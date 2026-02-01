révész attiladiósgyőrkisvárdam4 sport

Révész Attila élő adásban alázta meg csapata húszéves kapusát + videó

Sorozatban három vereség után pontot szerzett a Diósgyőr, amely a vendég Kisvárdával játszott 1-1-es döntetlent vasárnap a labdarúgó NB I huszadik fordulójában. A lefújás után a Kisvárda vezetőedzője, Révész Attila az M4 Sport kamerája előtt a földbe döngölte a kapusát a nyilatkozatával, Illya Popovics kemény kritikát kapott tőle a DVTK gólja miatt.

2026. 02. 01.
Révész Attila a sajtóájékoztatón Forrás: kisvardafc.hu
A hazai szurkolói csoportok a csapat gyenge szereplése és az általuk elégtelennek vélt szakmai munka miatt bojkottálták a mérkőzést, ezért csak néhány százan ültek a DVTK Aréna lelátóján. Az első félidő derekán Ivan Saponjic megsérült, a támadó helyett pályára lépő Bényei Ágoston pedig bő negyedórával később vezetést szerzett a Diósgyőrnek. Csapattársa, Pető Milán tört előre a jobb oldalról, majd a labdával Bényei fordult kapura, és 17 méterről ballal lőtt a bal alsó sarokba. A középpályás 2024 novembere után szerzett újra gólt az NB I-ben. A második félidőben a lecserélése előtt álló Szakos Bence szabálytalansága és a hosszabb VAR-ellenőrzés után a Kisvárda büntetőhöz jutott, az ugyancsak csereként beállt Toniszlav Jordanov pedig a 69. percben egyenlített. A hosszabbításban a vendégek kis híján újra betaláltak. Előbb Novothny Soma fejesénél a léc és a kapufa találkozásától pattant vissza a labda, majd Bíró Bence is fejelhetett öt méterről, de a labda éppen csak elkerülte a kapu bal oldalát. Révész Attila, a Kisvárda vezetőedzője és sportigazgatója szerint már mindenki bent látta Bíró Bence utolsó perces fejesét, de úgy érzi, nem ezen múlt csapata győzelme Viszont a kapusa, a húszéves Illya Popovics kemény kritikát kapott tőle a DVTK gólja miatt.

A Diósgyőr és a Kisvárda 1-1-re végzett egymással, de Révész Attila szerint két pontot Diósgyőrben hagytak
A Diósgyőr és a Kisvárda 1-1-re végzett egymással, de Révész Attila szerint két pontot Diósgyőrben hagytak Forrás: Facebook/Kisvárda FC

– Az első félidő olyan volt, amilyenre számítottunk. Mindkét csapat elsősorban a biztonságra figyelt, és a hosszú labdák, illetve a párharcok kerültek előtérbe. Egy elvesztett párharc után – mondhatni – egy újabb potyagólt kaptunk, amire nagyon nehezen tudtunk reagálni. Bántja a játékosokat, nagyon sok könnyű gólt kapunk, amit nem lenne szabad az NB I-ben. A kapusunk azt mondta, elcsúszott, de valószínű, ha én utcai cipőben odaszaladok, megfogom a labdát; neki nem sikerült, és ez már piszok bosszantó – mondta Révész Attila az M4 Sport kamerája előtt. A tréner már idén sem először kritizálta játékosait, egy hete az MTK elleni 3-2-es hazai vereség után is keményen fogalmazott.

Vladimir Radenkovics, a Diósgyőr vezetőedzője elmondta, indokolt lett volna a kisvárdai büntető előtt szabálytalankodó Szakos Bence lecserélése hamarabb, mert látszódott rajta, hogy az ötvenedik perc környékén elveszítette a koncentrációját.

– Addig a pillanatig, amíg nem ajándékoztunk egy büntetőt az ellenfélnek, nagyszerűen játszottunk, az történt a pályán, amit szerettünk volna, nem is volt az ellenfélnek kaput eltaláló lövése. A kispadról azt éreztem, ebben a mederben fog végig menni a mérkőzés, és meg fogjuk tudni nyerni ezt a találkozót. Az egyenlítés után megváltozott a játék képe, nyíltabbá vált, nekünk is voltak lehetőségeink, az ellenfélnek is voltak ziccerei, így alakult ki a döntetlen. Mint az elmúlt hetekben, egy apróság döntött, amiért nem tudtunk nyerni: elkövetünk egy hibát, félreértés történik a védekezésben, vagy valaki elveszíti a koncentrációját – szögezte le a szerb szakember.

Révész Attila: A döntetlennel is stabilizáltuk a helyzetünket

A hivatalos sajtótájékoztatón Révész Attila már visszafogottabban nyilatkozott:

– Tudtuk, hogy ezen a pályán nehéz lesz játszani, a labdakihozatal nagy veszélyeket rejtegetett magában. Az időjárás miatt persze érthető is ez a helyzet, ilyenkor nem egyszerű játékra kész állapotba hozni a pályákat. A nehéz körülmények miatt álltunk fel fizikálisan erősebb játékosokkal, gondolom, a hazaiak is ezért választották ezt. Férfias küzdelem volt, de buta gólt kaptunk, olyat, amilyet ezen a szinten nem szabad. A második félidőben felpörgött a meccs, mi is fürgébbek lettünk, megérdemelten egyenlítettünk, és a végén közel voltunk a győztes gól megszerzéséhez is. A látottak és a második félidő alapján itt hagytunk két pontot, de a legutóbbi vereség után a döntetlennel is stabilizáltuk a helyzetünket, nem lehetünk vele elégedetlenek.

 

A találkozó összefoglalója:

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap

