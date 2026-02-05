Magyar válogatott futballistát igazol a Fradi, amely ezzel BL-csapatot előzött be

Egy-két hete még arról írtak az azeri sajtóban, hogy Osváth Attila a BL-ben szereplő Qarabag játékosa lehet, de az elmúlt napokban már a Ferencváros érdeklődéséről lehetett hallani. Noha az FTC hivatalosan még nem jelentette be a transzfert, de miután a klubhoz közel álló Üllői út 129. portál olasz forrás alapján hírt adott róla, úgy vehetjük, pont került az ügy végére: a háromszoros magyar válogatott jobbhátvéd a Fradi játékosa lett.
Osváth Attila 30 éves, 2019 óta futballozott Pakson, amelynek színeiben 201 meccsen játszott. Már 2015-ben volt válogatott kerettag, de akkor nem lépett pályára, így csak tavaly mutatkozott be a nemzeti csapatban – Marco Rossi eddig háromszor vetette be, mindháromszor csereként.
Fradi: Bolla Bendegúz helyett Osváth Attila
Sajtóhírek szerint a Fradi szerette volna leigazolni az ugyancsak válogatott Bolla Bendegúzt jobbhátvédnek, de őt az osztrák Rapid Wien nem engedte el. Az FTC viszont a Pakssal meg tudott egyezni. Az átigazolási díjat szokás szerint várhatóan nem hozzák nyilvánosságra.
Osváth nem az első igazolása a Fradinak Paksról a közelmúltban: korábban Böde Dániel, Haraszti Zsolt, Varga Barnabás és Ötvös Bence is a tolnai csapattól került az Üllői útra.
Bővülnek Robbie Keane lehetőségei
A Fradi edzője, Robbie Keane az utóbbi időben rendre bosszankodott amiatt, hogy a magyarszabály miatt két külön csapatot kell felkészítenie, egyet a nemzetközi meccsekre, egyet pedig az NB I-re. A lehetőségei pedig jelentősen szűkültek azzal, hogy a télen két magyar alapember is távozott: Varga Barnabás az AEK Athénba, Tóth Alex pedig a Bournemouth-ba igazolt.
Ezt ellensúlyozhatja Osváth Attila leigazolása is, ahogy korábban a magyar származású horvát csatár, Franko Kovacevic is megoldást jelenthet erre a problémára.
