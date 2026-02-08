Elmaradt Szalai Attila hazai debütálása Lengyelországban, íme az ok

Mint arról beszámoltunk, a török Kasimpasánál való kölcsönszerződés felbontása után Szalai Attila január végén Lengyelországba került, a német Bundesligában szereplő Hoffenheim az idény második felére a Pogon Szczecinhez engedte el őt. A magyar válogatott védő azonnal a lengyel élvonal 14. helyén álló gárda kezdőcsapatában találta magát, de a Motor Lublin elleni bemutatkozás nem volt örömteli: a 28 éves játékos végig a pályán volt, amikor a Pogon Szczecin 2-1-re kikapott a rivális otthonában. Vasárnap jöhetett volna el a hazai debütálás ideje, ám ez elmaradt, és Szalai Attila nevét hiába kerestük a hazaiak meccskeretében.

Szalai Attila azonnal a kezdőcsapatba került, de a második mérkőzésen már nem szerepelt a Pogon Szczecinben Fotó: Northfoto/Grzegorz Wajda

Szalai Attila megsérült

A Pogon Szczecin a sereghajtó Termalica ellen annak ellenére sem tudta megszerezni a három pontot, hogy otthon játszott, illetve a 37. percben Sam Greenwood vezetést szerzett a csapatnak, a mérkőzés hajrájában egyenlítettek a vendégek, 1-1 maradt a végeredmény. Azt már sosem tudjuk meg, hogy Szalai Attilával a pályán máshogy alakult volna-e a mérkőzés, de mint kiderült, az edzője, Thomas Thomasberg sérülés miatt hagyta ki őt a keretből. A magyar futballista a Nemzeti Sportnak adott nyilatkozata alapján nem nagy a baj, bízik a gyors visszatérésben – reményei szerint már a jövő héten újra megmutathatja magát.

Nagy szüksége lenne a Pogon Szczecinnek a segítségre, a csapat immár négy bajnoki óta nyeretlen, és mindössze két pont választja el a kiesőzónától. Szalai Attila pedig végre újra bizonyítana, hiszen hányatott évek vannak a háta mögött. A Fenerbahcétól való 2023-as távozása óta a lengyel már az ötödik klub, amelynek a mezét magára ölti, egyiknél sem találta meg a számításait. A Hoffenheim lehetett volna a kiugrási lehetőség, amikor egy topligában mutathatta meg magát, de a félresikerült bemutatkozás után nemigen kapott már bizonyítási lehetőséget, összesen ötször szerepelt a német együttesben, majd kölcsönben háromszor a Freiburgban, ötször a Standard Liege-ben és tizenötször a Kasimpasában. Lengyelországban igyekszik újraépíteni magát, remélhetőleg sérülések nem akadályozzák majd őt ebben.