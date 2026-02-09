Varga Barnabás hiába szerzett két gólt, egy román játékost éltetnek az AEK-nál

Varga Barnabás azután, hogy egy hete az AEK Athén–Olimpiakosz görög rangadón gólt fejelt – ezzel megszerezve az első gólját az új csapatánál –, vasárnap délután Panszerraikosz otthonában duplázott. A Ferencvárostól érkező támadó az 55. percben a román Razvan Marin szabadrúgásába tette bele a fejét, majd a hosszabbításban a teljesen kinyíló hazai védelemnek lőtt még egyet, ezzel az AEK 4-0-ra nyert, és az Olimpiakosz veresége miatt két ponttal vezeti is a bajnokságot a nagy rivális előtt. A görög sajtóban Varga Barnabás beceneve a „gyilkos” lett, míg edzője, Marko Nikolics is külön kiemelte a magyar légiós teljesítményét.

Varga Barnabás jó formában, az elmúlt két meccsén három gólt szerzett az AEK Athén színeiben (Fotó: X/AEK.F.C)

Varga Barnabás gólja volt a kulcs az AEK győzelmében

Nagyon boldog vagyok Varga két gólja miatt, valamint Grujics gólja miatt is. Szeretnék hatalmas köszönetet mondani a szurkolóinknak, akik rengeteget utaztak, hogy támogassanak minket. Számomra ma az AEK szurkolói voltak az MVP-k

– mondta Nikolics, aki a drukkereket nem véletlen, hogy kiemelte, Széresz városa és Athén között közel 600 kilométer van, autóval ez egy hatórás út.

Az AEK edzője kitért arra is, hogy a pálya rossz állapota nem könnyítette meg a helyzetüket. – Három fontos pontot szereztünk egy olyan mérkőzésen, amely a végeredmény ellenére egyáltalán nem volt könnyű. A pálya nem segített minket, sáros volt, nagyon puha. Nehéz volt az ellenfél védelmét áttörni, a második félidőben változtattunk, más lett az energiaszintünk, ami jobb döntésekhez és több lehetőséghez vezetett. Az első gól lényegében megnyitotta a mérkőzést, ez pedig meghozta a várva várt áttörést.

Varga Barnabás első gólja:

Ki volt a meccs embere?

Gondolhatnánk, hogy a duplázó Varga Barnabás a legnagyobb favorit erre a díjra, de nem. Az Origo szúrta ki a görög Gazetta cikkét, amelyben noha Varga kapcsán is elismerően fogalmaz a szakíró, de a meccs legjobbja nem ő lett.

A 29 éves román középpályás, Razvan Marin is jó meccset hozott vasárnap: Vargának gólpasszt adott, majd a hosszabbításban a korábbi liverpooli Marko Grujicsnak is előkészített, a kettő között pedig egy büntetőt értékesített. Az oldalnál ő lett a meccs embere, de Varga kapcsán is elismerően fogalmaz.

Mindeközben a Sportal görög oldala is arról ír, hogy Varga és Marin csatázott a meccs legjobbja címért, itt is Marin volt a befutó. „A mérkőzésen mutatott teljesítményük alapján nehéz kiválasztani a legjobbat. Egy olyan csatárnak, mint Varga, aki az elmúlt három és fél évben 99 gólt szerzett, majd megjött Görögországba, és az Olimpiakosz ellen a századikat is meglőtte, ez csak egy munkanap a sok közül. Marin számára a szabadrúgások és szögletek pontos kivitelezése a legnagyobb erőssége. Gólpasszt vagy gólt szerez a pontrúgásokból, most viszont mindkettő összejött. Ha választani kell, akkor most azt a játékost választanánk, aki a négyből három gólban is benne volt, ez pedig Marin.”