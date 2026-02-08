Sallai Roland Puskás-díjra tört Törökországban, Mocsi Attila nem tapsolt örömében

A címvédő és listavezető, a napokban a Bayern Müncheből erősítő Galatasaray a 12. helyen álló Rizespor vendége volt. A két csapat augusztusi isztambuli meccsét 3-1-re nyerték meg Sallai Rolandék, akkor a jobboldali védővé lett szélső végig a pályán volt, Mocsi Attila az utolsó 20 percre állt be pont azelőtt, hogy a Rizespor 2-1-re szépített. Ezúttal mindkét magyar válogatott játékos a kezdőcsapatban kapott helyet, s végig is játszott.

Rövid hajúak 2022-ben: a most Sallai Roland ellen játszó Mocsi Attila Szoboszlai Dominikkel a válogatottban. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Kovács Tamás

Sallai Roland ollózása

Esélyeshez méltóan az elejétől fogva fölényben játszott a Galatasaray, s a 19. percben meg is szerezte a vezetést. A Napolitól kölcsönvett Noa Lang egy visszacsel után balról jobb lábbal emelt középre, Mocsi Attila felett átszállt a labda, a kapus rossz ütemben mozdult ki, Alper Yilmaz hét méterről a bal sarokba csúsztatott (0-1). A három tétmeccs óta nyeretlen hazaiak ezután váltottak, több egyenlítési lehetőségük is volt, hátul pedig sokszor jól avatkozott közbe a fekete hajpánttal játszó Mocsi. Nem volt a közelben, amikor a 29. percben

a Victor Osimhen által felfejelt labdát ollózva húzta a kapura Sallai Roland, ám nem találta el jól, egy védőt súrolva ment el a jobb sarok mellett. A mozdulat látványos volt, ha bement volna, akár Puskás-díjra esélyes gól is lehetett volna belőle…

Az első félidő hajrájában még egy büntetőgyanús eset, kézre pattanó labda borzolta a rizei játékosok és szurkolók kedélyeit, ám a játékvezetőt ki sem hívták a VAR-szobából, majd a Mocsi által hazafejelt labdára startoló Osimhen veszélyeztette Yahia Fofana kapus testi épségét.

A második játékrészben Ali Sowe előzte meg a védőket, s lőtt a Galatasaray kapujába, ám lesről tette. Az elmaradt egyenlítés után egy perccel gólt kapott a Rizespor: Alper Yilmaz jobb oldali beadását Yunus Akgün a léc segítségével bólintotta a hazaiak kapujába (0-2). A 73. percben végleg eldöntötte a vitás kérdéseket a vendégcsapat. A balról befelé cselező Noa Lang – a vékonyabb hajpántra váltó – Mocsi mellett kiugratta Osimhent, aki két szerencsétlenkedő védőn átjutva, a kapust is kicselezve éles szögből gurított a hálóba (0-3). A hajrára beálló Mauro Icardi bődületes erejű 18 méteres bombáját követően a keresztlécen csattant a labda.