A Fradi hősében az idegesség dolgozott, Bognár György is megszólalt
Az FTC volt a labdarúgó NB I 20. fordulójának győztese. A Fradi Gruber Zsombor góljával 1-0-ra nyert a Paks vendégeként, a másik két dobogóért küzdő csapat, az ETO és a Debrecen egymás ellen veszített pontokat. Gruber elárulta, ideges volt az első félidőben kihagyott helyzete miatt, Bognár György tipikus egygólos meccset látott a kispadról.
A Paks–FTC rangadó előtt még Bognár Györgyöt ünnepelték, ám a 200. paksi meccsén vereséget szenvedett együttesével a Fradi ellen. Gruber Zsombor gólja döntötte el a rangadót. Az FTC fiatal támadója az első félidőben nagyot hibázott, de Gruber szerint ez is segítette végül.
– Nem volt jó mérkőzés, de mindent megtettünk azért, hogy elhozzuk a három pontot, örülünk, hogy sikerült – mondta az M4 Sportnak Gruber, aki szerint a paksi pálya talaja nehezítette meg a két csapat dolgát.
Miért volt ideges Gruber Zsombor?
A támadó a kilencedik gólját szerezte a bajnokságban, noha mindössze kilencedik alkalommal volt a Fradi kezdőcsapatának a tagja a húsz forduló alatt. Ezt megtanulta kezelni Gruber, más miatt volt ideges a meccsen.
– Az első félidőben volt egy kihagyott helyzetem, az nagyon idegesített. Utána úgy voltam vele, hogy ezen a meccsen mindenképpen gólt kell rúgnom – fogalmazott.
Bognár szerint nem érdemtelenül nyert az FTC
A statisztikák kiegyensúlyozott meccsről árulkodnak.
Kapura lövések: Paks 13, FTC 11
Kaput eltalált lövések: Paks 5, FTC 6
Várható gólok (xG): Paks 1,18, FTC 1,06
Mindezek ellenére Bognár György nem tartotta igazságtalannak a ferencvárosi győzelmet.
– Tipikus egygólos meccs volt, azt az egyet most a Fradinak sikerült megszereznie, nem érdemtelenül nyertek. Az volt a döntő, hogy ki szerez több labdát a középpályán, ebben éreztem picit jobbnak a Fradit – mondta a paksi szakvezető, aki szerint csapatának egyetlen igazi gólszerzési esélye volt, amikor Ádám Martin fejesénél Gróf Dávid védett, még 0-0-nál.
NB I, 20. forduló
Szombat
MTK–Kazincbarcika 1-3 (1-2), Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1850 néző, jv.: Bognár T. Gólszerzők: Polievka (45.), illetve Rácz L. (3.), Radkowski (44.), Major M. (75.)
ETO FC–Debrecen 2-2 (0-1), Győr, ETO Stadion, 5059 néző, jv.: Rúsz M. Gólszerzők: Vitális (65., 95., mindkettőt 11-esből), illetve Szuhodovszki (38.), Komáromi (50.)
