légióSzoboszlai Dominikmagyar válogatott

Gólszüretet tartott a magyar légió, tizenegy találatot ünnepelhetett

Nem fukarkodtak a gólokkal a magyar futballisták Európában. A légió tagjai a múlt héten tizenegyszer találtak az ellenfelek kapujába, Varga Barnabás és Koszta Márk duplázott, Kovács Bendegúz mesterhármast ért el, de eredményes volt Bolla Bendegúz és a Szoboszlai Dominik is. Utóbbi piros lapot is kapott, ami miatt eltiltás vár rá.

Magyar Nemzet
2026. 02. 09. 5:20
Varga Barnabás ezúttal kezdett az ARK Athénban, és ezt két góllal hálálta meg, az elsőt hozzá illően fejjel szerezte. Forrás: facebook.com/AEK.FC.OFFICIAL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Liverpool és a Manchester City összecsapása az Anfield Roadon amúgy is a forduló rangadójának számított a Premier Leage 25. fordulójában, ám magyar légió szempntjából óriási dráma lett a mérkőzésből. A hazai csapatban mindkét magyar, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is helyet kapott, előbbi kényszerből ismét jobbhátvédként. Így is nagyszerűen játszott, majd a 74. percben bődületes nagy gólt lőtt szabadrúgásból, Donnarumma kapus mozdulni sem tudott a labdára. Ám ez nem volt elég a győzelemhez, a City megfordította az eredményt. A végén, a 113. percben Szoboszlai a tizenhatos előtt gólhelyzetben visszahúzta Haalandot, a labda a hálóba gurult, közben a norvég is visszahúzta a menteni igyekvő magyar játékost. A játékvezető gólt ítélt, majd a VAR megtekintése után ezt szabadrúgássá változtatta, és kiállította Szoboszlait, maradt a 2-1-es vendégsiker.

A légió egyetlen piros lapja Szoboszlai Dominiké
A légió tagjai ritkán kapnak piros lapot, Szoboszlai Dominikkal most megesett ez a csúfság  Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Így a magyar válogatott csapatkapitánya biztosan nem lesz ott a pályán szerdán Sunderlandben, a következő fordulóban, de az első hírek szerint ennyivel megússz a kiállítást. A Liverpool utána szombaton játszik legközelebb, az FA-kupában a Brigthont fogadja. Most szombaton a Bournemouth az Aston Villát látta vendégül, Tóth Alex a kispadról nézte végig az 1-1-gyel zárult mérkőzést.

Az angol másodosztályban a Balcburn Rovers kedden legyőzte otthon 1-0-ra a Sheffield Wednesdayt, majd 2-0-ra kikapott Norwich-ban, a kaput mindkétszer Tóth Balázs védte. A West Bromwich Albion Callum Stayles-szal a soraiban 0-0-ra végzett hazai pályán a Stoke Cityvel. A harmadik vonalban a Plymouth a saját stadionjában szenvedett 4-1-es vereséget a Lincolntól, Szűcs Kornél a 66. percben állt be, a negyedikben pedig a Grimsby Town 0-0-t ért el a Newport vendégeként, Turi Géza Dávid kezdett, és a 67. percben lecserélték. A skót élvonalban a Dundee United Keresztes Krisztián szolgálataira végig igényt tartva 3-2-re kikapott a Hibernian pályáján.

 

A légió Lengyelorszában is eredményes volt

A német Bundesliga első osztályában az Union Berlin az Eintracht Frankfurtot fogadta, 1-1 lett a vége, Schäfer András kezdett, a 79. percben lecserélték, de nagyon jó válemények jelentek meg a játékáról a sjtóban. Az RB Leipzig Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal 2-1-re nyerni tudott az 1. FC Köln vendégeként, igaz, ehhez kellett az is, hogy a játékvezető hosszas videózás után ne ítéljen tizenegyest a lipcseiek ellen egy nyilvánvaló kezezés után. A másodosztályban a Hertha 3-0-ra legyőzte idegenben az Elversberget, Dárdai Márton a kispadot koptatta. 

Ausztriában a Salzburg még nem vetettte be új szerzeményét, a magyar válogatott Radzic Damirt, így kapott ki hazai környezetben 2-0-ra az Ausztria Wientől. 

Bolla Bendegúzt a közelmúltban csábította a Ferencváros és az olasz élvonalban szereplő Udinese is, ám ő maradt a Rapid Wiennél, és szombaton ő egyenlített 1-1-re a Hartberg elleni bajnoki meccsen. A lengyel első osztályban a Zagleibe Lubin 2-1-re legyőzte idegenben a Korona Kielcét, Szabó Levente a 65. percben állt be, és húsz perccel később gólt szerzett, 

a Pogon Szczecin a sérült magyarjai, Szalai Attila és Molnár Rajmund nélkül játszott 1-1-et a Termalica együttesével, a cseh élvonalban pedig a Sigma Olomouc Baráth Péterrel a soraiban 2-0-ra kikapott a Banik Ostrva vendégeként. 

RIZE, TURKIYE - FEBRUARY 08: Galatasaray's Roland Sallai (L) vies with his opponent during the Turkish Super Lig Week 21 football match between Caykur Rizespor and Galatasaray at Caykur Didi Stadium in Rize, Turkiye on February 08, 2026. Hakan Burak Altunoz / Anadolu (Photo by Hakan Burak Altunoz / Anadolu via AFP)
Sallai Roland ezúttal is biztos pontja volt a Galatasaraynak Fotó: HAKAN BURAK ALTUNOZ / ANADOLU

A francia első vonalban a Le Havre Loic Negót végig a pályán tartva győzte 2-1-re a Strasbourgot. A portugál bajnokságban a Braga 3-0-ra nyert a Nikitscher Tamással felálló Rio Ave ellen. Az olasz második vonalban, a Serie B-ben a Spezia Nagy Ádámot a kispadon felejtve játszott otthon 1-1-et a Virtus Entellával, a spanyol másodosztályú Andorra FC pedig a saját pályáján szenvedett 2-1-es vereséget a Real Sociedad B-től, Yaakobishvili Áron végigjátszotta a mérkőzést. 

 

Varga Barnabás kétszer is betalált

Beindult Görögországban Varga Barnabás: az AEK Athén a Panszerraikosz vendégeként 4-0-ra győzött, a magyar válogatott csatár duplázott, az első és az utolsó gólt szerezte. A török élvonalban a Kocaelispor otthon szenvedett 2-0-ás vereséget a Fenerbahcétől, Balogh Botond végigjátszotta a meccset, a Rizespor és a Galatasaray pedig magyaros összecsapás volt, a házigazdánál Mucsi Attila, a vendégeknél Sallai Roland töltötte az egész találkozót a gyepen, a Galata 3-0-ás sikert aratott. 

Eddig is a megszokottnál több magyar gólszerzőt nevezhettünk meg, ehhez tegyük hozzá, hogy a Kassa futballistája, Kovács Mátyás is betalált a szlovák bajnokságban, Izraelben a Hapoel Petah Tikva játékosa, Koszta Márk duplázott, az ifjúsági Bajnokok Ligájában pedig Kovács Bendegúz triplázott az AZ Alkmaar U19-es csapatában a Dortmund ellen, akkor rögzíthetjük, hogy a magyar légió igazi gólszüretet tartott a múlt héten.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojeleknémetország

Von Kleist szelleme Münchenben

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – A legrosszabbat, a világháborút az emberiség el tudta kerülni. Kérdés, meddig?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.