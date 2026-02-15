varga barnabásaekolimpiakoszpaokszuperliga

Varga Barnabás pokoli helyzetbe került Görögországban + videó

A görög labdarúgó-bajnokság 21. fordulójának vasárnapi rangadóján a PAOK és AEK Athén Szalonikiben csapott össze. Varga Barnabás ott volt a vendégek kezdőcsapatában, és a 90. percben lecserélték 0-0-s állásnál. Ennyi is maradt a végeredmény, és az AEK továbbra is az élen áll a tabellán.

Magyar Nemzet
2026. 02. 15. 20:41
Varga Barnabás újra ott volt az AEK kezdőcsapatában Forrás: Instagram.com/aekfc_official
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A PAOK–AEK mérkőzés előtt így nézett ki a görög Szuperliga élcsoportja: 1. AEK 48 pont/20 mérkőzés, 2. Olimpiakosz 47/21, 3. PAOK 45/19. Azaz a PAOK a vesztett pontokat tekintve ugyanúgy állt, mint az éllovas AEK, a gólkülönbsége pedig még néggyel jobb is volt, mint Varga Barnabás együttesének. A rangadó előtt a görög sajtó biztosra vette, hogy az előző két mérkőzésén három gólt szerző Varga Barnabás a kezdőcsapatban kap helyet.

Varga Barnabás egy hete a Panszerraikosz otthonában kétszer is betalált
Varga Barnabás egy hete a Panszerraikosz otthonában kétszer is betalált. Forrás: X/AEK F. C.

Ám a görög médiában most nem a kezdőcsapatok körüli találgatások szolgáltatták a témát. Hanem az, hogy az AEK vezetőedzője, a szerb Marko Nikolics kirúgta másodedzőjét, egyben honfitársát, írta meg a görög Gazzetta. A lap szerint Alekszandar Rogics bűne az volt, hogy csütörtökön este Pireuszban kiment a férfikosárlabda Euroliga alapszakaszának 28. fordulójában játszott Olimpiakosz–Crvena zvezda meccsre – amit a görögök 92-86-ra megnyertek  –, és ezt amúgy a szerb teniszlegenda, Novak Djokovics társaságában nézte meg. De az „eltávozásáról” előzetesen nem szólt Nikolicsnak, aki ezt nagyon rossz néven vette. Sok AEK-szurkoló viszont úgy gondolja, hogy más is lehet a szakítás hátterében.

Az AEK ezzel a videóval vezette fel a rangadót, az északi kalandot, Szaloniki tervezett elfoglalását, amiben Vargának is főszerep juthat:

Varga Barnabás kezdett a PAOK–AEK rangadón

A fekete-fehér klubszínű PAOK stadionja a 29 ezer fős befogadóképességű Toumba, amit „Fekete pokolként” is emlegetnek a fanatikus hazai drukkerek termtette hangulat miatt, és a vasárnapi rangadóra minden jegyet eladtak. A találkozó előtt az AEK játékosai sárga rózsákat helyeztek el a 4-es kapu előtt a romániai autóbusz-balesetben elhunyt hét PAOK-szurkoló emlékére, a drukkerek január végén a Lyon elleni Európa-liga-meccsre tartva veszítették életüket. Az AEK tulajdonosa, Mariosz Iliopulosz pedig egy nagy koszorúval tisztelgett az emlékük előtt.

Forrás: X/PAOK FC

Szalonikiben az AEK kezdőcsapatában ott volt Varga Barnabás:

Varga Barnabás biztos pont az AEK csapatában
 Varga Barnabás biztos pont az AEK csapatában. Forrás: Facebook/AEK FC

A 12. percben büntetőt rúghatott a PAOK, de Jakumákisz lövését az albán Strakosha hárította, leért a bal alsó sarok felé tartó labdára. A 40. percben a túloldalon a mauritániai Koita a 16-oson kívülről a kapufát találta el, az első félidő nem hozott gólt. Varga Barnabás az 55. percben sárga lapot kapott, és a 90. percben lecserélték 0-0-s állásnál. A 94. percben az AEK támadott, Robert Ljubicic jobb oldali beadását Luka Jovics fejelte kapura, de a kapufát találta el.  Így maradt a 0-0, és az AEK továbbra is az élen áll a tabellán. Varga a Sofascore-tól 6,7-es osztályzatot kapott.

Marko Nikolics így értékelt:

– Nagyon jó teljesítményt nyújtottunk. A mérkőzés kiegyenlített volt, akár a labdabirtoklást, akár a lehetőségeket nézzük. Továbbra is az élen állunk, elégedett vagyok.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekgyűjtőhely

444

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu