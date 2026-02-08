Sallai RolandTörökországGalatasaray

Sallai Roland Puskás-díjra tört Törökországban, Mocsi Attila nem tapsolt örömében

Két magyar válogatott játékos nézett egymással farkasszemet a török labdarúgó-bajnokság 21. fordulójában. A Galatasaray Sallai Rolanddal a soraiban idegenben 3-0-ra győzte le a Mocsi Attilával felálló Rizesport. A győztes isztambuliak a kapu előtt határozottabbak voltak, góljaik mellett kétszer a lécet találták telibe. Sallai Roland látványos ollózással nem találta el a kaput, összességében megbízhatóan játszott, míg Mocsiék nem tudták feltartóztatni Osimhenéket.

P.Fülöp Gábor
2026. 02. 08. 17:10
Sallai Roland KONYA, TURKIYE - APRIL 22: Roland Sallai of Galatasaray reacts during the Ziraat Turkish Cup Semi-Final match between TUMOSAN Konyaspor and Galatasaray at Medas Konya Buyuksehir Stadium in Konya, Turkiye on April 22, 2025. Mustafa Ciftci / A
Sallai Roland közel járt a gólszerzéshez Mocsi Attiláék ellen Fotó: MUSTAFA CIFTCI Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A címvédő és listavezető, a napokban a Bayern Müncheből erősítő Galatasaray a 12. helyen álló Rizespor vendége volt. A két csapat augusztusi isztambuli meccsét 3-1-re nyerték meg Sallai Rolandék, akkor a jobboldali védővé lett szélső végig a pályán volt, Mocsi Attila az utolsó 20 percre állt be pont azelőtt, hogy a Rizespor 2-1-re szépített. Ezúttal mindkét magyar válogatott játékos a kezdőcsapatban kapott helyet, s végig is játszott.

Sallai Roland
Rövid hajúak 2022-ben: a most Sallai Roland ellen játszó Mocsi Attila Szoboszlai Dominikkel a válogatottban. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Kovács Tamás 

Sallai Roland ollózása

Esélyeshez méltóan az elejétől fogva fölényben játszott a Galatasaray, s a 19. percben meg is szerezte a vezetést. A Napolitól kölcsönvett Noa Lang egy visszacsel után balról jobb lábbal emelt középre, Mocsi Attila felett átszállt a labda, a kapus rossz ütemben mozdult ki, Alper Yilmaz hét méterről a bal sarokba csúsztatott (0-1). A három tétmeccs óta nyeretlen hazaiak ezután váltottak, több egyenlítési lehetőségük is volt, hátul pedig sokszor jól avatkozott közbe a fekete hajpánttal játszó Mocsi. Nem volt a közelben, amikor a 29. percben 

a Victor Osimhen által felfejelt labdát ollózva húzta a kapura Sallai Roland, ám nem találta el jól, egy védőt súrolva ment el a jobb sarok mellett. A mozdulat látványos volt, ha bement volna, akár Puskás-díjra esélyes gól is lehetett volna belőle…

Az első félidő hajrájában még egy büntetőgyanús eset, kézre pattanó labda borzolta a rizei játékosok és szurkolók kedélyeit, ám a játékvezetőt ki sem hívták a VAR-szobából, majd a Mocsi által hazafejelt labdára startoló Osimhen veszélyeztette Yahia Fofana kapus testi épségét. 

A második játékrészben Ali Sowe előzte meg a védőket, s lőtt a Galatasaray kapujába, ám lesről tette. Az elmaradt egyenlítés után egy perccel gólt kapott a Rizespor: Alper Yilmaz jobb oldali beadását Yunus Akgün a léc segítségével bólintotta a hazaiak kapujába (0-2).  A 73. percben végleg eldöntötte a vitás kérdéseket a vendégcsapat. A balról befelé cselező Noa Lang – a vékonyabb hajpántra váltó – Mocsi mellett kiugratta Osimhent, aki két szerencsétlenkedő védőn átjutva, a kapust is kicselezve éles szögből gurított a hálóba (0-3). A hajrára beálló Mauro Icardi bődületes erejű 18 méteres bombáját követően a keresztlécen csattant a labda.

A Liverpollal hírbe hozott Sallai Roland megbízhatóan teljesített, Mocsi Attila is végig a pályán volt, de sok sikerélmény neki és csapatának sem jutott. A Galatasaray magabiztosan, 3-0-ra verte idegenben a Rizesport, s megerősítette listavezető pozícióját. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfrancesca

Lehet, hogy ez a pszichopata ebben is hazudik?

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.