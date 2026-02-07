Tóth Alex nem játszott, csapata is pontokat vesztett az Aston Villa ellen

Sokan abban bíztak, hogy a Bournemouth csapatában a kezdők között kap helyet Tóth Alex, akit az angol élvonalbeli együttes pár héttel ezelőtt igazolt le a Ferencvárostól. Nos, akik ebben reménykedtek, csalódhattak.

Tóth Alex (piros mezben) nem játszott az Aston Villa ellen Fotó: ROBERT SZANISZLO/NurPhoto

Tóth Alex a kispadon nézte végig csapata pontvesztését

A mérkőzésen a vendégcsapat, vagyis az Aston Villa szerezte meg a vezetést a 22. percben Rogers góljával. A szünetben is 0-1 volt az állás. Tóth Alex csapata a második félidő 10. percében Rayan góljával egyenlített, de többre már nem futotta az erejükből. A hajrában sorra jöttek a cserék, de a magyar játékos ezúttal nem kapott lehetőséget.

A listavezető Arsenal nem botlott meg, simán, 3-0-ra nyert a Sunderland ellen, s ezzel megerősítette helyét a táblázat élén. Folytatta jó szériáját a korábban gyengélkedő Manchester United, amely a Tottenham ellen aratott magabiztos, 2-0-s sikert. Ezzel a győzelemmel az MU már a negyedik a tabellán, azaz ismét BL-induló helyen tanyázik az angol bajnokságban.

A klubvilágbajnok simán nyert

A klubvilágbajnok Chelsea könnyedén, 3-1-re nyert a sereghajtó Wolverhampton otthonában Cole Palmer mesterhármasának köszönhetően. Az angol válogatott játékos kétszer büntetőből, egyszer pedig akcióból volt eredményes a 13. és a 38. perc között.

Premier League 25. forduló:

Manchester United–Tottenham 2-0

Arsenal–Sunderland 3-0

Bournemouth–Aston Villa 1-1

Burnley–West Ham United 0-2

Fulham–Everton 1-2

Wolverhampton–Chelsea 1-3