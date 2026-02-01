Elhibázott lehetőség, Szalai Attila nem ilyen bemutatkozásról álmodott

Nehéz időszakon van túl Szalai Attila, aki bár kezdetben rendszeresen lehetőséget kapott a török Kasimpasában, a decemberben kinevezett Emre Belözoglu irányítása alatt öt meccsen csupán egyszer kezdett, s végül távozott is a klubtól. A 28 esztendős magyar válogatott védő útja a lengyel élvonalban szereplő Pogon Szczecinhez vezetett, amelynél nem vártak sokat, az idei első bajnokin azonnal mély vízbe dobták a légióst.

Szalai Attila már az első mérkőzésén bekerült a kezdőcsapatba Fotó: pogonsportnet.pl

Szalai Attila vereséggel debütált

A Motor Lublin elleni bajnokin Szalai tehát a kezdőcsapatban kapott helyet, a Pogon rossz szokása azonban így sem szakadt meg: nevezetesen, hogy általában a szczecini együttes kapja az első gólt. Ezúttal három percig bírták a vendégek az elfogadhatónak aligha nevezhető pályán, a bal szélről érkező beadásnál Szalai védőtársa nem találta el a labdát, a hazaiak támadója viszont igen, a bal alsóba helyezett. A Motor Lublin a 27. percben megduplázta az előnyét, egy védelem mögé bepasszolt labdával léphetett ki a szeptemberi sérülése óta először játszó Mbaye Ndiaye, aki nem is hibázta el a ziccert.

Fredrik Ulvestad góljának köszönhetően végül csak egygólos hátrányban vonult pihenőre a vendégcsapat, a fordulás után viszont hiába volt lehetősége a pontszerzésre, Kamil Grosicki elhibázta a megítélt tizenegyest. A Pogon a második játékrészben sokkal veszélyesebben futballozott ellenfelénél, újabb gólt azonban nem tudott szerezni, így sorozatban a harmadik bajnokiján is nyeretlen maradt.

Szalai Attila és a Pogon Szczecin jövő vasárnap a bajnokság utolsó helyén álló, a nála két ponttal kevesebbet gyűjtő, de egy meccsel kevesebbet játszó Termalica Nieciecza ellen javíthat.