Bravúros döntetlen a hibátlan BL-címvédővel – de mi történt a három magyarral?

A két csapat 11-11-ig fej-fej mellett haladt, szünetre az Orlen Wisla Plock ellépett két góllal (14-12), majd a második félidőben többször már hattal is, így 24-18-ra is vezetett, innen kapaszkodott vissza a Magdeburg, s mentette 29-29-es döntetlenre a férfiézilabda Bajnokok Ligája csütörtöki rangadóját. Az egykor a Veszprémet és a magyar válogatott is irányító Xavier Sabaté csapatát így is dicséret illeti, egyedül azon tűnődhetünk el, a lengyelek három magyar válogatott kézilabdázója, Fazekas Gergő, Szita Zoltán és Ilics Zorán vajon miért játszott csupán epizódszerepet a találkozón.

Szita Zoltán inkább védekezésben jeleskedett az Orlen Wisla Plock-Magdeburg férfi kézilabda Bajnokok Ligája rangadón. Ahogy ő, Fazekas Gergő és Ilics Zorán sem dobott gólt a BL-címvédő ellen Fotó: Orlen Wisla Plock

A magyarok közül Szita védekezésben rendre a pályán volt, támadásban viszont sem ő, sem Fazekas, sem Ilics nem kapott sok lehetőséget, gólt egyikük sem dobott. Hiányukban Koszorotov, Zarabec és Richardson villogott a három belső poszton.

Epizódszerepben a három magyar, Fazekas, Ilics és Szita

Mindez annak ismeretében különösen meglepő, hogy Fazekas egy hete, az északmacedón Eurofarm Peliszter vendégeként aratott győzelemkor csapata egyik legjobbja volt.

Hirtelen kegyvesztetté vált volna a három magyar? Szó sincs erről.

Nos, szép eredmény a Magdeburg elleni döntetlen, de a mérkőzésnek nem volt igazán nagy tétje. A német együttes ugyan elrontotta hibátlan mérlegét, de inkább a Barcelona elleni, jövő heti rangadóra összpontosít. A Wisla Plock pedig a döntetlennel is garantáltan harmadik.

A Magdeburg és a Barcelona tönkreveri a mezőnyt, a PSG csillaga leáldozott, részben ennek is köszönhető, hogy a csütörtökön éppen Párizsban egygólos vereséget szenvedő Pick Szeged negatív mérleggel (5 győzelem, 7 vereség) is tartja a negyedik helyét a BL B csoportjában.

Az Orlen Wisla Plock a Kielce elleni rangadóra készül

Nem beszélve arról, hogy vasárnap rendezik Európa talán legnagyobb presztízsű nemzeti rangadóját az Orlen Wisla Plock és a Kielce között, aminek gyakran még a Veszprém–Szeged meccsnél is forróbb a hangulata.

Jellemző, hogy a Wisla Plock már péntek délelőtt ezt hirdette a honlapján, a Magdeburg elleni bravúros döntetlen hírként háttérbe szorult mögötte.