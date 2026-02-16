Megint lecsapott Varga Barnabásra az ír–magyar játékvezetője, az AEK edzője vette védelmébe

Vasárnap PAOK–AEK Athén rangadót rendeztek a görög bajnokságban, az első a harmadikkal találkozott Szalonikiben. Az éllovas fővárosiak kezdőjében ezúttal is ott volt Varga Barnabás, aki egyre jobban felvett a görög futball iramát, az elmúlt két meccsen három gólt is szerzett. A 21. forduló azonban nem a magyar csatárról szólt, a vendégek hőse az albán kapus, Thomas Strakosha volt, aki az első félidőben büntetőt védett. A meccs úgy lett 0-0, hogy a hosszabbításban az AEK csatárja, Luka Jovics fejében maradt a győzelem, a szerb próbálkozása a kapufán csattant. Az AEK csalódott így sem lehet, a harmadik PAOK előtt továbbra is három pont az előnye, és a második, továbbra is két ponttal lemaradó Olimpiakosz szintén gól nélküli döntetlent játszott a fordulóban.

Varga Barnabás is ott volt az AEK kezdőjében a PAOK elleni rangadón Görögországban Fotó: X/AEK.F.C

Varga Barnabás első sárga lapja Görögországban

A 31 éves magyar támadónak nem a legjobb meccse volt vasárnap, lövésig nem jutott, 28 passzkísérletéből mindössze öt volt pontos, egyszer pedig lesre futott – érdemes hozzátenni: nem volt egy magas színvonalú meccs, a 20 lövésből mindössze kettő, mindkét oldalt egy-egy talált egyáltalán kaput.

Ugyanakkor Varga most is bizonyította: fejjátéka Görögországban sem lett rosszabb. 16 fejpárbajból 11-et megnyert.

Varga az 56. percben sárga lapot kapott reklamálás miatt, ez volt az első neki az AEK színeiben. Marko Nikolics vezetőedző a 89. percben cserélte le Vargát, így Jovics lehetőségénél már a kispadon foghatta a fejét.

Harm Osmers piros lapja Sallai Rolandnak az ír–magyar vb-selejtezőn Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter

Az ír–magyar vb-selejtező játékvezetője ismét lecsapott, az AEK edzője kifakadt

A szerb tréner a lefújás után elégedetlen volt a német Harm Osmers játékvezető teljesítményével – ismerősen csenghet a név a magyar szurkolóknak, hiszen a 41 éves német fújta az őszi ír-magyar vb-selejtezőt, ahol Sallai Rolandot ki is állította. Osmers egyébként nem olyan rég a Hamburg–Bayern München meccsen hívta fel magára a figyelmet, ott a 2-2-re végződő meccs után Vincent Kompany, a bajorok edzője kritizálta őt. Nikolics az első félidőben megítélt tizenegyesre nem is akart inkább reagálni, de nála a sárga lapok verték ki a biztosítékot.