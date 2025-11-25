Szentkirályi: Ha a jobboldal kormányoz, adócsökkentésekre számíthatnak a magyarok + videó

– Egyszerű a képlet: ha a jobboldal kormányoz, akkor adócsökkentésekre számíthatnak a magyarok, ha a baloldal, akkor jönnek a megszorítások és adóemelések – írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.

A budapesti Fidesz vezetője új videójában felsorolta, hogy milyen megszorításokra számíthatnak a magyar emberek, ha a Tisza Párt kormányra kerül.

– Nincs ez másképp a Tisza gazdasági programjával sem:

magánbiztosítások, szja-emelés, a gyed megszüntetése, a gyermekek ingyenes ellátásának megszüntetése, vagyonadó, áfaemelés.

A magyarok előtt még soha nem volt ilyen egyszerű a döntés: áprilisban hallgassunk az eszünkre, és szavazzunk a Fideszre – húzta alá a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője.