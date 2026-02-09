Varga Barnabásgörög bajnokságAEK Athén

Varga Barnabás hiába szerzett két gólt, egy román játékost éltetnek az AEK-nál

Varga Barnabás vasárnap két gólt szerzett az AEK Athén színeiben, csapata pedig 4-0-ra nyert a Panszerraikosz vendégeként. Görögországban nem a duplázó magyar csatár, hanem a román Razvan Marin lett a meccs embere, akinek szintén remek meccse volt, s a négy gólból háromban is benne volt. a görög sajtó azonban Varga Barnabást is dicséri.

Magyar Nemzet
2026. 02. 09. 10:03
Varga Barnabás jó meccset zárt vasárnap az AEK színeiben, de nem ő lett a mérkőzés legjobbja
Varga Barnabás jó meccset zárt vasárnap az AEK színeiben, de nem ő lett a mérkőzés legjobbja Forrás: Instagram.com/aekfc_official
Varga Barnabás azután, hogy egy hete az AEK Athén–Olimpiakosz görög rangadón gólt fejelt – ezzel megszerezve az első gólját az új csapatánál –, vasárnap délután Panszerraikosz otthonában duplázott. A Ferencvárostól érkező támadó az 55. percben a román Razvan Marin szabadrúgásába tette bele a fejét, majd a hosszabbításban a teljesen kinyíló hazai védelemnek lőtt még egyet, ezzel az AEK 4-0-ra nyert, és az Olimpiakosz veresége miatt két ponttal vezeti is a bajnokságot a nagy rivális előtt. A görög sajtóban Varga Barnabás beceneve a „gyilkos” lett, míg edzője, Marko Nikolics is külön kiemelte a magyar légiós teljesítményét.

Varga Barnabás jó formában, az elmúlt két meccsén három gólt szerzett az AEK Athén színeiben
Varga Barnabás jó formában, az elmúlt két meccsén három gólt szerzett az AEK Athén színeiben  (Fotó: X/AEK.F.C)

Varga Barnabás gólja volt a kulcs az AEK győzelmében

Nagyon boldog vagyok Varga két gólja miatt, valamint Grujics gólja miatt is. Szeretnék hatalmas köszönetet mondani a szurkolóinknak, akik rengeteget utaztak, hogy támogassanak minket. Számomra ma az AEK szurkolói voltak az MVP-k

mondta Nikolics, aki a drukkereket nem véletlen, hogy kiemelte, Széresz városa és Athén között közel 600 kilométer van, autóval ez egy hatórás út.

Az AEK edzője kitért arra is, hogy a pálya rossz állapota nem könnyítette meg a helyzetüket. – Három fontos pontot szereztünk egy olyan mérkőzésen, amely a végeredmény ellenére egyáltalán nem volt könnyű. A pálya nem segített minket, sáros volt, nagyon puha. Nehéz volt az ellenfél védelmét áttörni, a második félidőben változtattunk, más lett az energiaszintünk, ami jobb döntésekhez és több lehetőséghez vezetett. Az első gól lényegében megnyitotta a mérkőzést, ez pedig meghozta a várva várt áttörést.

Varga Barnabás első gólja:

Ki volt a meccs embere?

Gondolhatnánk, hogy a duplázó Varga Barnabás a legnagyobb favorit erre a díjra, de nem. Az Origo szúrta ki a görög Gazetta cikkét, amelyben noha Varga kapcsán is elismerően fogalmaz a szakíró, de a meccs legjobbja nem ő lett.

A 29 éves román középpályás, Razvan Marin is jó meccset hozott vasárnap: Vargának gólpasszt adott, majd a hosszabbításban a korábbi liverpooli Marko Grujicsnak is előkészített, a kettő között pedig egy büntetőt értékesített. Az oldalnál ő lett a meccs embere, de Varga kapcsán is elismerően fogalmaz.

Mindeközben a Sportal görög oldala is arról ír, hogy Varga és Marin csatázott a meccs legjobbja címért, itt is Marin volt a befutó. „A mérkőzésen mutatott teljesítményük alapján nehéz kiválasztani a legjobbat. Egy olyan csatárnak, mint Varga, aki az elmúlt három és fél évben 99 gólt szerzett, majd megjött Görögországba, és az Olimpiakosz ellen a századikat is meglőtte, ez csak egy munkanap a sok közül. Marin számára a szabadrúgások és szögletek pontos kivitelezése a legnagyobb erőssége. Gólpasszt vagy gólt szerez a pontrúgásokból, most viszont mindkettő összejött. Ha választani kell, akkor most azt a játékost választanánk, aki a négyből három gólban is benne volt, ez pedig Marin.”

Az AEK február 15-én rangadóval folytatja a görög bajnokságot, ugyanis a harmadik, mindössze három ponttal lemaradó PAOK otthonában lép pályára.

Varga Barnabás második gólja vasárnap: 

