ÚjpestNB Iszélesi zoltánDárdai Pál

Az Újpest játékosaiból tényleg hiányzik a győztesmentalitás? Sokatmondó videó a derbi után

Mi történik Újpesten? Teheti fel a kérdést a magyar futballt követő néző a Ferencváros derbigyőzelme után. A 3-0-ra végződő mérkőzés előtt már Dárdai Pál sportigazgató kritikája – vagy inkább látlelete – is sokatmondó volt. Mindezt Szélesi Zoltán vezetőedző a lefújás után meg is erősítette. De ami talán a még meghökkentőbb volt, az az Újpest játékosai és a szurkolók kapcsolata a lefújás után. Videón mutatjuk az esetet.

Perlai Bálint
2026. 02. 08. 5:47
Az Újpestnek esélye sem volt az FTC elleni derbin szombaton
Az Újpestnek esélye sem volt az FTC elleni derbin szombaton Fotó: Polyák Attila
Amikor december végén Dárdai Pált, mint az Újpest sportigazgatója, majd később Szélesi Zoltánt a csapat élére kinevezték, akkor aligha ilyen kezdésről álmodtak. Döntetlen Nyíregyházán – pedig a lila-fehérek az 52. perctől emberelőnyben játszottak Katona Bálint kiállítása után –, vereség a Puskás Akadémiától a Megyeri úton, majd szombaton jött a 303. derbi, amelyet a Fradi az első félidőben három gólt szerezve 3-0-ra megnyert . Az, hogy az Újpest a Groupama Arénában kikapott, s így már 30. NB I-es mérkőzése óta nyeretlen a címvédő ellen, nem meglepő, sőt, ez manapság papírforma. Ugyanakkor Dárdai Pál sportigazgató mérkőzés előtti szavai, majd erre Szélesi Zoltán reakciója, s végül a játékosok és a szurkolók furcsa kapcsolata már sokkal inkább aggasztóbb. 

Az Újpest szurkolóin ezúttal sem múlt semmi: koreográfia és rengeteg zászló az FTC elleni derbin
Az Újpest szurkolóin ezúttal sem múlt semmi: koreográfia és rengeteg zászló az FTC elleni derbin  Fotó: Polyák Attila

Újpest: Dárdai kritikája a derbi előtt, tényleg nincs győztesszellem?

Az év végén sportigazgatónak kinevezett, de tavasszal a kispadra is leülő Dárdai a derbi előtt az M4 Sport pálya széli stábjának nyilatkozott. Az újpesti szurkolóknak józanító pofon lehetett Dárdai első tapasztalatai a klubnál, az pedig, hogy a Ferencvárosra, mint példacsapatként hivatkozott Dárdai, gyomros a szurkolóknak. Pedig van igazság abban, amit a Németországban elismert szakember mondott.

– Amikor elvállaltam (az Újpest sportigazgatói posztját – a szerk), tudtam, mit vállalok, nem lesz egyszerű, nem csoda embernek jöttem, ez egy hosszú út. Amit itt, a Groupamában Hajnal Tamés a Fradi összerakott, az egy kisebb csoda, nem véletlenül szerepelnek ilyen jól az Európa-ligába. Igazi példakép lehet a Ferencváros – kezdte Dárdai. – Sajnos pozitív értelemben semmi nem lepett meg Újpesten, csak negatívan. Egy győztes klubot, mint az Újpestet belülről, az irodából a dolgozók sugároztak a sikertől, a tudástól, a csapatok féltek eljönni idegenbe játszani. 

Ez azonban megszűnt, fel kell építeni egy új mentalitást, igenis itt vannak lilák, itt van közösség, igényes közeg van, amire az új stadion felépül, addigra legyen úgy, hogy 10-12 ezer néző gyerekkel és családokkal együtt kijár, és van egy csapat, akit tényleg komolyan kell venni.

Mindannyian emlékszünk még az Újpest–DVTK NB I-es mérkőzésre az első fordulóból. A júliusi végi találkozón telt ház, 10 ezer néző volt kint a Szusza Ferenc Stadionban, az akkor még Damir Krznar vezette lilák meggyőző játékkal nyertek 3-1-re, a szurkolók ekkor még a dobogóról álmodoztak. Azóta az Újpest hazai pályán öt pontot szerzett, jelenleg pedig csak öt pontra van a kiesőzónától. 

1/27 A Fradi nagyon kiütötte az Újpestet

Szélesi is egyetért a kritikákkal, mikor jön meg a munka gyümölcse?

Az, hogy milyen nehéz a helyzet Újpesten, arról Szélesi Zoltán vezetőedző a lefújás után is beszélt a sajtótájékoztatón. A Magyar Nemzet éppen Dárdai kritikus megjegyzésére kérdezett rá. – Azt gondolom, hogy aki újpesti érzelmű, az látja a csapat döcögését az elmúlt évekre visszamenőleg. A győztesmentalitás nemcsak abból áll, hogy a címert felvesszük. Palinak abban igaza van, hogy ez a játékosokban halványabb lett.  Célunk, hogy ezt megváltoztassuk, de ez nem könnyű folyamat, télen átalakult a keret, rengeteg új játékos érkezett, olyanokat igyekeztünk hozni, akikben ez a mentalitás megvan.

Az átalakult keret kapcsán az sem jó hír az újpestieknek, hogy az újonc Arne Maier már a 35. percben megsérült, s le kellett cserélni.

A 27 éves középpályás a Bundesligából érkezett, ugyanakkor mindössze négy percet – azt is még az első fordulóban augusztusban – játszott. Azóta alig lépett pályára, a meccshiány a derbin ki is jött. Persze a 184 német bajnokival a lábában Maier hosszú távon biztos erősítés lesz a klubnak.

A másik debütáló Nejc Gradisar volt, a második félidőben több jó megmozdulása is volt, de a 23 éves szlovén sem szívesen emlékszik vissza erre a meccsre. 

Nejc Gradisar (balra) végigjátszotta az első meccsét Újpesten
Nejc Gradisar (balra) végigjátszotta az első meccsét Újpesten  Fotó: Polyák Attila

Szélesi egyébként igyekezett arra rávilágítani, hogy borzasztóan nehéz a közös munka úgy, hogy nem jönnek az eredmények. A vezetőedző állítja, az edzéseken belerakott kemény munka egyelőre nem látszik a pályán. Erre jó példa volt az FTC–Újpest meccs első félideje, és főleg a három hazai gól. A Fradi mind a hármat a jobb oldalról szerezte – az elsőnél Mohammed Abu Fani, a harmadiknál Osváth Attila csavart középre, míg a második egy szöglet után született –, pedig erre különösen készültek az edzéseken, miután ez a probléma az első két meccsen is fennállt, magyarázta Szélesi. Az edző helyzetét a derbi kimenetele sem segíti, a játékosok edzésmunkájára, a hozzáállásukra ugyanis hatással vannak a folyamatos kudarcok, persze még mindig csak három mérkőzésről beszélünk, ami nagyon kicsi minta. Az elveszett győztesmentalitásnak viszont ez a három meccs biztosan nem tett jót, ebből a szempontból főleg a Fradi elleni volt a legfájóbb. 

Az újpesti játékosok gyorsan letudták a kötelezőt a meccs után

Érdekes volt látni a lefújás után, hogy az egész meccsen buzdító, még a háromgólos hátrány után sem fütyülő újpesti szurkolókhoz hogyan és meddig mentek ki a játékosok.

A videón jól látszik, az újpesti játékosok „tartották a távolságot” a szurkolóktól. Pár taps, ezzel megköszönve a biztatást, aztán irány az öltöző.

Ennél azért többet érdemeltek a vendégszektort megtöltő, koreográfiával is készülő szurkolók. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

