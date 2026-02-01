A Fradi hősében az idegesség dolgozott, Bognár György is megszólalt

A Paks–FTC rangadó előtt még Bognár Györgyöt ünnepelték, ám a 200. paksi meccsén vereséget szenvedett együttesével a Fradi ellen. Gruber Zsombor gólja döntötte el a rangadót. Az FTC fiatal támadója az első félidőben nagyot hibázott, de Gruber szerint ez is segítette végül.

Bognár György az FTC elleni jubileumi meccse végén nem örülhetett, Gruber Zsombor gólja döntött a Fradi javára a Paks ellen (Fotó: Tolnai Népújság/Makovics Kornél)

– Nem volt jó mérkőzés, de mindent megtettünk azért, hogy elhozzuk a három pontot, örülünk, hogy sikerült – mondta az M4 Sportnak Gruber, aki szerint a paksi pálya talaja nehezítette meg a két csapat dolgát.

Miért volt ideges Gruber Zsombor?

A támadó a kilencedik gólját szerezte a bajnokságban, noha mindössze kilencedik alkalommal volt a Fradi kezdőcsapatának a tagja a húsz forduló alatt. Ezt megtanulta kezelni Gruber, más miatt volt ideges a meccsen.