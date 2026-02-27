bajnokok ligájaszita zoltánorlen wisla plockfazekas gergő

Bravúros döntetlen a hibátlan BL-címvédővel – de mi történt a három magyarral?

Az Orlen Wisla Plock győzelmet szalasztott el a Magdeburg ellen, de a 29-29-es döntetlennel is elégedett lehet a férfikézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 12. fordulójában. Ezzel eldőlt, hogy a lengyel csapat a harmadik helyen végez a B csoportban, a BL alapszakaszában, amire előre kevesen számítottak. A címvédő és az idényben eddig hibátlan német gárda elleni bravúr furcsa mellékzöngéje, hogy noha mindhárom magyar válogatott kézilabdázó – Fazekas Gergő, Szita Zoltán, Ilics Zorán – játszott a Wisla Plockban, hárman egyetlen gólt sem dobtak.

2026. 02. 27. 12:59
Ilics Zotán passzol az Orlen Wisla Plock-Magdeburg BL-meccsen Forrás: Orlen Wisla Plock
A két csapat 11-11-ig fej-fej mellett haladt, szünetre az Orlen Wisla Plock ellépett két góllal (14-12), majd a második félidőben többször már hattal is, így 24-18-ra is vezetett, innen kapaszkodott vissza a Magdeburg, s mentette 29-29-es döntetlenre a férfiézilabda Bajnokok Ligája csütörtöki rangadóját. Az egykor a Veszprémet és a magyar válogatott is irányító Xavier Sabaté csapatát így is dicséret illeti, egyedül azon tűnődhetünk el, a lengyelek három magyar válogatott kézilabdázója, Fazekas Gergő, Szita Zoltán és Ilics Zorán vajon miért játszott csupán epizódszerepet a találkozón.

Szita Zoltán inkább védekezésben jeleskedett az Orlen Wisla Plock-Magdeburg férfi kézilabda Bajnokok Ligája rangadón. Ahogy ő, Fazekas Gergő és Ilics Zorán sem dobott gólt a BL-címvédő ellen
Szita Zoltán inkább védekezésben jeleskedett az Orlen Wisla Plock-Magdeburg férfi kézilabda Bajnokok Ligája rangadón. Ahogy ő, Fazekas Gergő és Ilics Zorán sem dobott gólt a BL-címvédő ellen Fotó: Orlen Wisla Plock

A magyarok közül Szita védekezésben rendre a pályán volt, támadásban viszont sem ő, sem Fazekas, sem Ilics nem kapott sok lehetőséget, gólt egyikük sem dobott. Hiányukban Koszorotov, Zarabec és Richardson villogott a három belső poszton.

Epizódszerepben a három magyar, Fazekas, Ilics és Szita

Mindez annak ismeretében különösen meglepő, hogy Fazekas egy hete, az északmacedón Eurofarm Peliszter vendégeként aratott győzelemkor csapata egyik legjobbja volt.

Hirtelen kegyvesztetté vált volna a három magyar? Szó sincs erről.

Nos, szép eredmény a Magdeburg elleni döntetlen, de a mérkőzésnek nem volt igazán nagy tétje. A német együttes ugyan elrontotta hibátlan mérlegét, de inkább a Barcelona elleni, jövő heti rangadóra összpontosít. A Wisla Plock pedig a döntetlennel is garantáltan harmadik. 

A Magdeburg és a Barcelona tönkreveri a mezőnyt, a PSG csillaga leáldozott, részben ennek is köszönhető, hogy a csütörtökön éppen Párizsban egygólos vereséget szenvedő Pick Szeged negatív mérleggel (5 győzelem, 7 vereség) is tartja a negyedik helyét a BL B csoportjában.

Az  Orlen Wisla Plock a Kielce elleni rangadóra készül

Nem beszélve arról, hogy vasárnap rendezik Európa talán legnagyobb presztízsű nemzeti rangadóját az Orlen Wisla Plock és a Kielce között, aminek gyakran még a Veszprém–Szeged meccsnél is forróbb a hangulata.

Jellemző, hogy a Wisla Plock már péntek délelőtt ezt hirdette a honlapján, a Magdeburg elleni bravúros döntetlen hírként háttérbe szorult mögötte. 

Xavie Sabaté tehát valószínűleg inkább pihentette Fazekasékat, továbbá a csapat egyik húzóemberét sem akarta széthajtani a vasárnapi meccs előtt.

Az Orlen Wisla Plock–Magdeburg mérkőzés összefoglalója:

 

