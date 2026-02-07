Tóth AlexManchester UnitedPremier League

Tóth Alex nem játszott, csapata is pontokat vesztett az Aston Villa ellen

Tóth Alex ezúttal nem kapott lehetőséget, csapata pedig pontokat vesztett az Aston Villa ellen az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 25. fordulójában. Az Arsenal nyert, és ezzel megerősítette helyét a tabella élén.

Magyar Nemzet
2026. 02. 07. 18:12
Tóth Alex nélkül nem tudott nyerni az Aston Villa ellen a Bournemouth Fotó: ARPAD KURUCZ Forrás: ANADOLU
Sokan abban bíztak, hogy a Bournemouth csapatában a kezdők között kap helyet Tóth Alex, akit az angol élvonalbeli együttes pár héttel ezelőtt igazolt le a Ferencvárostól. Nos, akik ebben reménykedtek, csalódhattak.

Tóth Alex
Tóth Alex (piros mezben) nem játszott az Aston Villa ellen Fotó: ROBERT SZANISZLO/NurPhoto

Tóth Alex a kispadon nézte végig csapata pontvesztését

A mérkőzésen a vendégcsapat, vagyis az Aston Villa szerezte meg a vezetést a 22. percben Rogers góljával. A szünetben is 0-1 volt az állás. Tóth Alex csapata a második félidő 10. percében Rayan góljával egyenlített, de többre már nem futotta az erejükből. A hajrában sorra jöttek a cserék, de a magyar játékos ezúttal nem kapott lehetőséget.

A listavezető Arsenal nem botlott meg, simán, 3-0-ra nyert a Sunderland ellen, s ezzel megerősítette helyét a táblázat élén. Folytatta jó szériáját a korábban gyengélkedő Manchester United, amely a Tottenham ellen aratott magabiztos, 2-0-s sikert. Ezzel a győzelemmel az MU már a negyedik a tabellán, azaz ismét BL-induló helyen tanyázik az angol bajnokságban.

A klubvilágbajnok simán nyert

A klubvilágbajnok Chelsea könnyedén, 3-1-re nyert a sereghajtó Wolverhampton otthonában Cole Palmer mesterhármasának köszönhetően. Az angol válogatott játékos kétszer büntetőből, egyszer pedig akcióból volt eredményes a 13. és a 38. perc között.

Premier League 25. forduló:
Manchester United–Tottenham 2-0
Arsenal–Sunderland 3-0
Bournemouth–Aston Villa 1-1
Burnley–West Ham United 0-2
Fulham–Everton 1-2
Wolverhampton–Chelsea 1-3

 

