Marco Rossi egész biztosan nem tudja betartani a szigorú ígéretét

nem kertelt. A magyar válogatott szövetségi kapitánya határozottan jelentette ki, hogy az Európa-bajnokságon csak olyan játékosokra számít, akik a klubjukban rendszeresen pályára lépnek. Mondta ezt éppen akkor, amikor az ősszel a sok sérülés miatt több kompromisszumot is kellett kötnie, amikor kulcsemberek hiányoztak a keretéből. Bár sikerült Bulgária és Montenegró ellen olyan eredményeket elérni, hogy meglegyen a csoport első helye és a kijutás a nyári németországi kontinenstornára, az pontosan látszott, hogy a kapitánynak nem mély a merítési lehetősége, az alapemberek mögött nem minden poszton vár bevetésre hasonló tudású futballista.

Vass Ádám felnőttklubmeccs nélkül lett válogatott Fotó: Nemzeti Sport

Ez a szigorú feltételt egyébként az utóbbi évtizedekben minden egyes szövetségi kapitány megfogalmazta, és ha úgy adódott, mindegyik figyelmen kívül is hagyta. Az akkor 18 esztendős Vass Ádám például úgy lett válogatott 2006-ban, hogy az angol Stoke City felnőttcsapatában egyetlen percet sem játszott, Várhidi Péternél mégis biztos volt a helye. Valamivel később Egervári Sándor idején Juhász Roland helyzete megingott a belga Anderlechtnél, a meccskeretbe is alig került be, de az kérdés sem lehetett, hogy a nemzeti csapat védelmében ott van a helye.

– Persze, ki lehet mondani, hogy csak az jöhet a válogatottba, aki a klubjában sokat játszik, ám mindig akadnak kivételek, és minden eset más és más – mondja Egervári Sándor, aki 2010 nyara és 2013 ősze között irányította a válogatottat. – Az adott játékos képességei és a csapatban betöltött szerepe meghatározó ebből a szempontból.

Ha ezek kivételesek, illetve fontosak, a játékos minőségi csapatnál edzésben van, játékra alkalmas, akkor a korábban már bizonyított értékek miatt akkor is játszhat a válogatottban, ha a klubjában éppen mellőzik.

A szövetségi kapitány nem tudja formába hozni, erre a mérkőzések előtti néhány nap nem ad lehetőséget, ilyenkor nagyon fontos a folyamatos kommunikáció és az, hogy a játékos hajlandó legyen akár különmunkát is elvégezni a válogatottság érdekében.

Marco Rossi Egervári Sándor szerint sem lehet maradéktalanul következetes Fotó: Kurucz Árpád

A közelmúltból az, aki alátámasztja Egervári Sándor érvelését. A nemrég visszavonult csatár a Bundesligában, majd Svájcban is hol bekerült, hol nem az aktuális csapatába, ám Marco Rossi nem csak meghívta a válogatottba, csapatkapitánynak is megtette, és mindig a legfőbb támaszának nevezte. A taktikában tökéletesen megtalálta Szalai Ádám helyét, ott is fontos láncszem lett, de talán annál is fontosabb volt az a vezérszerep, amelyet a támadó kiválóan betöltött a keretben, a kapitány már csak emiatt sem hagyhatta ki őt, dacára annak, hogy ezzel megkérdőjeleződött a következetessége.

Nem könnyű Marco Rossi dolga

kihagyhatatlan Marco Rossinál, pedig a középpályás nem sok játékperccel dicsekedhet az olasz másodosztályú Pisa tagjaként. A szövetségi kapitány ezt nyilatkozta róla az Európa-bajnoki selejtezők lezárása után az M4 Sportnak:

Ő tartja az egyensúlyt, különösen akkor, ha két középpályással játszunk, lefedi a mezőny egyes részeit, épp ezért sajnálom, hogy egyesek nem értik, mennyire kulcsfontosságú játékos. Szerbiába, a belgrádi mérkőzésre úgy érkezett, hogy nem játszatja a klubcsapata, a Szerbia elleni hazai meccs óta nem játszik, vasárnap pedig szerintem a mezőny egyik legjobbja volt. Megkoronázta ezt a selejtezősorozatot, kívánom az összes játékosnak, hogy júniusig folyamatosan kapjanak játékperceket a csapatukban.

A 28 évesen már 77 válogatottságnál tartó középpályás helyzete azóta sem változott, többnyire a Pisa kispadját koptatja, és egyelőre nincs jele annak, hogy ez megváltozna. Szóba hozták az ugyancsak olasz másodosztályú Cremonesével, csapatával, a dél-koreai Ulszan Hyundaijal is, ő azonban a nyilatkozatai szerint maradni akar, és a jelenlegi klubjában harcolná ki magának a helyét. Ezzel biztosan nem könnyíti meg Marco Rossi dolgát, aki az idézett vélemény alapján aligha hagyja ki az Eb-keretből, akkor sem, ha továbbra is ilyen keveset játszik.

csak második számú kapus lehet Marco Rossi keretében Fotó: Mirkó István

Arra is mérget vehetünk, hogy egészségesen Gulácsi Péter is megkapja majd a meghívóját a kapitánytól, és nem számít majd, hogy az RB Leipzigben csak Janis Blaswich tartalékaként számolnak vele, és alighanem csupán elvétve állhat be a kapuba. Nála is szerepet játszanak a múltban szerzett érdemei, és emberi tulajdonságainak a jó hatása is indokolja a kerettagságát. Még úgy is, hogy tudja, lépett elő első számú kapusnak, egész biztosan jól tudja majd kezelni ezt a helyzetet. Róla felröppent egy hír, hogy a New York Red Bullsnál folytatja a pályafutását, a legújabban a Premeir League-ben szereplő Nottingham érdeklődéséről hallani, ám az edzője, Marco Rose két hete szögezte le, hogy nem engedi el:

– Átbeszéltük és közösen tisztáztuk a helyzetet a kapusok között, most két első számú kapusunk van – jelentette ki Marco Rose, jelentsen bármit is az, hogy két első számú kapusa van, amikor egyszerre csak az egyik védhet.

A két kapusunk teljes mértékben azonos szinten van, ami a szakmai kérdéseket illeti. Gulácsi Péter nagyon jó benyomást tett rám az új évben, nagyszerűen dogozott az edzőtáborban. Ezzel együtt Janis nem mutatott gyengeséget, éppen ezért egyelőre nincs okunk kételkedni benne.

Nincsen szükségtelen nyomás senkin, szeretném kiemelni, hogy nem fogunk kapuskérdésről beszélni minden meccs után, minden elrontott passz vagy egy kis gyengeség után.