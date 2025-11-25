Pénzügyi skalpolásra készül a Tisza Párt

Olvasom az Index birtokába került Tisza Párt gazdasági programját ,és nem hiszek a szememnek. Pedig igazán hitelesnek tűnik, bármennyire próbálják majd tagadni. Hiszen egyenesen tőlük tudjuk, „a választást kell megnyerni, utána mindent lehet!” Ráadásul több pontja egész ismerősnek tűnik, ha emlékeim nem csalnak, akkor a Demokratikus Koalíció valamelyik kudarcba fulladt választási programjára emlékeztet. Ám nem túlzok nagyot, ha azt állítom: amit itt leírtak, az még a balliberális időszak megszorításain is túltenne, ha egyszer hatalomhoz jutna Magyar Péter.

Ki merem jelenteni, hogy a Tisza Párt pénzügyi skalpolásra készül. Évente brutális összegre, 1300 milliárd forintos bevételre alapoz. Igen ám, de ezt nem a gazdaság felpörgetésével képzeli el, hanem jelentős adó- és járulékemelésekkel.

Jönne a többkulcsos adórendszer, megnyirbálnák a családi adókedvezményeket is. Ez utóbbit éppen most terjesztette ki az Orbán-kormány, a háromgyermekes anyák már novembertől 100-200 ezer forint közötti összeggel többet vihetnek haza, januártól pedig tovább bővül a kör. Ez a jövőben is folytatódna, bár – ne adja Isten –, ha az áprilisi választáson a Tisza Párt zászlaja emelkedik magasba, akkor szépen lassan ezeknek a kedvezményeknek is búcsút mondhatunk. Csakúgy, mint sok másnak. Kapnánk helyette például vagyonadót. No nemcsak a luxusingatlanokra! Hanem az autókra és különböző nagyobb értékű ingóságokra is. Ezt olyannyira komolyan gondolják, hogy az adóhatóság minden ingatlan és nagyobb ingóságra kiterjedő teljes vagyonfelmérést hajtana végre. A többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetése pedig koránt sem a csilliárdos-milliárdos embereket érintené, hanem már az átlagkeresetűektől évi több százezer forintot vennének el.

A Tisza Párt az adóemelésekkel ráadásul nem csak a jövedelmeket sarcolná meg, de még az ingatlaneladásokat is, hogy csak egyet emeljek most ki a listából. Azaz: ha valaki eladná az ingatlanát, akkor arra negyvenszázalékos kulcsot vetnének ki.

Már önmagában ez brutális pénzelvonást jelent. Magyar Péterék nem cicáznának, radikálisan belenyúlnának a kisvállalkozók életébe is. Nesze neked, ennyit arról, hogy támogatnák a kis- és közepes cégeket! A kedvezményes adózást biztosító ekho szintén véget érne, több tízezer ember búcsúzhatna el jelentős összegektől, mégpedig havonta. A kata pedig kizárólag csak egy szűk körnek lenne elérhető. Sőt, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal gyakorlatilag teljesen átvenné a bérszámfejtést a munkáltatóktól, és mindenkire kiterjesztenék a kötelező, valós idejű ellenőrzést biztosító Digitális Munkavállalói Kártyát. Ott lihegne mindenki nyakában az adóhivatal, mert nyilván Magyar Péterék szerint mindenki csaló. Az Orbán-kormány ehhez képest európai szinten is kiemelkedő eredményt ért el a gazdaság kifehérítésével, teljesen más módszerekkel. Az áfacsökkentésről meg annyit, hogy a dokumentum szerint jönne a 32 százalékra emelt, európai összevetésben is extrém magas általános forgalmi adó, megspékelve az alkoholra és dohányra kivetett új különadókkal.