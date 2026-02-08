A lipcsei gála elmaradt, de Gulácsiéknak van okuk az ünneplésre

Két fájdalmas pontvesztése sokba került az RB Leipzignek, amely egyre inkább leszakad a Bundesliga dobogósaitól. Előbb a kiesőzónában szerénykedő St. Pauli vendégeként játszottak 1-1-es döntetlent Gulácsi Péterék, majd az éppen a vonal fölött tanyázó Mainz Lipcséből vitte el a három pontot. Az RB Leipzig így az ötödik helyről várta a 21. fordulót, vasárnap a Kölnhöz látogatott, amely az elmúlt öt bajnoki mérkőzésen ugyanolyan mérleget produkált, mint a vendégei: két győzelem mellett egy döntetlen és két vereség.

Christoph Baumgartner duplájával győzött az RB Leipzig Kölnben. Fotó: DPA/Federico Gambarini

Ismét vezetést szerzett az RB Leipzig

A közelmúlt egymás elleni meccsei hatalmas lipcsei fölényt mutattak: háromból három győzelem, 14 rúgott és két kapott gól. A vasárnapi találkozó első húsz percében azonban semmi sem utalt arra, hogy újabb gólgazdag délután következne. Veszélyes próbálkozásokat egyik oldalon sem tudtunk feljegyezni, a lelkes kölni közönség leginkább talán egy tizenegyesgyanús szituációnál hőkölt fel, ám a vizsgálat gyorsan véget ért, büntető nélkül folytatódott a mérkőzés.

A 25. perchez közeledve a Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felállt RB Leipzig a tizenhatosa elé szögezte a Kölnt, ekkor záporoztak a lövések a hazai kapura. Ezt még megúszták, a 28. percben viszont már Marvin Schwabe is tehetetlen volt: David Raum remek szabadrúgása után Christoph Baumgartner csúsztatott a kapuba.

A vezető gól megszerzése korántsem jelent garanciát a lipcseiek győzelmére. Az említett két, St. Pauli és Mainz elleni botlások alkalmával is ők kerültek előnybe, majd hagyták veszni az előnyüket. A Köln is hajtott vasárnap az egyenlítésért, de az első félidőben mindössze egyszer találták el Gulácsi kapuját, és a magyar hálóőr ekkor megoldotta a feladatot. A vendégek sem tudták növelni az előnyüket.

A második félidő gyors gólváltással kezdődött. Az 51. percben Jan Thielmann egy mutatós találattal egyenlített, de ezúttal nem az előző mérkőzések forgatókönyve ismétlődött meg, az RB Leipzig ugyanis nem késlekedett a válasszal: az 56. percben Baumgartner másodszor is lecsapott, és mint kiderült, ezzel a végeredményt is beállította. Pedig a hazai közönség a 80. percben ismét tizenegyesért kiáltott. Egy kölni lövésnél Gulácsi már verve volt, már a kapu felé csorgott a labda, de Baumgartner lesben állt, és előbb lábbal, majd kézzel is beleért. Ezt hosszú videózás követte, ám végül les miatt nem járt a büntető. A Lipcse tehát két nyeretlen mérkőzés után 2-1-re győzött a Köln otthonában, ezzel feljött a Bajnokok Ligája-indulást biztosító negyedik helyre a Bundesligában.