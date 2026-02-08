Az Újpest játékosaiból tényleg hiányzik a győztesmentalitás? Sokatmondó videó a derbi után

Amikor december végén Dárdai Pált, mint az Újpest sportigazgatója, majd később Szélesi Zoltánt a csapat élére kinevezték, akkor aligha ilyen kezdésről álmodtak. Döntetlen Nyíregyházán – pedig a lila-fehérek az 52. perctől emberelőnyben játszottak Katona Bálint kiállítása után –, vereség a Puskás Akadémiától a Megyeri úton, majd szombaton jött a 303. derbi, amelyet a Fradi az első félidőben három gólt szerezve 3-0-ra megnyert . Az, hogy az Újpest a Groupama Arénában kikapott, s így már 30. NB I-es mérkőzése óta nyeretlen a címvédő ellen, nem meglepő, sőt, ez manapság papírforma. Ugyanakkor Dárdai Pál sportigazgató mérkőzés előtti szavai, majd erre Szélesi Zoltán reakciója, s végül a játékosok és a szurkolók furcsa kapcsolata már sokkal inkább aggasztóbb.

Az Újpest szurkolóin ezúttal sem múlt semmi: koreográfia és rengeteg zászló az FTC elleni derbin Fotó: Polyák Attila

Újpest: Dárdai kritikája a derbi előtt, tényleg nincs győztesszellem?

Az év végén sportigazgatónak kinevezett, de tavasszal a kispadra is leülő Dárdai a derbi előtt az M4 Sport pálya széli stábjának nyilatkozott. Az újpesti szurkolóknak józanító pofon lehetett Dárdai első tapasztalatai a klubnál, az pedig, hogy a Ferencvárosra, mint példacsapatként hivatkozott Dárdai, gyomros a szurkolóknak. Pedig van igazság abban, amit a Németországban elismert szakember mondott.

– Amikor elvállaltam (az Újpest sportigazgatói posztját – a szerk), tudtam, mit vállalok, nem lesz egyszerű, nem csoda embernek jöttem, ez egy hosszú út. Amit itt, a Groupamában Hajnal Tamés a Fradi összerakott, az egy kisebb csoda, nem véletlenül szerepelnek ilyen jól az Európa-ligába. Igazi példakép lehet a Ferencváros – kezdte Dárdai. – Sajnos pozitív értelemben semmi nem lepett meg Újpesten, csak negatívan. Egy győztes klubot, mint az Újpestet belülről, az irodából a dolgozók sugároztak a sikertől, a tudástól, a csapatok féltek eljönni idegenbe játszani.

Ez azonban megszűnt, fel kell építeni egy új mentalitást, igenis itt vannak lilák, itt van közösség, igényes közeg van, amire az új stadion felépül, addigra legyen úgy, hogy 10-12 ezer néző gyerekkel és családokkal együtt kijár, és van egy csapat, akit tényleg komolyan kell venni.

Mindannyian emlékszünk még az Újpest–DVTK NB I-es mérkőzésre az első fordulóból. A júliusi végi találkozón telt ház, 10 ezer néző volt kint a Szusza Ferenc Stadionban, az akkor még Damir Krznar vezette lilák meggyőző játékkal nyertek 3-1-re, a szurkolók ekkor még a dobogóról álmodoztak. Azóta az Újpest hazai pályán öt pontot szerzett, jelenleg pedig csak öt pontra van a kiesőzónától.