Elmaradt Szalai Attila hazai debütálása Lengyelországban, íme az ok

A Lengyelországba való átigazolását követően azonnal a Pogon Szczecin kezdőcsapatában kapott helyet Szalai Attila, de a második bajnokin már a keretben sem szerepelt a magyar válogatott védő. A kimaradása mögött sérülés áll, ez nehezíti Szalai Attila beilleszkedését.

2026. 02. 08. 15:26
Nem zökkenőmentesek az első hetek Szalai Attilának Lengyelországban Fotó: Northfoto/Grzegorz Wajda
Mint arról beszámoltunk, a török Kasimpasánál való kölcsönszerződés felbontása után Szalai Attila január végén Lengyelországba került, a német Bundesligában szereplő Hoffenheim az idény második felére a Pogon Szczecinhez engedte el őt. A magyar válogatott védő azonnal a lengyel élvonal 14. helyén álló gárda kezdőcsapatában találta magát, de a Motor Lublin elleni bemutatkozás nem volt örömteli: a 28 éves játékos végig a pályán volt, amikor a Pogon Szczecin 2-1-re kikapott a rivális otthonában. Vasárnap jöhetett volna el a hazai debütálás ideje, ám ez elmaradt, és Szalai Attila nevét hiába kerestük a hazaiak meccskeretében.

Szalai Attila azonnal a kezdőcsapatba került, de a második mérkőzésen már nem szerepelt a Pogon Szczecinben
Szalai Attila azonnal a kezdőcsapatba került, de a második mérkőzésen már nem szerepelt a Pogon Szczecinben  Fotó: Northfoto/Grzegorz Wajda

Szalai Attila megsérült

A Pogon Szczecin a sereghajtó Termalica ellen annak ellenére sem tudta megszerezni a három pontot, hogy otthon játszott, illetve a 37. percben Sam Greenwood vezetést szerzett a csapatnak, a mérkőzés hajrájában egyenlítettek a vendégek, 1-1 maradt a végeredmény. Azt már sosem tudjuk meg, hogy Szalai Attilával a pályán máshogy alakult volna-e a mérkőzés, de mint kiderült, az edzője, Thomas Thomasberg sérülés miatt hagyta ki őt a keretből. A magyar futballista a Nemzeti Sportnak adott nyilatkozata alapján nem nagy a baj, bízik a gyors visszatérésben – reményei szerint már a jövő héten újra megmutathatja magát.

Nagy szüksége lenne a Pogon Szczecinnek a segítségre, a csapat immár négy bajnoki óta nyeretlen, és mindössze két pont választja el a kiesőzónától. Szalai Attila pedig végre újra bizonyítana, hiszen hányatott évek vannak a háta mögött. A Fenerbahcétól való 2023-as távozása óta a lengyel már az ötödik klub, amelynek a mezét magára ölti, egyiknél sem találta meg a számításait. A Hoffenheim lehetett volna a kiugrási lehetőség, amikor egy topligában mutathatta meg magát, de a félresikerült bemutatkozás után nemigen kapott már bizonyítási lehetőséget, összesen ötször szerepelt a német együttesben, majd kölcsönben háromszor a Freiburgban, ötször a Standard Liege-ben és tizenötször a Kasimpasában. Lengyelországban igyekszik újraépíteni magát, remélhetőleg sérülések nem akadályozzák majd őt ebben. 

A Pogon Szczecin legközelebb ismét otthon szerepel, jövő vasárnap az Arka Gdyniát látja vendégül a lengyel bajnokságban. Csak az a kérdés, hogy Szalai Attila ott lesz-e a csapatban.

A Pogon Szczecin Termalica elleni döntetlenje:

 

