Nem mondott le, nem rúgták ki: Marco Rossi maradt a szövetségi kapitány

A Helyzet

Pénzügyi skalpolásra készül a Tisza Párt

Évente 1300 milliárd forintos megszorítást tennének az emberek nyakába Magyar Péterék.

Kiss Gergely
2025. 11. 25. 11:22
Fotó: Bodnár Boglárka
Olvasom az Index birtokába került Tisza Párt gazdasági programját ,és nem hiszek a szememnek. Pedig igazán hitelesnek tűnik, bármennyire próbálják majd tagadni. Hiszen egyenesen tőlük tudjuk, „a választást kell megnyerni, utána mindent lehet!” Ráadásul több pontja egész ismerősnek tűnik, ha emlékeim nem csalnak, akkor a Demokratikus Koalíció valamelyik kudarcba fulladt választási programjára emlékeztet. Ám nem túlzok nagyot, ha azt állítom: amit itt leírtak, az még a balliberális időszak megszorításain is túltenne, ha egyszer hatalomhoz jutna Magyar Péter.

Ki merem jelenteni, hogy a Tisza Párt pénzügyi skalpolásra készül. Évente brutális összegre, 1300 milliárd forintos bevételre alapoz. Igen ám, de ezt nem a gazdaság felpörgetésével képzeli el, hanem jelentős adó- és járulékemelésekkel. 

Jönne a többkulcsos adórendszer, megnyirbálnák a családi adókedvezményeket is. Ez utóbbit éppen most terjesztette ki az Orbán-kormány, a háromgyermekes anyák már novembertől 100-200 ezer forint közötti összeggel többet vihetnek haza, januártól pedig tovább bővül a kör. Ez a jövőben is folytatódna, bár – ne adja Isten –, ha az áprilisi választáson a Tisza Párt zászlaja emelkedik magasba, akkor szépen lassan ezeknek a kedvezményeknek is búcsút mondhatunk. Csakúgy, mint sok másnak. Kapnánk helyette például vagyonadót. No nemcsak a luxusingatlanokra! Hanem az autókra és különböző nagyobb értékű ingóságokra is. Ezt olyannyira komolyan gondolják, hogy az adóhatóság minden ingatlan és nagyobb ingóságra kiterjedő teljes vagyonfelmérést hajtana végre. A többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetése pedig koránt sem a csilliárdos-milliárdos embereket érintené, hanem már az átlagkeresetűektől évi több százezer forintot vennének el.

A Tisza Párt az adóemelésekkel ráadásul nem csak a jövedelmeket sarcolná meg, de még az ingatlaneladásokat is, hogy csak egyet emeljek most ki a listából. Azaz: ha valaki eladná az ingatlanát, akkor arra negyvenszázalékos kulcsot vetnének ki. 

Már önmagában ez brutális pénzelvonást jelent. Magyar Péterék nem cicáznának, radikálisan belenyúlnának a kisvállalkozók életébe is. Nesze neked, ennyit arról, hogy támogatnák a kis- és közepes cégeket! A kedvezményes adózást biztosító ekho szintén véget érne, több tízezer ember búcsúzhatna el jelentős összegektől, mégpedig havonta. A kata pedig kizárólag csak egy szűk körnek lenne elérhető. Sőt, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal gyakorlatilag teljesen átvenné a bérszámfejtést a munkáltatóktól, és mindenkire kiterjesztenék a kötelező, valós idejű ellenőrzést biztosító Digitális Munkavállalói Kártyát. Ott lihegne mindenki nyakában az adóhivatal, mert nyilván Magyar Péterék szerint mindenki csaló. Az Orbán-kormány ehhez képest európai szinten is kiemelkedő eredményt ért el a gazdaság kifehérítésével, teljesen más módszerekkel. Az áfacsökkentésről meg annyit, hogy a dokumentum szerint jönne a 32 százalékra emelt, európai összevetésben is extrém magas általános forgalmi adó, megspékelve az alkoholra és dohányra kivetett új különadókkal.

A sarcolás magasiskoláját bemutató dokumentumból az is kiderül, hogy a Tisza Párt átalakítaná a teljes tb-rendszert is. Ebben is visszaköszön a dicstelen balliberális kormányzás időszaka. Így megszűnne a jelenlegi, állami alapú társadalombiztosítási modell, a 18,5 százalékos járulék helyét pedig kötelező magánbefizetések vennék át. 

Azaz: a nyugdíjhoz és egészségügyi ellátáshoz már nem az állam biztosítaná a hátteret, hanem kizárólag magánnyugdíjpénztárak és biztosítók. A jelenlegi szintű szolgáltatásokért akár 30-35 százalékot is fizetniük kellene a dolgozóknak. Ha ezt elolvassák Brüsszelben, az Európai Bizottság vezetésében biztosan tapsvihar törne ki!

Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül a Tisza Párt elképzeléseit. A kormányfő mondatai tömören összegzik a valóságot: ha jön a baloldal, akkor jön az adóemelés, ha pedig jobboldali kormány van hatalmon, akkor jön az adócsökkentés. Lehet választani!

 

A Tisza Párt lett a baloldal

A globalista elit és az Európai Unió

Velünk van a baj, nem a magyar focival

Tisza-jelöltek: a selejt bosszúja

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

