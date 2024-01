Német társai reagáltak a debütáló Szalai Attila látványos hibájára + videó

egyelőre hadilábon áll a Bundesligával. A magyar válogatott alapembere tavaly nyáron nagy reményekkel, 12,3 millió euróért igazolt a török Fenerbahcétól a német élvonalbeli Hoffenheimbe, amelynek színeiben rögtön az első fordulóban öngólt vétett és a félidőben le is cserélték. A beléje vetett bizalom ezzel el is illant, az őszi szezonban Szalai alig kapott játéklehetőséget, mindössze négy bajnokin szerepelt, így aztán a múlt héten ugyancsak nagy reményekkel igazolt a szezon végéig kölcsönbe a Freiburghoz. De az itteni debütálása is borzasztóan sült el.

Szalai Attila a hibája ellenére is élvezi csapattársai támogatását (Forrás: Facebook / SC Freiburg)

A sérülésektől tizedelt Freiburg, amely betegség miatt az idénybeli egyik legjobbját, Sallai Rolandot is nélkülözte, 3-1-es vereséget szenvedett a Werder Bremen otthonában. Szalai csereként, a 71. percben állt be, ekkor már 2-1-re vezetett az ellenfél, de a meccs csak a hosszabbításban dőlt el végleg, amikor a 93. percben a magyar védő előbb nem tudott jól levenni egy labdát, majd a helyzetet menteni igyekezve haza akarta adni a labdát a kapusnak, ám rövid lett a passza, így az ellenfél csatára ziccerbe került és nem is hibázott.

Csapattársai védelmükbe vették a magyar védőt

A veresége után továbbra is a hetedik helyen álló Freiburg két német futballistája is védelmébe vette Szalai Attilát a meccs után adott nyilatkozataikban.

– Szerintem mindenkivel megesett már hasonló, kezelni fogjuk a helyzetet, az ilyenen egyszerűen tovább kell lépni – fogalmazott Szalai hibájáról a Freiburg támadója, Lucas Höler.

– Minden rendben van, ez a hiba nem befolyásolta döntően a meccset – csatlakozott csapattársához a Freiburg másik alapembere, Maximilian Eggestein, aki tehát szintén nem csinált nagy ügyet Szalai szerencsétlen megmozdulásából.

Mi pedig csak remélhetjük, hogy Christian Streich vezetőedző nem írja le hasonlóan Szalait, mint ahogy a Hoffenheimnél Pellegrino Matarazzo tette az első – szintén balul sikerült – meccse után. A magyar válogatott szempontjából ugyanis kulcsfontosságú lenne, hogy védelmének alapembere formába lendüljön a nyári Európa-bajnokságig.

Borítókép: Szalai Attila a Freiburg játékosa lesz a nyárig (Forrás: SC Freiburg / Facebook)