Megint lecsapott Varga Barnabásra az ír–magyar játékvezetője, az AEK edzője vette védelmébe

Varga Barnabás 89 percet játszott vasárnap a PAOK–AEK Athén rangadóján a görög első osztályban, a magyar játékosnak lövése nem volt, ám rengeteg fejpárbajt nyert meg. A 0-0-ra végződő meccsen Varga Barnabás reklamálás miatt begyűjtött egy sárga lapot is a német Harm Osmers játékvezetőtől, aki ősszel többek között az ír–magyar világbajnoki selejtezőt vezette. A lefújás után Marko Nikolics, az AEK edzője nyílvánosan kritizálta Osmers teljesítményét, aki ismét tudta kézben tartani a mérkőzést.

Varga Barnabás (25) ismét kezdő volt az AEK színeiben, ezúttal is fejjátékával hívta fel magára a figyelmet
Varga Barnabás (25) ismét kezdő volt az AEK színeiben, ezúttal is fejjátékával hívta fel magára a figyelmet Forrás: X/Super League Greece
Vasárnap PAOK–AEK Athén rangadót rendeztek a görög bajnokságban, az első a harmadikkal találkozott Szalonikiben. Az éllovas fővárosiak kezdőjében ezúttal is ott volt Varga Barnabás, aki egyre jobban felvett a görög futball iramát, az elmúlt két meccsen három gólt is szerzett. A 21. forduló azonban nem a magyar csatárról szólt, a vendégek hőse az albán kapus, Thomas Strakosha volt, aki az első félidőben büntetőt védett. A meccs úgy lett 0-0, hogy a hosszabbításban az AEK csatárja, Luka Jovics fejében maradt a győzelem, a szerb próbálkozása a kapufán csattant. Az AEK csalódott így sem lehet, a harmadik PAOK előtt továbbra is három pont az előnye, és a második, továbbra is két ponttal lemaradó Olimpiakosz szintén gól nélküli döntetlent játszott a fordulóban.

Varga Barnabás is ott volt az AEK kezdőjében a PAOK elleni rangadón Görögországban
Varga Barnabás is ott volt az AEK kezdőjében a PAOK elleni rangadón Görögországban  Fotó: X/AEK.F.C

Varga Barnabás első sárga lapja Görögországban

A 31 éves magyar támadónak nem a legjobb meccse volt vasárnap, lövésig nem jutott, 28 passzkísérletéből mindössze öt volt pontos, egyszer pedig lesre futott – érdemes hozzátenni: nem volt egy magas színvonalú meccs, a 20 lövésből mindössze kettő, mindkét oldalt egy-egy talált egyáltalán kaput. 

Ugyanakkor Varga most is bizonyította: fejjátéka Görögországban sem lett rosszabb. 16 fejpárbajból 11-et megnyert.

Varga az 56. percben sárga lapot kapott reklamálás miatt, ez volt az első neki az AEK színeiben. Marko Nikolics vezetőedző a 89. percben cserélte le Vargát, így Jovics lehetőségénél már a kispadon foghatta a fejét.

Harm Osmers piros lapja Sallai Rolandnak az ír–magyar vb-selejtezőn
Harm Osmers piros lapja Sallai Rolandnak az ír–magyar vb-selejtezőn  Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter

Az ír–magyar vb-selejtező játékvezetője ismét lecsapott, az AEK edzője kifakadt

A szerb tréner a lefújás után elégedetlen volt a német Harm Osmers játékvezető teljesítményével – ismerősen csenghet a név a magyar szurkolóknak, hiszen a 41 éves német fújta az őszi ír-magyar vb-selejtezőt, ahol Sallai Rolandot ki is állította. Osmers egyébként nem olyan rég a Hamburg–Bayern München meccsen hívta fel magára a figyelmet, ott a 2-2-re végződő meccs után Vincent Kompany, a bajorok edzője kritizálta őt. Nikolics az első félidőben megítélt tizenegyesre nem is akart inkább reagálni, de nála a sárga lapok verték ki a biztosítékot. 

– Nem mondanám, hogy végig úgy játszottunk, mint egy bajnoki címért küzdő csapat, de tetszett, amit láttam, különösen utolsó 30 percben. Amikor egy idegenbeli rangadó után nem vagy elégedett a döntetlennel, az egy jó üzenet. Nem volt szerencsénk, különösen Luka Jovic helyzeténél a végén – kezdte Nikolics, majd jött a kritika Osmers felé. – Nekünk voltak nagyobb helyzeteink, igaz ők tizenegyest is lőhettek. Ehhez nem szeretnék hozzászólni semmit, mert a futball egy kontakt sport. 

Gacsinovics eseténél ugyanebben a helyzetben voltunk, vagyis úgy tűnik, ránk más szabályok vonatkoznak. Nem akarom az időmet ilyen dolgokra fecsérelni

Osmers a meccsen nyolc sárga lapot osztott ki, Nikolics ezt is kifogásolta.

– Nagyon sok volt sárga lap, amiből 6-7 könnyű síp volt. Aki csak ránéz a statisztikákra még azt gondolhatná, hogy erőszakos csapat vagyunk – mondta a szerb, és minderről Varga többet is tudna mesélni, gondolva az ír–magyarra. Osmers ott is nyolc sárgát osztott ki Sallai piros lapja mellett. S úgy tűnik a német játékvezetőnél visszatérő probléma, hogy nem tudja a meccseket megfogni, a vasárnap rangadón például már az első félidőben két sárgát adott.

Az AEK elnöke ismét a középpontban

Mariosz Iliopulosz, Vargáék klubelnöke szereti felhívni magára a figyelmet. Az Olimpiakosz elleni 1-1-re végződő rangadó végén például a pályára berohanva ment neki a játékvezetőnek, míg korábban azzal került be a hírekbe, hogy pénzbüntetéssel fenyegette meg a játékosait pár vereség után. A görög Sportal írta meg a PAOK–AEK meccs után, hogy az elnök még a találkozó előtt szeretett volna bemenni az öltözőbe. A lap szerint Iliopulosz erőszakosan mutogatta az akkreditációját, hogy engedjék már be, ezzel feszültséget szított a felek között. A görög végül bejutott az AEK öltözőjébe, ahol a játékosait megölelte, ezzel biztatva csapatát. Iliopulosz a lefújás után egyébként azt mondta, megérdemelték volna az 1-0-s győzelmet. 

Az AEK a görög élvonal 22. fordulójában majd a negyedik, a hétvégén az Olimpiakosszal ikszelő Levadiakoszt fogadja február 22-én, vasárnap.

