A Fradi hősében az idegesség dolgozott, Bognár György is megszólalt

Az FTC volt a labdarúgó NB I 20. fordulójának győztese. A Fradi Gruber Zsombor góljával 1-0-ra nyert a Paks vendégeként, a másik két dobogóért küzdő csapat, az ETO és a Debrecen egymás ellen veszített pontokat. Gruber elárulta, ideges volt az első félidőben kihagyott helyzete miatt, Bognár György tipikus egygólos meccset látott a kispadról.

Gruber Zsombor az első félidőben hibázott, a másodikban viszont eldöntötte az FTC javára a Paks elleni NB I-es rangadót Fotó: Tolnai Népújság/Makovics Kornél
A Paks–FTC rangadó előtt még Bognár Györgyöt ünnepelték, ám a 200. paksi meccsén vereséget szenvedett együttesével a Fradi ellen. Gruber Zsombor gólja döntötte el a rangadót. Az FTC fiatal támadója az első félidőben nagyot hibázott, de Gruber szerint ez is segítette végül.

– Nem volt jó mérkőzés, de mindent megtettünk azért, hogy elhozzuk a három pontot, örülünk, hogy sikerült – mondta az M4 Sportnak Gruber, aki szerint a paksi pálya talaja nehezítette meg a két csapat dolgát.

Miért volt ideges Gruber Zsombor?

A támadó a kilencedik gólját szerezte a bajnokságban, noha mindössze kilencedik alkalommal volt a Fradi kezdőcsapatának a tagja a húsz forduló alatt. Ezt megtanulta kezelni Gruber, más miatt volt ideges a meccsen.

– Az első félidőben volt egy kihagyott helyzetem, az nagyon idegesített. Utána úgy voltam vele, hogy ezen a meccsen mindenképpen gólt kell rúgnom – fogalmazott.

Bognár szerint nem érdemtelenül nyert az FTC

A statisztikák kiegyensúlyozott meccsről árulkodnak.

  • Kapura lövések: Paks 13, FTC 11
  • Kaput eltalált lövések: Paks 5, FTC 6
  • Várható gólok (xG): Paks 1,18, FTC 1,06

Mindezek ellenére Bognár György nem tartotta igazságtalannak a ferencvárosi győzelmet.

– Tipikus egygólos meccs volt, azt az egyet most a Fradinak sikerült megszereznie, nem érdemtelenül nyertek. Az volt a döntő, hogy ki szerez több labdát a középpályán, ebben éreztem picit jobbnak a Fradit – mondta a paksi szakvezető, aki szerint csapatának egyetlen igazi gólszerzési esélye volt, amikor Ádám Martin fejesénél Gróf Dávid védett, még 0-0-nál.

NB I, 20. forduló

Szombat

  • MTK–Kazincbarcika 1-3 (1-2), Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1850 néző, jv.: Bognár T. Gólszerzők: Polievka (45.), illetve Rácz L. (3.), Radkowski (44.), Major M. (75.)
  • ETO FC–Debrecen 2-2 (0-1), Győr, ETO Stadion, 5059 néző, jv.: Rúsz M. Gólszerzők: Vitális (65., 95., mindkettőt 11-esből), illetve Szuhodovszki (38.), Komáromi (50.)
  • Újpest–Puskás Akadémia 0-1 (0-0), Szusza Ferenc Stadion, 4078 néző, jv.: Káprály. Gólszerző: Fameyeh (81.)

Vasárnap

  • DVTK–Kisvárda 1-1, Miskolc, DVTK Stadion, 925 néző, jv.: Berke. Gólszerzők: Bényei (39.), illetve Jordanov (69., 11-esből)
  • Paks–Ferencváros 0-1 (0-0), Paks, jv.: Bogár. Gólszerző: Gruber (71.)
  • ZTE FC–Nyíregyháza 19.45

A bajnokság állását itt nézheti meg.

 

 

