Osváth Attila

Magyar válogatott futballistát igazol a Fradi, amely ezzel BL-csapatot előzött be

A hivatalos bejelentés még várat magára, de kész tényként kezelhetjük, hogy a Ferencváros leigazolta Osváth Attilát a Paks csapatától. A magyar válogatott jobbhátvédet korábban a Bajnokok Ligájában szereplő Qarabaggal boronálták össze, de Osváth végül a Fradi játékosa lett, ami egyúttal azt is jelentheti, hogy Bolla Bendegúzt nem engedte el a Rapid Wien.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 15:43
Osváth Attila a Fradi új igazolása Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Egy-két hete még arról írtak az azeri sajtóban, hogy Osváth Attila a BL-ben szereplő Qarabag játékosa lehet, de az elmúlt napokban már a Ferencváros érdeklődéséről lehetett hallani.  Noha az FTC hivatalosan még nem jelentette be a transzfert, de miután a klubhoz közel álló Üllői út 129. portál olasz forrás alapján hírt adott róla, úgy vehetjük, pont került az ügy végére: a háromszoros magyar válogatott jobbhátvéd a Fradi játékosa lett.

Osváth Attila már nem a Fradi ellen, hanem FTC-mezben játszhat hamarosan
Osváth Attila már nem a Fradi ellen, hanem FTC-mezben játszhat hamarosan Fotó: Illyés Tibor/MTI Fotószerkesztőség

Osváth Attila 30 éves, 2019 óta futballozott Pakson, amelynek színeiben 201 meccsen játszott. Már 2015-ben volt válogatott kerettag, de akkor nem lépett pályára, így csak tavaly mutatkozott be a nemzeti csapatban – Marco Rossi eddig háromszor vetette be, mindháromszor csereként.

Fradi: Bolla Bendegúz helyett Osváth Attila

Sajtóhírek szerint a Fradi szerette volna leigazolni az ugyancsak válogatott Bolla Bendegúzt jobbhátvédnek, de őt az osztrák Rapid Wien nem engedte el. Az FTC viszont a Pakssal meg tudott egyezni. Az átigazolási díjat szokás szerint várhatóan nem hozzák nyilvánosságra.

Osváth nem az első igazolása a Fradinak Paksról a közelmúltban: korábban Böde Dániel, Haraszti Zsolt, Varga Barnabás és Ötvös Bence is a tolnai csapattól került az Üllői útra.

Bővülnek Robbie Keane lehetőségei

A Fradi edzője, Robbie Keane az utóbbi időben rendre bosszankodott amiatt, hogy a magyarszabály miatt két külön csapatot kell felkészítenie, egyet a nemzetközi meccsekre, egyet pedig az NB I-re. A lehetőségei pedig jelentősen szűkültek azzal, hogy a télen két magyar alapember is távozott: Varga Barnabás az AEK Athénba, Tóth Alex pedig a Bournemouth-ba igazolt.

Ezt ellensúlyozhatja Osváth Attila leigazolása is, ahogy korábban a magyar származású horvát csatár, Franko Kovacevic is megoldást jelenthet erre a problémára.

