Ukrán kapcsolatok és offshore lovagok tűntek fel Magyar Péter mellett

Magyar Péter rendre baloldali tanácsadókkal veszi körül magát. Az Ellenpont információi alapján egészségügyi szakértője, Schiszler István Gergely a magánegészségügy ismert szereplője. Neve felbukkant a Telki Magánkórháznál és a Róbert Magánkórháznál is, de leginkább a Duna Medical Center igazgatói pozíciója figyelemre méltó, ahol 2015 és 2018 között dolgozott. A korabeli sajtóban „luxusrendelőként” emlegetett magánklinika 40 millió eurósra tervezett beruházása mögött ukrán, izraeli és holland befektetők álltak.

Schiszler István (Forrás: Ellenpont)

Schiszler István és az ukrán milliárdos

A befektetők egyike

az ukrán származású Igor Jankovszkij, aki apjától, az 1988-ban a műtrágyagyártó Stirol élére került, majd a rendszerváltás után annak tulajdonosává váló szovjet pártállami múlttal rendelkező Mikola Jankovszkijtól örökölte vagyonát.

Jankovszkij neve mögött monacói lakcím és „magyar (pénz)mosógép”-re utaló blogbejegyzések is felbukkannak. Egy, a Kyiv Postnál is publikáló szerző számításai szerint

az apa és fia az EU-s céghálóval 2003 és 2006 között több mint 500 millió dollárt moshatott tisztára.

Forrás: Ellenpont

Offshore kapcsolatok

A Duna Medical Centerhez kapcsolódó iratokban Schiszler együttes képviseleti meghatalmazottként szerepelt korábban Amir Nachumival és Vitalii Volskyijal.

Volskyi neve több magyar és nemzetközi cégnél is felbukkan az ukrán milliárdos céghálóján keresztül, például a Brit-Virgin-szigeteki illetőségű tulajdonosokkal rendelkező Top-Estate Szolgáltató Kft.-nél.

A Duna Medical Center végül 2023-ban török kézre került. Schiszler István jelenleg a jelentős állami kooperációkkal rendelkező BI-Logic Üzleti Intelligencia Kft. társtulajdonosa.



Berkes György: „adóoptimalizálás” ciprusi módra

Magyar Péter másik új szakértője, a Gepida kerékpárgyártó tulajdonosa, Berkes György az infrastruktúra-fejlesztést, üzemeltetést és beszerzést felügyeli a Tisza Pártban. Bár cégei, mint az Olimpia Kerékpár Kft., milliárdos árbevételt produkálnak, a cégháló legérdekesebb pontja, hogy a Gepida Kerékpár Kft. 100 százalékos tulajdonosa a ciprusi Limasszolban bejegyzett Gepida Limited.