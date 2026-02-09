Gólszüretet tartott a magyar légió, tizenegy találatot ünnepelhetett

A Liverpool és a Manchester City összecsapása az Anfield Roadon amúgy is a forduló rangadójának számított a Premier Leage 25. fordulójában, ám magyar légió szempntjából óriási dráma lett a mérkőzésből. A hazai csapatban mindkét magyar, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is helyet kapott, előbbi kényszerből ismét jobbhátvédként. Így is nagyszerűen játszott, majd a 74. percben bődületes nagy gólt lőtt szabadrúgásból, Donnarumma kapus mozdulni sem tudott a labdára. Ám ez nem volt elég a győzelemhez, a City megfordította az eredményt. A végén, a 113. percben Szoboszlai a tizenhatos előtt gólhelyzetben visszahúzta Haalandot, a labda a hálóba gurult, közben a norvég is visszahúzta a menteni igyekvő magyar játékost. A játékvezető gólt ítélt, majd a VAR megtekintése után ezt szabadrúgássá változtatta, és kiállította Szoboszlait, maradt a 2-1-es vendégsiker.

A légió tagjai ritkán kapnak piros lapot, Szoboszlai Dominikkal most megesett ez a csúfság Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Így a magyar válogatott csapatkapitánya biztosan nem lesz ott a pályán szerdán Sunderlandben, a következő fordulóban, de az első hírek szerint ennyivel megússz a kiállítást. A Liverpool utána szombaton játszik legközelebb, az FA-kupában a Brigthont fogadja. Most szombaton a Bournemouth az Aston Villát látta vendégül, Tóth Alex a kispadról nézte végig az 1-1-gyel zárult mérkőzést.

Az angol másodosztályban a Balcburn Rovers kedden legyőzte otthon 1-0-ra a Sheffield Wednesdayt, majd 2-0-ra kikapott Norwich-ban, a kaput mindkétszer Tóth Balázs védte. A West Bromwich Albion Callum Stayles-szal a soraiban 0-0-ra végzett hazai pályán a Stoke Cityvel. A harmadik vonalban a Plymouth a saját stadionjában szenvedett 4-1-es vereséget a Lincolntól, Szűcs Kornél a 66. percben állt be, a negyedikben pedig a Grimsby Town 0-0-t ért el a Newport vendégeként, Turi Géza Dávid kezdett, és a 67. percben lecserélték. A skót élvonalban a Dundee United Keresztes Krisztián szolgálataira végig igényt tartva 3-2-re kikapott a Hibernian pályáján.

A légió Lengyelorszában is eredményes volt

A német Bundesliga első osztályában az Union Berlin az Eintracht Frankfurtot fogadta, 1-1 lett a vége, Schäfer András kezdett, a 79. percben lecserélték, de nagyon jó válemények jelentek meg a játékáról a sjtóban. Az RB Leipzig Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal 2-1-re nyerni tudott az 1. FC Köln vendégeként, igaz, ehhez kellett az is, hogy a játékvezető hosszas videózás után ne ítéljen tizenegyest a lipcseiek ellen egy nyilvánvaló kezezés után. A másodosztályban a Hertha 3-0-ra legyőzte idegenben az Elversberget, Dárdai Márton a kispadot koptatta.