogy az ötvenedik perc környékén elveszítette a koncentrációját.