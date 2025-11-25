Szentkirályi AlexandraTisza PártTisza-adóadóemelés

Szentkirályi: Ha a jobboldal kormányoz, adócsökkentésekre számíthatnak a magyarok + videó

Szentkirályi Alexandra új videójában összefoglalta az Index által nyilvánosságra hozott baloldali megszorító csomag részleteit. A családi támogatások megvágásától az áfa emeléséig minden elemet tartalmaz Magyar Péterék terve.

2025. 11. 25. 13:07
20241209 Budapest Szentkirályi Alexandra, a Fidesz és a KDNP fővárosi képviselőcsoportjának frakcióvezetője, a Fidesz budapesti elnöke fotó: Havran Zoltán (HZ) MW 20241209 budapest lendvay u.i szekhaz szentkiralyi alexandra havran zoltan magyar nemzet
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Egyszerű a képlet: ha a jobboldal kormányoz, akkor adócsökkentésekre számíthatnak a magyarok, ha a baloldal, akkor jönnek a megszorítások és adóemelések – írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.

A budapesti Fidesz vezetője új videójában felsorolta, hogy milyen megszorításokra számíthatnak a magyar emberek, ha a Tisza Párt kormányra kerül.

– Nincs ez másképp a Tisza gazdasági programjával sem:

magánbiztosítások, szja-emelés, a gyed megszüntetése, a gyermekek ingyenes ellátásának megszüntetése, vagyonadó, áfaemelés.

A magyarok előtt még soha nem volt ilyen egyszerű a döntés: áprilisban hallgassunk az eszünkre, és szavazzunk a Fideszre – húzta alá a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Fotó: Havran Zoltán)

add-square Tiszás megszorító csomag

Radikális baloldali gazdaságpolitika rajzolódik ki a Tisza Párt programjából

Tiszás megszorító csomag 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPolitico

Lehallgatott telefonbeszélgetés

Bayer Zsolt avatarja

Ursula von Der Leyen hívja telefonon Jamil Anderlinit, a Politico Europe tartalmaiért, szerkesztési stratégiájáért és működéséért felelős főszerkesztőt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu