A magyar futballszurkolók érdeke, hogy Szalai Attilával végre valami jó is történjen

A magyar válogatott Szalai Attila kölcsönben a lengyel bajnokság élvonalában folytatja a pályafutását. A Pogon Szczecin labdarúgócsapata kedden jelentette be a magyar játékos megszerzését, a védő az idény végéig erősíti majd a jelenleg sérült Molnár Rajmundot is foglalkoztató együttest. Szalai Attila pályafutása 2023 nyaráig fantasztikusan alakult, azóta viszont a Hoffenheimnél, majd onnan kölcsönben sem igazán találta a helyét, így a Marco Rossi vezette magyar válogatott érdekében is fontos lenne, hogy Lengyelországban ismét bizonyítson.

Wiszt Péter
2026. 01. 28. 5:39
Szoboszlai Dominik (b) és Szalai Attila (j), valamint a portugál Cristiano Ronaldo (k) a Magyarország–Portugália vb-selejtezőn a Puskás Arénában, 2025. szeptember 9-én Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
Rapid Wien, Mezőkövesd, Apollon Limasszol, Fenerbahce, Hoffenheim, Freiburg, Standard Liége, Kasimpasa és Pogon Szczecin. Szalai Attila pályafutása elmúlt tíz évében ezt az utat járta be, s közben pedig megjárta a mennyet és a poklot is. Nem csupán a klubcsapatokkal, a magyar válogatottal is. Kedden kiderült, hogy a 28 éves középső védő a német bajnokságban szereplő Hoffenheimtől kölcsönben az idény végéig – a török Kasimpasa helyett – a térdműtétjéből lábadozó Molnár Rajmundot is foglalkoztató lengyel Pogonnál folytatja a karrierjét, ezzel pedig újabb országban bizonyíthat a kritikusainak.

A magyar válogatott Szalai Attila pályafutása Lengyelországban folytatódik
A magyar válogatott Szalai Attila pályafutása Lengyelországban folytatódik. Fotó: X/Pogon Szczecin

A kétszeres magyar válogatott idősebb Szalai Attila fia a szülővárosa, Göd után Vác, majd a Vasas utánpótlásában nevelkedett, mielőtt 13 éves korától kezdve édesapja tanácsára Ausztriában fejlődött tovább. 2016 májusában, tinédzserként bemutatkozott a Rapid Wien első számú csapatában is, ám azután hazatért, és az akkor NB I-es Mezőkövesd játékosa lett. A borsodi együttesben az őt korábban csábítani próbáló FTC ellen debütált tétmérkőzésen, végül két idény alatt összesen 52 találkozó jutott neki. 2019 nyarán ismét légiósnak állt, a ciprusi Apollon Limasszolban az Európa-liga selejtezőjében is pályára lépett, a teljesítményére pedig Marco Rossi is felfigyelt, így Magyarország szövetségi kapitányának irányítása alatt a Puskás Aréna nyitómérkőzésén debütált a nemzeti csapatban is.

Szalai Attila pályafutása Németországon és Törökországon át is vezetett

Szalai a ciprusi másfél év alatt a többszörösére növelte az értékét, az utánpótlást követően a magyar felnőttválogatott alapemberévé is vált, és végül 2021 elején a török Fenerbahce csapott le rá. 

A védő Isztambulban is kirobbanthatatlan volt a csapatból, a szurkolók rajongtak érte: két és fél év alatt Európa-liga-nyolcaddöntőhöz, Török Kupa-győzelemhez és két bajnoki ezüstéremhez is segítette a klubot, amelynél 117 tétmérkőzésen lépett pályára (ezeken hét gólt és négy gólpasszt szerzett).

A török liga egyik legjobb középhátvédje lett, így topligás együttesek is bejelentkeztek érte – végül 2023 nyarán a Hoffenheimé lett 12,3 millió euróért úgy, hogy a Transfermarkt akkor ennél is többre becsülte a piaci értékét.

A 2023-as Hoffenheim–Freiburg mérkőzés, azaz Szalai Attila (balra) Sallai Rolandék ellen vívott Bundesliga-debütálása nagy változást hozott a védő karrierjében
A 2023-as Hoffenheim–Freiburg mérkőzés, azaz Szalai Attila (balra) Sallai Rolandék ellen vívott Bundesliga-debütálása nagy változást hozott a védő karrierjében. Fotó: AFP/Hasan Bratic

A sinsheimi klub történetének harmadik legdrágább játékosaként Szalai Attilának balszerencsésen alakult a Bundesliga-bemutatkozása: a nyitóforduló 39. percében öngólt vétett, majd a Freiburg a szünetben Sallai Roland gólja után már 2-0-ra vezetett, ezután pedig Pellegrino Matarazzo vezetőedző a második félidőben már nem küldte pályára a védőjét. 

Ez 2023. augusztus 19-én történt. Szalai Attila azóta is a Hoffenheim játékosa, de az elmúlt két és fél évben csupán három bajnoki és négy kölcsönadás jutott neki a klub részéről.

Freiburgban 2024 tavaszán három mérkőzésen (amelyek közül az elsőn szintén egy szerencsétlen hibát vétett) 101 játékpercet, a Standard Liége-nél 2025 tavaszán sérülések miatt is öt találkozón 334 minutumot, a Kasimpasánál pedig 2025 második felében tizenöt összecsapáson 1163 percet kapott. Amikor Belgiumba került, a másfél évvel korábbi 15 millió euróról a kilencedére esett vissza a piaci értéke, de az Isztambulba való visszatérése után úgy tűnt, ismét magára talál.

Szalai Attila a török klubnál töltött elmúlt fél évben csapatkapitány is lett, és itt tényleg újból megvillantotta a Fenerbahce-korszakában látott teljesítményét. Voltak ugyanakkor egyéb gondok a háttérben: januárban betegség miatt nem játszott, továbbá Csoboth Kevinhez és Varga Kevinhez hasonlóan vele szemben sem a szerződésben szerepelteknek megfelelően teljesítette a pénzügyi feltételeket a klubja, így idő előtt távozott a Kasimpasától. Kedden az is kiderült, hogy az idény végéig kölcsönben a lengyel Pogon Szczecin játékosa lett.

Szalai Attila a magyar válogatottban

Mielőtt kitérnénk új klubjára, vizsgáljuk meg, hogy a debütálása óta hogy teljesített a magyar válogatottnál! Szalai Attila 53 mérkőzésen viselte a címeres mezt, ezeken védő létére két gólt (a legutóbbit októberben, Portugáliában) és két gólpasszt jegyzett. A magyar csapat 2020 ősze óta 65 hivatalos találkozót vívott, ezek közül a középhátvéd 52-szer ott volt a pályán, többek között játszott a 2021-es és a 2024-es Európa-bajnokságon is. Csak 2022 tavaszán és 2024 őszén hagyott ki hosszabb időszakot – előbbi esetben sérüléssel bajlódott, utóbbinál pedig éppen játékon kívül volt német klubjában.

Arról, hogy Marco Rossi alapesetben mennyire fontos szerepet szán neki, sokat elmond, hogy a fellépései közül 50-szer kezdett, és ezek közül csupán egyszer, a Svájc elleni Eb-mérkőzésen cserélte le őt a szövetségi kapitány. Az őszi vb-selejtezőket is végigjátszó 

Szalai lábában már 4553 játékperc van a magyar válogatott színeiben, az ő debütálása óta kizárólag Szoboszlai Dominik rendelkezik ennél többel (4721)

– a listán mögöttük Willi Orbán (4534) áll, ami az Uruguay elleni mérkőzés óta eltelt időt illeti. 

Ez bizonyítja, hogy egy jó formában lévő Szalai Attila játéka mennyire nélkülözhetetlen Magyarország válogatottjának, a népszerűségét pedig az is jól jelképezi, hogy az Instagramon továbbra is hazánk legtöbb követőjével rendelkező sportolói közé tartozik.

Mi várhat rá a lengyel Pogon Szczecin csapatánál?

Visszatérve a magyar védő új klubjához: a lengyelek szerint Szalai a hét elején sikeresen átment az orvosi vizsgálatokon, és a vasárnapi bajnoki mérkőzésen, a Motor Lublin ellen már az edzői stáb rendelkezésére is áll. Miután a keresztszalag-szakadást szenvedett Molnár Rajmundnak a két héttel ezelőtti műtétje után is legalább nyárig kell várnia a visszatérésre, egyszerre aligha lesz két magyar játékos a Pogon Szczecin mérkőzésein. Egyre ugyanakkor jó esély van.

A Lengyel Kupából már kiesett Pogon Szczecin 18 forduló után 21 ponttal a tizedik helyen áll a másfél hónap szünet után a hét végén folytatódó Ekstraklasa 18 csapatos mezőnyében, de már kapott 32 gólt, és ennél többször csak két együttes kapitulált – kell tehát az erősítés a védelembe.

Középhátvédként az elmúlt fél év alatt Szalai Attila mellett a portugál–román Marian Huja érkezett a klubhoz, és ő nyár óta tizenöt bajnokin pályára is lépett. A magyar játékos riválisa a kezdőcsapatba kerülésért Huja mellett az alábbi három futballista lehet:

  • a brazil Léo Borges – ő hat bajnokin szerepelt, igaz, a 25 éves középhátvéd az elmúlt hetekben sérüléssel bajlódott,
  • a görög Dimitriosz Keramicisz – a 21 éves védő tizennégy tétmérkőzésen kapott szerepet az idényben,
  • valamint a horvát Danijel Loncar – Szalai kortársa tizennégy bajnokin lépett pályára az évad során.

A dán vezetőedző, Thomas Thomasberg dolga nem irigylésre méltó, de lehet abban bízni, hogy a klub Szalai Attilát nem azért vette kölcsön, hogy a kispadon üljön. A magyar védő nem mellesleg a Pogon Szczecin keretének harmadik legértékesebb tagja lett, és olyan csapattársakkal futballozhat együtt, mint a francia válogatottal világbajnok Benjamin Mendy, a lengyel labdarúgás egyik legnagyobb tehetségének tartott Adrian Przyborek, a százszoros lengyel válogatott Kamil Grosicki, vagy éppen a már huszonöt Premier League-mérkőzésen is szerepelt Sam Greenwood.

Az idényből hátralévő tizenhat bajnokin Szalai Attila 28 évesen újból megtalálhatja a Fenerbahce-karrierje óta keresett klubbeli formáját, és ez a magyar szurkolók érdeke is, az ő játékával ugyanis könnyebb elképzelni, hogy az őszi Nemzetek Ligája-mérkőzéseket, majd a jövő évi Eb-selejtezőket sikerrel vívja meg a Rossi-legénység. Ezt jól bizonyítják az elmúlt öt évben történtek is.

 

