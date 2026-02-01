Arne MaierNB IDárdai PálÚjpestátigazolás

Megvan Dárdai Pál első nagy fogása, német válogatott játékossal erősített az Újpest

Arne Maier személyében német játékos érkezett a labdarúgó NB I-be. A 27 esztendős középpályás szerződtetését vasárnap délután hivatalosan is bejelentette az Újpest FC.

Magyar Nemzet
2026. 02. 01. 17:32
Arne Maier az Augsburgot hagyta el az Újpest kedvéért Fotó: Tom Weller Forrás: DPA
Az eddig az Augsburg kötelékébe tartozó Arne Maiert a szombati, Puskás Akadémia ellen 1-0-ra elveszített hazai bajnoki szünetében mutatta be az Újpest, amely vasárnap délután hivatalosan is megerősítette, hogy a háromszoros német felnőttválogatott középpályás a lila-fehéreknél folytatja a pályafutását.

Az Újpest ezzel a képpel jelentette be új játékosa érkezését
Az Újpest ezzel a képpel jelentette be új játékosa érkezését Fotó: ujpestfc.hu

Régi ismerős az Újpestnél

Érdekesség, hogy a 27 éves futballista a Hertha BSC neveltje, és korábban évekig együtt dolgozott a berlinieknél Dárdai Pállal, az immár az Újpestnél sportigazgatóként dolgozó szakembernek kulcsfontosságú szerepe volt az üzlet létrejöttében.

– Számomra egyértelmű volt, hogy új kihívást szeretnék vállalni a karrieremben, és rendkívül motivált vagyok, hogy ezt itt, Budapesten tehetem meg. Az Újpest FC hihetetlenül ambiciózus és nagy célokat tűzött ki maga elé a jövőre nézve. Minden tapasztalatommal és erősségemmel segíteni szeretnék a Klubnak elérni ezeket a célokat, és döntő tényező szeretnék lenni ebben. A vezetőkkel, köztük Dárdai Pállal folytatott megbeszélések motiválóak és bizalomgerjesztők voltak, a teljesítményemmel szeretném meghálálni a belém vetett bizalmat – idézi a németet az Újpest hivatalos oldala.

Maier az Újpest hatodik téli érkezője, Bodnár Gergő (ZTE FC), Krajcsovics Ábel (Honvéd)és Patrizio Stronati (Puskás Akadémia) végleg a lila-fehéreké lett, míg Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt) és Nejc Gradisar (al-Ahli) kölcsönbe került a klubhoz.

 

