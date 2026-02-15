AEK AthénVarga BarnabásNovak DjokovicsMarko Nikolics

Kirúgták Varga Barnabásék egyik edzőjét, miután Novak Djokoviccsal mutatkozott

A görög labdarúgó-bajnokság 21. fordulójának vasárnapi játéknapján az AEK Athén a PAOK Szaloniki otthonába látogat. A találkozó előtt a görög, majd a szerb sajtóban is megjelentek a hírek, miszerint Varga Barnabásék vezetőedzője, Marko Nikolics menesztette a stábjából Alekszandar Rogics segédedzőt, aki Novak Djokovics társaságában töltötte az időt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 15. 5:58
Varga Barnabás vasárnap az AEK kezdőcsapatában kaphat helyet Forrás: Instagram.com/aekfc_official
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A héten kupadöntőbe jutott PAOK Szaloniki vesztett pontok tekintetében ugyanúgy áll a görög bajnokság tabelláján, mint az éllovas AEK Athén, így a vasárnap 18.30-kor kezdődő rangadó győztese a bajnoki cím felé is nagy lépést tehet. A görög sajtó szerint az előző két mérkőzésén három gólt szerző Varga Barnabás a kezdőcsapatban kaphat helyet, ám úgy tűnik, Marko Nikolics vezetőedzőnek nem a magyar válogatott támadó okozza a legnagyobb problémát a találkozó előtt.

A Varga Barnabást foglalkoztató AEK Athén edzője, Marko Nikolics kirúgta a csütörtök estét Novak Djokovics társaságában töltő Alekszandar Rogicsot a stábjából
A Varga Barnabást foglalkoztató AEK Athén edzője, Marko Nikolics kirúgta a csütörtök estét Novak Djokovics társaságában töltő Alekszandar Rogicsot a stábjából. Fotó: Belga/Bruno Fahy

Varga Barnabásék másodedzője Novak Djokovics mellett ült

A görög sajtóban szombat este jelent meg a hír, miszerint a PAOK otthonában nem utazott el a másodedző, Alekszandar Rogics. Ennek állítólagos oka, hogy a szerb válogatott stábjában is dolgozó 44 éves tréner csütörtök este az Olimpiakosz és a Crvena zvezda közötti férfikosárlabda Euroliga-mérkőzésen vett részt a 24-szeres Grand Slam-bajnok teniszező, Novak Djokovics társaságában, és erről a kiruccanásáról nem szólt Marko Nikolicsnak. 

Rogics és Djokovics egymás mellett ültek az Euroliga-találkozón:

A szerb sajtó később megerősítette: a történtek miatt Nikolics azonnali hatállyal menesztette honfitársát, Rogicsot az AEK stábjából, és erről a hírről az AEK játékosait is tájékoztatták.

Djokovics elmondása szerint ő a szerb csapat veresége ellenére nagyon élvezte élete első Olimpiakosz–Crvena zvezda találkozójának hangulatát, Rogics ugyanakkor már alighanem bánja, hogy kilátogatott a pireuszi arénába.

Az Olimpiakosz 92-86-ra nyerte meg a kosárlabda-mérkőzést, amelyet Djokovics és Rogics is a helyszínen nézett meg:

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekkoncz zsuzsa

Schuster Lóránt Magyar Péter tyúkszemére lépett és a Koncz–Bródy duónak sem maradt adósa

Felhévizy Félix avatarja

Kutyából nem lesz szalonna.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.