"Orbán Viktor vezetésével ki fogunk maradni a háború poklából" – Háborúellenes nagygyűlés Szombathelyen – kövesse nálunk élőben

BundesligaSchäfer AndrásUnion Berlin

Agresszívnak nevezik, és most a magyar futballista a téma Németországban

A Bundesliga 21. fordulójának nyitómeccsén az Union Berlin hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott az Eintracht Frankfurt ellen. Schäfer András kezdőként lépett pályára a berlini csapatban, és a helyi német sajtóban komoly dicséretet kapott a meccs után.

Magyar Nemzet
2026. 02. 07. 9:53
Schäfer András jól játszott az Eintracht Frankfurt ellen Fotó: ULRIK PEDERSEN Forrás: NurPhoto
Továbbra sincs állandó helye az Union Berlin kezdőcsapatában, de Schäfer András pénteken az Eintracht Frankfurt ellen is sokat tett azért, hogy komolyan számoljanak vele. A magyar válogatott középpályás ezúttal a kezdőben kapott helyet, és 79 percet töltött a pályán az 1-1-re végződött meccsen.

Schäfer András jól játszott a németek szerint az Eintracht Frankfurt ellen
Schäfer András jól játszott a németek szerint az Eintracht Frankfurt ellen (Fotó: DPA/Soeren Stache)

Schäfer ebben az idényben a 17. mérkőzését játszotta a Bundesligában, ami azt jelenti, hogy mindössze négy találkozót hagyott ki. Ugyanakkor a 17-ből csak nyolcszor volt a kezdőcsapat tagja, kilencszer csereként küldték pályára. Ez is mutatja, hogy bár rendszeresen játszik, nincs biztos helye a kezdőben. A Frankfurt ellen azonban újra bizonyított.

Német sajtó: Schäfer András elvette az ellenfél kedvét a futballtól

A kilencedik helyezett Union Berlin úgy mentett pontot hazai pályán a hetedik Eintracht ellen, hogy a 84. percben hátrányba került, aztán két perccel később emberelőnyhöz és büntetőhöz jutott, amit értékesítve kiharcolta az 1-1-es döntetlent.

Schäfer ekkor már nem volt a pályán, de a helyi lap, a Berliner Zeitung nagyon megdicsérte az értékelésében. Németországban a következőt írták a teljesítményéről:

Ismét elvette ellenfelei kedvét a futballtól. A magyar játékos nagyon agresszív teljesítményt nyújtott, nem kímélte sem az ellenfelet, sem a saját testét. Minden párharcot teljes erőbedobással vállalt fel, és így rengeteg labdát szerzett.

 

