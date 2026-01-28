A magyar futballszurkolók érdeke, hogy Szalai Attilával végre valami jó is történjen

Rapid Wien, Mezőkövesd, Apollon Limasszol, Fenerbahce, Hoffenheim, Freiburg, Standard Liége, Kasimpasa és Pogon Szczecin. Szalai Attila pályafutása elmúlt tíz évében ezt az utat járta be, s közben pedig megjárta a mennyet és a poklot is. Nem csupán a klubcsapatokkal, a magyar válogatottal is. Kedden kiderült, hogy a 28 éves középső védő a német bajnokságban szereplő Hoffenheimtől kölcsönben az idény végéig – a török Kasimpasa helyett – a térdműtétjéből lábadozó Molnár Rajmundot is foglalkoztató lengyel Pogonnál folytatja a karrierjét, ezzel pedig újabb országban bizonyíthat a kritikusainak.

A magyar válogatott Szalai Attila pályafutása Lengyelországban folytatódik. Fotó: X/Pogon Szczecin

A kétszeres magyar válogatott idősebb Szalai Attila fia a szülővárosa, Göd után Vác, majd a Vasas utánpótlásában nevelkedett, mielőtt 13 éves korától kezdve édesapja tanácsára Ausztriában fejlődött tovább. 2016 májusában, tinédzserként bemutatkozott a Rapid Wien első számú csapatában is, ám azután hazatért, és az akkor NB I-es Mezőkövesd játékosa lett. A borsodi együttesben az őt korábban csábítani próbáló FTC ellen debütált tétmérkőzésen, végül két idény alatt összesen 52 találkozó jutott neki. 2019 nyarán ismét légiósnak állt, a ciprusi Apollon Limasszolban az Európa-liga selejtezőjében is pályára lépett, a teljesítményére pedig Marco Rossi is felfigyelt, így Magyarország szövetségi kapitányának irányítása alatt a Puskás Aréna nyitómérkőzésén debütált a nemzeti csapatban is.

Szalai Attila pályafutása Németországon és Törökországon át is vezetett

Szalai a ciprusi másfél év alatt a többszörösére növelte az értékét, az utánpótlást követően a magyar felnőttválogatott alapemberévé is vált, és végül 2021 elején a török Fenerbahce csapott le rá.

A védő Isztambulban is kirobbanthatatlan volt a csapatból, a szurkolók rajongtak érte: két és fél év alatt Európa-liga-nyolcaddöntőhöz, Török Kupa-győzelemhez és két bajnoki ezüstéremhez is segítette a klubot, amelynél 117 tétmérkőzésen lépett pályára (ezeken hét gólt és négy gólpasszt szerzett).

A török liga egyik legjobb középhátvédje lett, így topligás együttesek is bejelentkeztek érte – végül 2023 nyarán a Hoffenheimé lett 12,3 millió euróért úgy, hogy a Transfermarkt akkor ennél is többre becsülte a piaci értékét.