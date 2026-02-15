Varga Barnabás pokoli helyzetbe került Görögországban + videó

A PAOK–AEK mérkőzés előtt így nézett ki a görög Szuperliga élcsoportja: 1. AEK 48 pont/20 mérkőzés, 2. Olimpiakosz 47/21, 3. PAOK 45/19. Azaz a PAOK a vesztett pontokat tekintve ugyanúgy állt, mint az éllovas AEK, a gólkülönbsége pedig még néggyel jobb is volt, mint Varga Barnabás együttesének. A rangadó előtt a görög sajtó biztosra vette, hogy az előző két mérkőzésén három gólt szerző Varga Barnabás a kezdőcsapatban kap helyet.

Varga Barnabás egy hete a Panszerraikosz otthonában kétszer is betalált. Forrás: X/AEK F. C.

Ám a görög médiában most nem a kezdőcsapatok körüli találgatások szolgáltatták a témát. Hanem az, hogy az AEK vezetőedzője, a szerb Marko Nikolics kirúgta másodedzőjét, egyben honfitársát, írta meg a görög Gazzetta. A lap szerint Alekszandar Rogics bűne az volt, hogy csütörtökön este Pireuszban kiment a férfikosárlabda Euroliga alapszakaszának 28. fordulójában játszott Olimpiakosz–Crvena zvezda meccsre – amit a görögök 92-86-ra megnyertek –, és ezt amúgy a szerb teniszlegenda, Novak Djokovics társaságában nézte meg. De az „eltávozásáról” előzetesen nem szólt Nikolicsnak, aki ezt nagyon rossz néven vette. Sok AEK-szurkoló viszont úgy gondolja, hogy más is lehet a szakítás hátterében.

Az AEK ezzel a videóval vezette fel a rangadót, az északi kalandot, Szaloniki tervezett elfoglalását, amiben Vargának is főszerep juthat:

Varga Barnabás kezdett a PAOK–AEK rangadón

A fekete-fehér klubszínű PAOK stadionja a 29 ezer fős befogadóképességű Toumba, amit „Fekete pokolként” is emlegetnek a fanatikus hazai drukkerek termtette hangulat miatt, és a vasárnapi rangadóra minden jegyet eladtak. A találkozó előtt az AEK játékosai sárga rózsákat helyeztek el a 4-es kapu előtt a romániai autóbusz-balesetben elhunyt hét PAOK-szurkoló emlékére, a drukkerek január végén a Lyon elleni Európa-liga-meccsre tartva veszítették életüket. Az AEK tulajdonosa, Mariosz Iliopulosz pedig egy nagy koszorúval tisztelgett az emlékük előtt.

Forrás: X/PAOK FC

Szalonikiben az AEK kezdőcsapatában ott volt Varga Barnabás:

Varga Barnabás biztos pont az AEK csapatában. Forrás: Facebook/AEK FC

A 12. percben büntetőt rúghatott a PAOK, de Jakumákisz lövését az albán Strakosha hárította, leért a bal alsó sarok felé tartó labdára. A 40. percben a túloldalon a mauritániai Koita a 16-oson kívülről a kapufát találta el, az első félidő nem hozott gólt. Varga Barnabás az 55. percben sárga lapot kapott, és a 90. percben lecserélték 0-0-s állásnál. A 94. percben az AEK támadott, Robert Ljubicic jobb oldali beadását Luka Jovics fejelte kapura, de a kapufát találta el. Így maradt a 0-0, és az AEK továbbra is az élen áll a tabellán. Varga a Sofascore-tól 6,7-es osztályzatot kapott.