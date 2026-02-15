Kirúgták Varga Barnabásék egyik edzőjét, miután Novak Djokoviccsal mutatkozott

A héten kupadöntőbe jutott PAOK Szaloniki vesztett pontok tekintetében ugyanúgy áll a görög bajnokság tabelláján, mint az éllovas AEK Athén, így a vasárnap 18.30-kor kezdődő rangadó győztese a bajnoki cím felé is nagy lépést tehet. A görög sajtó szerint az előző két mérkőzésén három gólt szerző Varga Barnabás a kezdőcsapatban kaphat helyet, ám úgy tűnik, Marko Nikolics vezetőedzőnek nem a magyar válogatott támadó okozza a legnagyobb problémát a találkozó előtt.

A Varga Barnabást foglalkoztató AEK Athén edzője, Marko Nikolics kirúgta a csütörtök estét Novak Djokovics társaságában töltő Alekszandar Rogicsot a stábjából. Fotó: Belga/Bruno Fahy

Varga Barnabásék másodedzője Novak Djokovics mellett ült

A görög sajtóban szombat este jelent meg a hír, miszerint a PAOK otthonában nem utazott el a másodedző, Alekszandar Rogics. Ennek állítólagos oka, hogy a szerb válogatott stábjában is dolgozó 44 éves tréner csütörtök este az Olimpiakosz és a Crvena zvezda közötti férfikosárlabda Euroliga-mérkőzésen vett részt a 24-szeres Grand Slam-bajnok teniszező, Novak Djokovics társaságában, és erről a kiruccanásáról nem szólt Marko Nikolicsnak.

Rogics és Djokovics egymás mellett ültek az Euroliga-találkozón:

Đoković gleda Crvenu zvezdu u Evroligi: Dosta je zimskih sportova, košarka ga više zanima

A szerb sajtó később megerősítette: a történtek miatt Nikolics azonnali hatállyal menesztette honfitársát, Rogicsot az AEK stábjából, és erről a hírről az AEK játékosait is tájékoztatták.

Djokovics elmondása szerint ő a szerb csapat veresége ellenére nagyon élvezte élete első Olimpiakosz–Crvena zvezda találkozójának hangulatát, Rogics ugyanakkor már alighanem bánja, hogy kilátogatott a pireuszi arénába.

First time seeing a @Olympiacos_BC vs @kkcrvenazvezda clash in person last night



We caught up with @DjokerNole court-side during the game to talk about the bond between these teams

